Глушенков рассказал, на что потратил подъёмные за переход в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что на подъёмные за переход в клуб с берегов Невы купил две квартиры.
Квартиру в Смоленске для родителей и квартиру в Москве. Но это не чисто с подъёмных — добавил накопленные.
Ранее Глушенков отреагировал на слухи о том, что он портил атмосферу в раздевалке «Спартака».
Но находятся и те, кто негативно относятся к этому, наверное потому, что Глушенков в Зените играет...
Кстати к нарготорговцу Промесу они по другому относятся, жалеют его.
А ещё говорят, что двойных стандартов не существует.
Но находятся и те, кто негативно относятся к этому, наверное потому, что Глушенков в Зените играет...
Кстати к нарготорговцу Промесу они по другому относятся, жалеют его.
А ещё говорят, что двойных стандартов не существует.