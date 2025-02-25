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Глушенков рассказал, на что потратил подъёмные за переход в «Зенит»

вчера, 12:24

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что на подъёмные за переход в клуб с берегов Невы купил две квартиры.

Квартиру в Смоленске для родителей и квартиру в Москве. Но это не чисто с подъёмных — добавил накопленные.

Ранее Глушенков отреагировал на слухи о том, что он портил атмосферу в раздевалке «Спартака».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:52, ред.
Казалось бы надо похвалить пареня, что заработанные деньги, не прогулял, не потратил на какие то понты, а первым делом купил родителям квартиру и не где то там заграницей или столице, а в провинциальном Смоленске, где население всего-то 300 тысяч. Ну и конечно себе квартиру, к чему стремится каждая семья, каждый человек.
Но находятся и те, кто негативно относятся к этому, наверное потому, что Глушенков в Зените играет...
Кстати к нарготорговцу Промесу они по другому относятся, жалеют его.
А ещё говорят, что двойных стандартов не существует.
574hdu5a6zs7
574hdu5a6zs7
вчера в 14:01
Потратил и потратил, на то они и деньги.
Capral
Capral
вчера в 13:02
И чем он лучше сопляка Захаряна? Вот и вся логика российского футбола...
b2q2v4afhe78
b2q2v4afhe78
вчера в 12:58
Вот куда выбрасывают народные деньги.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:53
Очень важная новость на что тратит деньги Глушенков. Как мы жили без этой информации..
shlomo
shlomo
вчера в 12:45
В дело потратил и то хорошо...
drug01
drug01
вчера в 12:26
Это важное и хорошее дело!
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