Глушенков рассказал, на что потратил подъёмные за переход в «Зенит»

1740475475

вчера, 12:24

Нападающий «Зенита» рассказал, что на подъёмные за переход в клуб с берегов Невы купил две квартиры.

Квартиру в Смоленске для родителей и квартиру в Москве. Но это не чисто с подъёмных — добавил накопленные.

Ранее Глушенков отреагировал на слухи о том, что он портил атмосферу в раздевалке «Спартака».