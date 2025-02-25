Sky: Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2024 года

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сегодня, 00:20

Sky Sports опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024 году.

Первое место занял португальский нападающий «Аль-Насра» (205 млн фунтов стерлингов). Следом идёт американский разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации ( НБА ) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (121 млн). Замыкает первую тройку британский боксёр Тайсон Фьюри (116 млн).

Среди футболистов в топ-10 также вошли из «Интер Майами» (4-е место, 107 млн), из «Сантоса» (6-е, 105 млн), из «Аль-Иттихада» (8-е, 92 млн) и из «Реала» (9-е, 87 млн).