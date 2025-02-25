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Sky: Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2024 года

сегодня, 00:20

Sky Sports опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024 году.

Первое место занял португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду (205 млн фунтов стерлингов). Следом идёт американский разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (121 млн). Замыкает первую тройку британский боксёр Тайсон Фьюри (116 млн).

Среди футболистов в топ-10 также вошли Лионель Месси из «Интер Майами» (4-е место, 107 млн), Неймар из «Сантоса» (6-е, 105 млн), Карим Бензема из «Аль-Иттихада» (8-е, 92 млн) и Килиан Мбаппе из «Реала» (9-е, 87 млн).

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Все комментарии
ka4dek2v46ab
ka4dek2v46ab
сегодня в 08:05
Мне кажется португалец переоценён, учитывая, что лучшие годы уже позади.
fh3ks3wx3a7g
fh3ks3wx3a7g
сегодня в 07:57
В этом списке никто не бедствует.
95 shirvani 95
95 shirvani 95
сегодня в 07:55
У Карима Бензема значит рекламных соглашений не очень много...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:30
Непонятно за что Неймаренку такие бабки платят...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:55
Работа папы месси и сына по утаиванию доходов великолепна!
Если память не изменяет ему шейхи предлагали пол лярда + плюшки, но он пошел на рекламу.... На меньше?)) Даже не смешно)
cj6puky6un4f
cj6puky6un4f
сегодня в 05:15
Доит ветеран арабьё в промышленных масштабах
Doping_87
Doping_87
сегодня в 04:56
Никогда бы не подумал, что бразильский Сантос может платить такие деньги.
shur
shur
сегодня в 00:46
...посчитав скромно свою пенсию, я лёг спать! И вам Соккерцы
всего самого наилучшего!!!
Гость
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