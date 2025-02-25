Sky: Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2024 года

Sky Sports опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024 году.
Первое место занял португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду (205 млн фунтов стерлингов). Следом идёт американский разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (121 млн). Замыкает первую тройку британский боксёр Тайсон Фьюри (116 млн).
Среди футболистов в топ-10 также вошли Лионель Месси из «Интер Майами» (4-е место, 107 млн), Неймар из «Сантоса» (6-е, 105 млн), Карим Бензема из «Аль-Иттихада» (8-е, 92 млн) и Килиан Мбаппе из «Реала» (9-е, 87 млн).
Если память не изменяет ему шейхи предлагали пол лярда + плюшки, но он пошел на рекламу.... На меньше?)) Даже не смешно)
Если память не изменяет ему шейхи предлагали пол лярда + плюшки, но он пошел на рекламу.... На меньше?)) Даже не смешно)
всего самого наилучшего!!!
всего самого наилучшего!!!