Закат золотой классики Лиги чемпионов. Тренеры «Реала» и «Сити» на пороге ухода

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вчера, 11:50

Это заставляет ценить их встречи как последние.

Столкновение «Манчестер Сити» и «Реала» хочется видеть в решающих стадиях Лиги чемпионов, в идеале – в финале турнира. Это противостояние успело стать золотой классикой еврокубка. Но сейчас стилистические антиподы пересеклись и близко не там, где хотели бы – для обеих команд это не лучший сезон. Мало того – это могут быть последние матчи Пепа Гвардиолы против Карло Анчелотти как наставников «горожан» и «сливочных». Углубляемся в ситуацию с тренерами перед первым матчем.

Пеп продлил контракт – но он измотан

«Барса» – команда, которая положила начало громкой тренерской карьере Гвардиолы. Возможно, главный клуб в его жизни. Но отдельное место в сердце Пепа будет занимать и «Сити» – этот клуб он стилистически выстроил под себя, вложил все силы. И работает тут дольше, чем где-либо. Не раз возникал вопрос, станет ли менеджер продлевать контракт с «небесно-голубыми» – и каждый раз соглашение продлевалось. Когда «горожане» взяли требл, это был шанс уйти красиво. Пеп остался. Взял ещё один титул в АПЛ . И минувшей осенью подписал новый контракт – до 2027 года.

Может, это и знак глубокого уважения, доверия друг к другу. Только на этот раз риски куда выше. Всегда важно уходить вовремя – когда партнёры устают от сотрудничества, но терпят, это не приводит ни к чему хорошему. А Пеп вымотан – и зимний спад ещё раз подтверждает это. Когда «Сити» начал проигрывать матч за матчем, у тренера появились проблемы с пищеварением, сном, кожей, психологическим здоровьем, какое-то время он не отвечал на звонки, отключил телефон и начал запираться в офисе. На нервной почве во время матча против «Фейеноорда» Пеп расцарапал себе лицо и голову. И главное – развёлся с женой после 30 лет отношений.

Руководство «горожан» Гвардиоле доверяет, испанец перестроит команду и обновит костяк. Но стоит ли оставаться после этого – большой вопрос. Своё здоровье важнее.

Анчелотти перестроил «Реал» – «сливочным» пора двигаться дальше

«Папа Карло» за последние годы в «Реале» успел пережить разные ситуации. Он вывел команду на пик, установив тёплую атмосферу в раздевалке. В прошлом году это была команда-семья, в которой если выпадает один, включается и страхует второй. Лунин успешно заменил травмированного Куртуа, Джуд стал лидером атаки после продажи Бензема, а после спада англичанина на первый план вышел Винисиус.

«Сливочным» оставались последние штрихи для окончательного оформления команды – трансферы в линию обороны. Плюс Перес не оставил мечту привести Килиана Мбаппе. И вот с приходом последнего началось новое испытание. Баланс в «Реале» установился хрупкий, поэтому усиление требовалось точечное. Талант масштаба Килиана под это определение не подходит. Футболисты долго уживались между собой. Француз потерялся на поле – при этом из-за него в тень ушли Джуд и Родриго. После ряда ошибок заговорили, что Перес хочет ускорить процесс смены тренера. Свою работу итальянец выполнил.

Смена эпох напрашивается

Причём для обоих коллективов. Карло подарил мадридцам новое поколение лидеров. Винисиус и Родриго выросли под его руководством, добавились Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, теперь – и Мбаппе. У «сливочных» достаточно молодой и сильный состав, в который осталось найти качественных крайних защитников. Загвоздка в том, что в клубе также хотят омоложения на тренерском мостике. Анчелотти давно руководит командой – а сейчас на горизонте появился Хаби Алонсо, творящий магию с «Байером». Менеджера очень хотят привести в «Реал» – тем более он выступал за команду футболистом. И лучше сделать это сейчас, пока наставник не договорился с другим европейским грандом (а спрос на него есть). Карло в любом случае без работы не останется.

Что касается Гвардиолы и «Сити», «горожанам» нужно начинать новую главу. Пеп из года в год справлялся с хорошо знакомыми ему исполнителями. Но текущий сезон показал, что Уокер, КДБ, Силва, Гюндоган не железные – на их эффективности тоже сказывается возраст. Кайла уже пристроили в «Милан», у бельгийца также есть разные варианты. Нужно перестраивать команду, обновляя костяк. Гвардиола, скорее всего, пойдёт по пути Клоппа. У Юргена с «Ливерпулем» образовались такие же доверительные отношения – именно немец подарил «красным» новую опору. Пеп наверняка сам возьмётся за перестройку. Но если уже сейчас менеджер истощён, страшно представить, что будет после обновления команды.

«Сити» Гвардиолы против «Реала» Анчелотти – столкновение философий и золотая классика

Всё же Пеп – один из главных адептов идей «Барселоны» Кройфа. Так что неудивительно, что именно у него сложилось принципиальное противостояние с «Реалом». Потому что в их матчах сталкиваются противоположные философии. Гвардиола всё систематизирует, подчиняя игре во владение, – на эту систему он и опирается при игре. Анчелотти в «Реале» наоборот избегает такой степени контроля. Это менеджер, который находит взаимопонимание с лидерами, направляя их эго на благо команды – то есть в первую очередь работает над благоприятной атмосферой, полагаясь на то, что игроки и так понимают, что надо делать на поле. Проще говоря, система против импровизации.