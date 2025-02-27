Виллиан: «Готов пожать руку и Соболеву, и Литвинову»

Защитник ЦСКА в интервью источнику ответил на вопрос о принципиальности дерби против «Спартака».

Лично я просто обожаю атмосферу дерби и всегда рад выходить на поле против «Спартака»! Нет никакого негатива лично к игрокам соперника — всегда ко всем отношусь с уважением. Но на поле я делаю свою работу, чтобы принести максимум пользы ЦСКА . Готов пожать руку и Соболеву, и Литвинову. Никаких проблем. То, что происходит на поле, остаётся на поле. Я уже играл против Соболева после его перехода в «Зенит» — перед матчем мы пожали руки, поприветствовали друг друга. Но в самой игре, если мне нужно было «въехать» в него, я это делал без угрызений совести, ха-ха! На поле каждый бьётся за свои цвета — там нет места сомнениям и раздумьям.