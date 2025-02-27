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Виллиан: «Готов пожать руку и Соболеву, и Литвинову»

вчера, 09:59

Защитник ЦСКА Виллиан в интервью источнику ответил на вопрос о принципиальности дерби против «Спартака».

Лично я просто обожаю атмосферу дерби и всегда рад выходить на поле против «Спартака»! Нет никакого негатива лично к игрокам соперника — всегда ко всем отношусь с уважением. Но на поле я делаю свою работу, чтобы принести максимум пользы ЦСКА. Готов пожать руку и Соболеву, и Литвинову. Никаких проблем. То, что происходит на поле, остаётся на поле. Я уже играл против Соболева после его перехода в «Зенит» — перед матчем мы пожали руки, поприветствовали друг друга. Но в самой игре, если мне нужно было «въехать» в него, я это делал без угрызений совести, ха-ха! На поле каждый бьётся за свои цвета — там нет места сомнениям и раздумьям.

Также бразилец рассказал подробности разговора с полузащитником Русланом Литвиновым.

С Литвиновым мы увиделись на заседании КДК РФС. Я попросил прощения у него, он — у меня. Мы пожали руки и уладили все вопросы. Даже потом, оставшись вдвоём, мы смеялись над той ситуацией, что привела нас в это здание. Но на поле голова у всех горячая, случилось то, что случилось.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:07
Это нормально, по другому не должно быть. Посмотрите на боксерский бой за пояс, 12 раундов, на лицах живого места нет, а они в концовке обнимаются и жмут руки . Феноменально, высший профессионализм.
112910415
112910415
вчера в 16:19
худой мир лучше !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:11
25процентный клоун25процентный клоун
А разве Литвинов уже в Зените ? Не слышал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:10
Bad ListenerBad Listener
Это ты про Литвинова или про Соболева ? Хотя и для того и для другого справедливо. Провокаторы отменные оба. А получат сдачи - сразу мы не причем.!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:09, ред.
Все эту мудрость знают что после драки кулаками не машут, не удивил. Особенно когда намахал во время драки на пожизненную дисквалификацию. Тут кто хочешь здравомыслящей паинькой станет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:41
Напрашивается в Зенит?))
drug01
drug01
вчера в 12:13
Это прекрасные слова и настроение...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:18
Уважение Виллиану. Все бы так.
djo11
djo11
вчера в 10:56
а я считаю что главному сопернику,ни то что руку жать,хорошо высказываться о них должно мыть табу!!! на том всегда стояли и стоять будут настоящие армейцы!!!
протон
протон
вчера в 10:45
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:29
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 10:01
      Это хорошо коли так. Иначе может все повториться
      ma675sbr4xw2
      ma675sbr4xw2
      вчера в 10:01
      Вот правильный подход игрока, а не бычиться и обижаться все время.
      Гость
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