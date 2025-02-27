Виллиан: «Готов пожать руку и Соболеву, и Литвинову»

Защитник ЦСКА Виллиан в интервью источнику ответил на вопрос о принципиальности дерби против «Спартака».
Лично я просто обожаю атмосферу дерби и всегда рад выходить на поле против «Спартака»! Нет никакого негатива лично к игрокам соперника — всегда ко всем отношусь с уважением. Но на поле я делаю свою работу, чтобы принести максимум пользы ЦСКА. Готов пожать руку и Соболеву, и Литвинову. Никаких проблем. То, что происходит на поле, остаётся на поле. Я уже играл против Соболева после его перехода в «Зенит» — перед матчем мы пожали руки, поприветствовали друг друга. Но в самой игре, если мне нужно было «въехать» в него, я это делал без угрызений совести, ха-ха! На поле каждый бьётся за свои цвета — там нет места сомнениям и раздумьям.
Также бразилец рассказал подробности разговора с полузащитником Русланом Литвиновым.
С Литвиновым мы увиделись на заседании КДК РФС. Я попросил прощения у него, он — у меня. Мы пожали руки и уладили все вопросы. Даже потом, оставшись вдвоём, мы смеялись над той ситуацией, что привела нас в это здание. Но на поле голова у всех горячая, случилось то, что случилось.
А разве Литвинов уже в Зените ? Не слышал
А разве Литвинов уже в Зените ? Не слышал
Это ты про Литвинова или про Соболева ? Хотя и для того и для другого справедливо. Провокаторы отменные оба. А получат сдачи - сразу мы не причем.!
Это ты про Литвинова или про Соболева ? Хотя и для того и для другого справедливо. Провокаторы отменные оба. А получат сдачи - сразу мы не причем.!
И вы более близко сформулировали первый случай. Но есть игрок, который утверждает другое. Если ты утверждаешь обратное, опровергая меня, то предоставь факты. Ведь каждый может думать по разному. Когда ты это не можешь доказать, то зачем это выкладывать в эфир? Иначе как это понять. Тем более в архивах есть мой посыл. найти не сложно. Нельзя человека обвинять, не разобравшись.
И вы более близко сформулировали первый случай. Но есть игрок, который утверждает другое. Если ты утверждаешь обратное, опровергая меня, то предоставь факты. Ведь каждый может думать по разному. Когда ты это не можешь доказать, то зачем это выкладывать в эфир? Иначе как это понять. Тем более в архивах есть мой посыл. найти не сложно. Нельзя человека обвинять, не разобравшись.
Ну, наконец-то протон признался, что у него на меня просто обида!!!
Ну, наконец-то протон признался, что у него на меня просто обида!!!