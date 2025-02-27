Месси, Моуриньо и «Манчестер Юнайтед» в центре нелепых скандалов. Футбольный мир сходит с ума

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вчера, 17:05

Глупость побеждает и вредит всем.

Арбитра отстранили на полгода за автограф Месси

Законы должны писать умные люди. Все страдают, когда это делают глупцы. Также надо уметь применять правила, учитывая разные обстоятельства. В предварительном раунде Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» с Месси сыграл против новой команды Магомеда-Шапи Сулейманова. Фаворит дважды обыграл «Спортинг Канзас». В первом выездном для клуба из Флориды матче единственный гол забил Месси. После матча мексиканский арбитр Марко Ортис обратился к Лионелю.

Оказалось, в семье судьи есть человек с особыми потребностями. Этот родственник является давним поклонником футбольного таланта Месси. Ортис попросил, чтобы Лионель после матча дал автограф. Неэтично было бы просить что-то для себя лично. А вот порадовать человека с инвалидностью можно и нужно. Матч ведь закончился. Ортис не работает в МЛС , чтобы часто судить поединки Месси. Возможно, это единственная встреча арбитра с Лионелем за всю жизнь. Этика не нарушена.

Автограф или даже футболка – мелочи. Что сделали глупцы из КОНКАКАФ ? Отстранили Ортиса от международного судейства на полгода. Возмутительное решение, на которое должна быть протестная реакция. И её не будет. Недавно в Северной Америке известные американцы и мексиканцы использовали нацистские приветствия. Им за это ничего не сделали. А здесь мексиканский арбитр и автограф. Ортиса некому защитить. А наказывали люди из КОНКАКАФ , где часто коррупционеры.

Прокуроры поймали на взятках именно представителей этой футбольной конфедерации. Причем наказания они получили слишком мягкие. Арбитра выгнали на полгода и угрожают выбросить из профессии навсегда, если накопают какую-то мелочь. А сами чиновники после миллионных взяток от бывших хозяев чемпионатов мира, за которых проголосовали, спокойно живут на курортах в Коста-Рике и Мексике. Жаль, что Месси такой тихий. Лионель должен защитить судью, глупая дисквалификация.

Дрогба пришлось заступаться за «папу» Моуриньо

История из Турции. Некоторые фанаты «Галатасарая» и «Фенербахче» снимают человеческий облик, когда окунаются в дикое футбольное соперничество. Выбрасывали телевизоры из окон, разбивали экраны. На постоянной основе пишут друг о друге гадости в Сети без последствий. Как в Греции, где арбитру взорвали магазин. Турки бешеные, когда речь касается стамбульских футбольных конфликтов. После матча «Галатасарая» и «Фенербахче» Жозе Моуриньо обвинили в расизме.

Моуриньо заявил, что тренер «Галатасарая» Окан Бурук и его помощники «прыгали, как обезьяны». Но ведь турки с точки зрения антропологии и генетики не африканцы. В каком расизме обвиняют португальца, ещё одного представителя южного народа, если это было оскорбление, а не шовинизм? Моуриньо не стоило использовать настолько злую формулировку. Однако надо ещё умудриться приплести расизм и неуважение к целому турецкому народу после одного комментария. Португалец намеревается судиться с «Галатасараем».

А бывший форвард клуба Дидье Дрогба, которого Моуриньо поднял на новый уровень в «Челси», написал письмо к фанатам лидера чемпионата Турции. Там назвал Жозе своим папой. А также заявил, что после совместной работы не видел в поведении португальца ничего расистского. Майкл Эссьен, бывший хавбек «Челси», поддержал Дрогба. Нельзя обзывать расизмом всё подряд, обесценивают его опасность. Расизму не место в воспитанном обществе. Ведь сначала идет дегуманизация, а потом этнические чистки целых групп.

Но вот «борьба» чиновников ФИФА против расизма в футболе давно стала карикатурной пародией. Моуриньо в разных клубах работал с темнокожими футболистами. Никогда не был в центре подобных скандалов. Его назвали расистом за комментарий не в сторону темнокожего соперника – в таком случае упоминание обезьян крайне глупо, потому что имеет печальную предысторию. В турецком футболе много крупных проблем, а они нашли себе общего врага в лице тренера Моуриньо. И снова мелочь отвлекла от важных для лиги вопросов.

Рэтклифф запретил нормально кормить персонал МЮ

В «Манчестер Юнайтед» пришел человек, который экономит на шурупах и скотче. Разумеется, в хорошо организованном бизнесе расходы минимизируют. Ведь нужны сначала доходы, а потом прибыль. Но миллиардер Рэтклифф, который купил часть акций МЮ , не понимает футбол. Относится к организации, где получил права казнить и миловать, как к заводу по переработке нефти. Все, от легенд клуба до Фергюсона, говорили Рэтклиффу, что Джим уничтожит коллектив, если будет выгонять персонал.

Не сомневаемся, что за последние 20 лет в «Манчестер Юнайтед» набрали людей, которые не помогали и получали зарплату. Таких персон несколько десятков, а сокращения в «Манчестер Юнайтед» масштабные и опасные. Причем самое глупое, что бьют по самым бедным работникам клуба. Когда в бизнесе вообще нет человечности, то попахивает фашизмом. А фашизм – одна из самых глупых форм политической религиозности. Он сначала вредит всем вокруг, а потом создателю с замашками диктатора.

Рэтклифф на старости лет решил стать фюрером в «Манчестер Юнайтед»? Максимум, который сэкономит после всех запретов и увольнений – около 10 млн фунтов. А теперь смотрим зарплаты футболистов первой команды. Каземиро – 18.2 млн фунтов. Маунт – 13 млн фунтов. Эриксен – 7.8 млн фунтов. Линделеф – 6.2 млн фунтов. Стоило прошлым летом отпустить Эриксена в США , а Линделефа в Турцию, и могли избежать позора на весь мир. Вместо этого запретили нормально кормить тренеров и персонал.

Миллиардеры могут быть сказочно глупыми. Чему учат такие истории? Нашли время отстранять судью за автограф Месси, но решено ровно ноль глобальных проблем футбола. Не вкладывают деньги в подготовку независимых сильных арбитров. Не контролируют выплаты агентам. Не ловят мошенников в клубах. Уводить внимание от важного – тенденция. Миллиарды людей тратят время на пустые споры. Информационный фон настолько загажен, что все забывают о справедливости, законности и эмпатии.