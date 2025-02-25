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Из квартиры агента Шпинёва изъяли документы по трансферу Бабкина в «Крылья»

вчера, 21:11

У футбольного агента Вадима Шпинёва были проведены обыски 25 февраля.

В ходе этих мероприятий силовые структуры изъяли у Шпинёва компьютерную технику и документацию, относящуюся к трансферу футболиста самарского клуба «Крылья Советов» Сергея Бабкина.

По имеющимся данным, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Ранее Федорищев публично заявил о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей перед лицами, подозреваемыми в коррупционной деятельности в среде арбитров РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:09
бедняге Шпинёву не отвертеться
Futurista
Futurista
вчера в 22:18
Агент Шпинёв на кого работал?)...
6agfye9cky7j
6agfye9cky7j
вчера в 22:12
Целый детективный сериал начинается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:23
Если уж губернатор публично заявил о коррупции , долгах , нечистоплотных арбитрах и агентах , то естественно должны были последовать и мероприятия от силовых структур. Сейчас быстро подчистят "мелочёвку" , найдут несколько "крайних" и всё вернётся на "круги своя" . Хорошо , это для клуба КС не знаю , скорее нет , чем да - такое "перетряхивание" перед самым возобновлением сезона может негативно повлиять на команду .
Гость
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