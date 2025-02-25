Из квартиры агента Шпинёва изъяли документы по трансферу Бабкина в «Крылья»

У футбольного агента Вадима Шпинёва были проведены обыски 25 февраля.
В ходе этих мероприятий силовые структуры изъяли у Шпинёва компьютерную технику и документацию, относящуюся к трансферу футболиста самарского клуба «Крылья Советов» Сергея Бабкина.
По имеющимся данным, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Ранее Федорищев публично заявил о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей перед лицами, подозреваемыми в коррупционной деятельности в среде арбитров РПЛ.