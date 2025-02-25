Из квартиры агента Шпинёва изъяли документы по трансферу Бабкина в «Крылья»

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вчера, 21:11

У футбольного агента были проведены обыски 25 февраля.

В ходе этих мероприятий силовые структуры изъяли у Шпинёва компьютерную технику и документацию, относящуюся к трансферу футболиста самарского клуба «Крылья Советов» .

По имеющимся данным, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.