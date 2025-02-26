Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2024/2025

В «Реале» недовольны отменой дисквалификации Антони

вчера, 16:40
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал01.03.2025 в 20:30 Не начался

Сегодня дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отменил дисквалификацию вингера «Бетиса» Антони. Таким образом, он получит возможность принять участие в матче против «Реала» 1 марта.

Члены делегации «Реала» усматривают в этом действии попытку оказать давление на команду и её тренера.

Этого не может быть, в своем стремлении вести охоту против «Мадрида» они даже пренебрегают юридическими аргументами. Отмена красной карточки, которая была справедливо показана судейской бригадой и хорошо объяснена в отчете, равносильна тому, что арбитры отныне будут заново судить матчи. Они не сдерживаются, они сделали это с желанием навредить нам. Они объявили нам войну и используют все мыслимые средства. За 24 часа мы стали свидетелями того, что можно назвать охотой за всем, что пахнет мадридским «Реалом». Сначала они поставили игру с «Вильярреалом» на ужасное время, чтобы мы отдохнули меньше, чем «Барса» и «Атлетико», и таким образом они способствуют плохому результату; затем Тебас потерял уважение к нашему тренеру, которого уважают все, кроме президента Лиги и вице-президента федерации; и теперь эта история с Антони. Они нападают на нас с суши, моря и воздуха. Они не отступают. Несмотря на это, мы с гордостью будем сражаться до конца. Мы не склоним головы перед лицом такой глупости.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Из квартиры агента Шпинёва изъяли документы по трансферу Бабкина в «Крылья»
25 февраля
СлухиRFEF возбудит дело против «Реала» после письма с критикой судей
25 февраля
В домах агентов футболистов «Крыльев Советов» прошли обыски
25 февраля
ОфициальноВ «Фенербахче» заявили, что слова Моуриньо исказили
25 февраля
«Реал» готовит акцию против судейского комитета на матче с «Жироной»
23 февраля
Сломанный палец, подколы и оскорбления. Конфликты бывшего капитана МЮ Роя Кина
22 февраляЕвгений Петров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:53
Не знаю правильно или нет отменили КК, но знаю одно, что Великому клубу негоже бояться одного игрока. Паранойя какая то))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:17
Реал абсолютно прав в этом вопросе.
Джуду влепили красную+ дискву.
А этому отменяют? За несколько туров, Барселону вытащили на первое место своими действиями. Судейский корпус (можно сказать) занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Как можно так открыто топить за одну команду, когда ты должен быть нейтральным?!
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 20:03
Антони Мадрид не боится. Хотя можно думать и об этом. Им неприятно, что их прокидывали" с дисквой Вини и Бэли. Вот что гложет Переса.. 100%.. ☝️
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:51
Это уже, как традиция 😁
протон
протон
вчера в 17:39
Ничего плохого в этом не вижу если подводят итоги уходящего месяца, только вот правила бы не нарушали. Для того, что бы создать актив в КП нужен обмен информацией между игроками иначе все выходит серо. Интересно знать мнение игроков и какие изменения можно внести в КП . Тут каждый для себя эксперт, себя коим не считаю. На сайте в КП и без меня достаточно хороших игроков, которые детально могут проанализировать и выдать проф. результат.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:35
Дожили, Реал боится неликвида.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:28
ну а если Бетис победит., от Реал такое начнется))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:21
Действительно, судейский комитет непоследователен, Реалу дали очередной повод предъявить. Только в этом тексте настолько отчаянный крик души, будто судьи изнасиловали матерей Сливочных, твёрже надо быть!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 17:11
А на самом деле, почему отменили ,,красную карточку"?
Она была к месту, нарушение было, а испанские судьи упрямы, самолюбивы, и вот так просто отменять наказания?
Думаю, к претензиям ,,Реала" надо прислушаться...
Насколько же глубок кризис в испанском футбольном руководстве, судейском комитете, что всё это время от времени всплывает в виде скандалов и судебных дрязг.
И дело, я думаю, не в трениях и спорах клубов между собой: в конце концов они все спортсмены, и, чтобы мы не говорили, друг друга уважают. Они все едят один хлеб.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:06, ред.
Антони 2024 - все смеются с него
Антони в 2025- Реал в панике от отмены его дисквы) зверь
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ Niagara (раскрыть)
вчера в 17:03
Сто процентов!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:01
    Niagara
    Niagara
    вчера в 16:47
    они боятся Антони?
    Drotik
    Drotik
    вчера в 16:45
    Да валите уже тогда в Англию и там со второй лиги начинайте.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     