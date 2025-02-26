В «Реале» недовольны отменой дисквалификации Антони

Сегодня дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отменил дисквалификацию вингера «Бетиса» . Таким образом, он получит возможность принять участие в матче против «Реала» 1 марта.

Члены делегации «Реала» усматривают в этом действии попытку оказать давление на команду и её тренера.

Этого не может быть, в своем стремлении вести охоту против «Мадрида» они даже пренебрегают юридическими аргументами. Отмена красной карточки, которая была справедливо показана судейской бригадой и хорошо объяснена в отчете, равносильна тому, что арбитры отныне будут заново судить матчи. Они не сдерживаются, они сделали это с желанием навредить нам. Они объявили нам войну и используют все мыслимые средства. За 24 часа мы стали свидетелями того, что можно назвать охотой за всем, что пахнет мадридским «Реалом». Сначала они поставили игру с «Вильярреалом» на ужасное время, чтобы мы отдохнули меньше, чем «Барса» и «Атлетико», и таким образом они способствуют плохому результату; затем Тебас потерял уважение к нашему тренеру, которого уважают все, кроме президента Лиги и вице-президента федерации; и теперь эта история с Антони. Они нападают на нас с суши, моря и воздуха. Они не отступают. Несмотря на это, мы с гордостью будем сражаться до конца. Мы не склоним головы перед лицом такой глупости.