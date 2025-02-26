В «Реале» недовольны отменой дисквалификации Антони

Сегодня дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отменил дисквалификацию вингера «Бетиса» Антони. Таким образом, он получит возможность принять участие в матче против «Реала» 1 марта.
Члены делегации «Реала» усматривают в этом действии попытку оказать давление на команду и её тренера.
Этого не может быть, в своем стремлении вести охоту против «Мадрида» они даже пренебрегают юридическими аргументами. Отмена красной карточки, которая была справедливо показана судейской бригадой и хорошо объяснена в отчете, равносильна тому, что арбитры отныне будут заново судить матчи. Они не сдерживаются, они сделали это с желанием навредить нам. Они объявили нам войну и используют все мыслимые средства. За 24 часа мы стали свидетелями того, что можно назвать охотой за всем, что пахнет мадридским «Реалом». Сначала они поставили игру с «Вильярреалом» на ужасное время, чтобы мы отдохнули меньше, чем «Барса» и «Атлетико», и таким образом они способствуют плохому результату; затем Тебас потерял уважение к нашему тренеру, которого уважают все, кроме президента Лиги и вице-президента федерации; и теперь эта история с Антони. Они нападают на нас с суши, моря и воздуха. Они не отступают. Несмотря на это, мы с гордостью будем сражаться до конца. Мы не склоним головы перед лицом такой глупости.
Джуду влепили красную+ дискву.
А этому отменяют? За несколько туров, Барселону вытащили на первое место своими действиями. Судейский корпус (можно сказать) занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Как можно так открыто топить за одну команду, когда ты должен быть нейтральным?!
Джуду влепили красную+ дискву.
А этому отменяют? За несколько туров, Барселону вытащили на первое место своими действиями. Судейский корпус (можно сказать) занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Как можно так открыто топить за одну команду, когда ты должен быть нейтральным?!