«Лион» подал жалобу на ПСЖ по поводу Кварацхелии

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вчера, 10:59

По информации источника, «Лион» принял решение обратиться в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) с жалобой в отношении ПСЖ по участию нападающего .

Грузинский футболист сыграл в поединке команд, прошедшем в выходные, отметившись результативной передачей. Париже выиграли в гостях со счётом 3:2.

В электронном письме президент «Олимпика» Джон Текстор написал, что переход Кварацхелии в ПСЖ «стал возможным только благодаря финансированию клуба, которое противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии», и добавил, что «одобрение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административных правил LFP».