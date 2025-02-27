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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

«Лион» подал жалобу на ПСЖ по поводу Кварацхелии

вчера, 10:59

По информации источника, «Лион» принял решение обратиться в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) с жалобой в отношении ПСЖ по участию нападающего Хвичи Кварацхелии.

Грузинский футболист сыграл в поединке команд, прошедшем в выходные, отметившись результативной передачей. Париже выиграли в гостях со счётом 3:2.

В электронном письме президент «Олимпика» Джон Текстор написал, что переход Кварацхелии в ПСЖ «стал возможным только благодаря финансированию клуба, которое противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии», и добавил, что «одобрение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административных правил LFP».

Такой ход «ткачей» последовал за запросом, поданным ПСЖ перед воскресным матчем, относительно участия полузащитника Тьяго Альмады, который этой зимой перешёл в «Лион» на правах аренды из другого клуба Текстора — «Ботафого».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:41
Хвича еще покажет себя... А собаки? Да пусть себе лают - собака лает, а караван идет...
Сп62
Сп62
вчера в 20:07
Нам бы их проблемы.
9ztgj832k4pb
9ztgj832k4pb
вчера в 13:47
Хвичу отмажут и ещё поощрят, не зря же его купили
Capral
Capral
вчера в 13:01
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:47
    Все хотят Хвичу, но не все могут
    Capral
    Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 12:44
      2heyb3w9gmtr
      2heyb3w9gmtr
      вчера в 12:43
      Думается ПСЖ легко и недорого отмажется.
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 12:36
      Руки прочь от нашего грузина!!!
      Capral
      Capral
      вчера в 11:07, ред.
      Даже не сомневался, что комедиант-77 будет замешан в какой-то афере...А что же его хитрый и гнусный агент- не знал французских законов?
      Гость
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