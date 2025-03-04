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«Бавария» намерена продать Комана по окончании сезона

сегодня, 08:12

«Бавария» установила цену за 28-летнего полузащитника Кингсли Комана в диапазоне от 35 до 45 миллионов евро.

Сам футболист выразил готовность к переходу летом. К числу потенциальных претендентов на игрока относятся «Арсенал» и клубы Саудовской лиги.

Сообщается, что игрок входит в список футболистов «Баварии», от которых клуб планирует отказаться с целью оптимизации фонда заработной платы и высвобождения финансовых ресурсов.

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Все комментарии
5x2rwc3h262q
5x2rwc3h262q
сегодня в 10:32
Поняли, что явно переплачивают ему. Саудиты - идеальный вариант.
galem72
galem72
сегодня в 09:51
Цена откровенно завышена. Игрок находится на резком спаде. Ленивый черныш стал бесполезной единицей у себя на фланге. Ни один здравомыслящий функционер не купит этого сбитого лётчика по такой цене.
Только пустынная барахолка с лёгкостью потратит столько денег за яркую футбольную обёртку.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:39
Ну, переход в Арсенал очень сомнительный. Зачем канонирам сбитый летчик в лице Комана, еще и за 35-45 млн, если проще и перспективнее взять того же более молодого и забивного Девида из Лилля бесплатно, как свободного агента. А вот переезд на Ближний Восток видиться более вероятным, да и финансово выгодным для Комана.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:27
Тренера стала не устраивать его игра ,решили сплавить.
vmp4d2h3h885
vmp4d2h3h885
сегодня в 08:16
Ковидную Лигу чемпионов он ей своим голом принёс
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