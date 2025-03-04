«Бавария» намерена продать Комана по окончании сезона

«Бавария» установила цену за 28-летнего полузащитника Кингсли Комана в диапазоне от 35 до 45 миллионов евро.
Сам футболист выразил готовность к переходу летом. К числу потенциальных претендентов на игрока относятся «Арсенал» и клубы Саудовской лиги.
Сообщается, что игрок входит в список футболистов «Баварии», от которых клуб планирует отказаться с целью оптимизации фонда заработной платы и высвобождения финансовых ресурсов.
Только пустынная барахолка с лёгкостью потратит столько денег за яркую футбольную обёртку.
Только пустынная барахолка с лёгкостью потратит столько денег за яркую футбольную обёртку.