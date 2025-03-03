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«Аль-Хиляль» готов заплатить 120 млн евро за Собослаи

сегодня, 14:55

«Аль-Хиляль» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Доминику Собослаи.

Саудовский клуб готов предложить за трансфер 24-летнего футболиста 120 миллионов евро.

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в сохранении игрока в составе команды, но игнорировать крупное предложение из Саудовской Аравии мерсисайдцы не смогут.

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Все комментарии
958e6emu8vh6
958e6emu8vh6
сегодня в 19:20
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69Haya96
69Haya96
сегодня в 19:01
Еще как смогут...

Доминик Собослаи — очень молодой и трудолюбивый футболист. Такого игрока нужно сохранить любой ценой, так как он хорошо проявляет себя в тактике Слота. 120 миллионов евро за ключевого игрока? А сам он не хочет выигрывать трофеи в Европе?

Если бы он был сбитым летчиком, возможно, такой трансфер и состоялся бы, но на данный момент это маловероятно.
2nmrevze38f5
2nmrevze38f5
сегодня в 15:23
Аль-Халяль если что захочет, то сделает.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:15
Чего-то маловато, он и так в свете своей последней игры на 100ку уж точно тянет, а тут всего 120!.. Пусть дети пустини 200 гонят!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:09
Думаю, венгру еще рано зааязывать с футболом! Ливерпуль в полном порядке, а Доминик один из лидеров атаки, смысл ему покидать Европу!? Да, деньги конечно огромные могут предложить саудиты и Ливерпулю, и самому игроку, но не хотелось бы терять этого игрока с европейских полей!
Гость
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