«Аль-Хиляль» готов заплатить 120 млн евро за Собослаи

«Аль-Хиляль» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Доминику Собослаи.
Саудовский клуб готов предложить за трансфер 24-летнего футболиста 120 миллионов евро.
Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в сохранении игрока в составе команды, но игнорировать крупное предложение из Саудовской Аравии мерсисайдцы не смогут.
Доминик Собослаи — очень молодой и трудолюбивый футболист. Такого игрока нужно сохранить любой ценой, так как он хорошо проявляет себя в тактике Слота. 120 миллионов евро за ключевого игрока? А сам он не хочет выигрывать трофеи в Европе?
Если бы он был сбитым летчиком, возможно, такой трансфер и состоялся бы, но на данный момент это маловероятно.
Доминик Собослаи — очень молодой и трудолюбивый футболист. Такого игрока нужно сохранить любой ценой, так как он хорошо проявляет себя в тактике Слота. 120 миллионов евро за ключевого игрока? А сам он не хочет выигрывать трофеи в Европе?
Если бы он был сбитым летчиком, возможно, такой трансфер и состоялся бы, но на данный момент это маловероятно.