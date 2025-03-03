«Аль-Хиляль» готов заплатить 120 млн евро за Собослаи

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сегодня, 14:55

«Аль-Хиляль» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» .

Саудовский клуб готов предложить за трансфер 24-летнего футболиста 120 миллионов евро.

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в сохранении игрока в составе команды, но игнорировать крупное предложение из Саудовской Аравии мерсисайдцы не смогут.