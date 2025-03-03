Стало известно, при каком условии «Барселона» подпишет Неймара

«Барселона» рассматривает возможность возвращения нападающего «Сантоса» Неймара, однако для этого игроку необходимо доказать свою готовность к игре на высоком уровне.
Руководство клуба поставило перед бразильцем задачу забить не менее 15 голов до конца текущего сезона.
На сегодняшний день на счету футболиста 3 гола и 3 результативные передачи в 7 матчах за «Сантос».
У барсы сейчас очень сбалансированная команда по тактическим и физическим показателям.
Флик по слухам вроде как не в восторге от его возвращения.
15 бургеров в столовой думаю хватит Неймару.
У барсы сейчас очень сбалансированная команда по тактическим и физическим показателям.
Флик по слухам вроде как не в восторге от его возвращения.
15 бургеров в столовой думаю хватит Неймару.