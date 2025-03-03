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Стало известно, при каком условии «Барселона» подпишет Неймара

сегодня, 14:07

«Барселона» рассматривает возможность возвращения нападающего «Сантоса» Неймара, однако для этого игроку необходимо доказать свою готовность к игре на высоком уровне.

Руководство клуба поставило перед бразильцем задачу забить не менее 15 голов до конца текущего сезона.

На сегодняшний день на счету футболиста 3 гола и 3 результативные передачи в 7 матчах за «Сантос».

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 19:21
Барселона возьмёт его бесплатно! И ему никто не гарантирует место в основе. Тогда почему нет?!
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 17:51
Что только не придумают что бы кликнули и перешли по ссылке на эту "новость"
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:40
Неймар очень нужен Барселоне,он вернется скоро.
протон
протон
сегодня в 17:38
надеюсь у Барсы хватит ума не брать его даже тогда, когда он забьет 20 голов. Потому что это очень непредсказуемый и ненадежный элемент для любой команды. Кто знает, что он выкинет и какая травма его выбьет из колеи.
У барсы сейчас очень сбалансированная команда по тактическим и физическим показателям.
Флик по слухам вроде как не в восторге от его возвращения.
15 бургеров в столовой думаю хватит Неймару.
протон
протон
сегодня в 17:33
Неймар в отличной форме сейчас находится. Он это доказал по выступлениям в СА. Жаль, что не удалось получить лицензию травматолога.
амурец
амурец
сегодня в 17:26
Неймар уже не тот, не потянет
112910415
112910415
сегодня в 17:09
не нужен такой человек
ни при каких условиях
Guankin
Guankin
сегодня в 16:48
Полнейшая ересь. Как можно постить такое на серьезных щах. Если его захотят подписать - то проведут серию тестов, вживую. В его мастерстве вряд ли кто-то сомневается, вопрос только в форме и здоровье.
Niagara
Niagara
сегодня в 16:09
назад дороги ему нет, барса, не делай глупости
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:30
Зачем нынешней Барселоне нужен нынешний Неймар? Флик наладил игру команды во всех линиях, бразилец может только навредить слаженному коллективу. Кстати, ещё не факт, что Неймара примут в команде. Да и как игрок бывший наследник славы Пеле закончился. Единственное, на что он способен, это показывать в центре поля никому не нужные финты.
85fx2fbx3my2
85fx2fbx3my2
сегодня в 15:21
Он уже давно отыграл свое! Продолжает спекулировать на своем прошлом!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:58
Неймар не готов играть на высоком уровне, он готов на понижение в зарплате только
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:49
Неймар любит деньги если его подпишут большую ошибку совершит Барселона, будет как гном доить команду
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:49
Подписание Неймара? Этот проект глупость...
wzr4krrx8zqa
wzr4krrx8zqa
сегодня в 14:45
Неймар может и обидеться....
whft9x8snfkd
whft9x8snfkd
сегодня в 14:43
Для Неймара невыполнимая задача
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:41
Цирк однако. Ну забьёт он и потом приедет на высокую зарплату и сломается
Vilar
Vilar
сегодня в 14:30
Надо подкупить соперников ещё на 12 голов, за счёт будущих выплат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:10
Напрягают клоуна забивать, вместо карнавала...
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