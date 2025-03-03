Стало известно, при каком условии «Барселона» подпишет Неймара

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сегодня, 14:07

«Барселона» рассматривает возможность возвращения нападающего «Сантоса» , однако для этого игроку необходимо доказать свою готовность к игре на высоком уровне.

Руководство клуба поставило перед бразильцем задачу забить не менее 15 голов до конца текущего сезона.

На сегодняшний день на счету футболиста 3 гола и 3 результативные передачи в 7 матчах за «Сантос».