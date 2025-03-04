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«Арсенал» хочет подписать нападающего «Лилля»

сегодня, 09:06

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщается, в ближайшие недели предложение по канадцу, который летом станет свободным агентом, собирается сделать «Арсенал».

Сейчас только один клуб сделал предложение форварду. «Вест Хэм» предлагает Дэвиду 20 млн евро, в которые входит зарплата, бонусы и агентские выплаты.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:48
Юзеру без имени , который пишет drug01:Антон просто по каким-то причинам небрежно подошёл к финалу....Он бы Вас мониторил и потом прихлопнул ....поверил в наивный блеф! Но победить Вам просто повезло, и вряд ли имеет смысл ставить это себе в большую заслугу, ведь если бы он играл сконцентрированно и с полным вниманием, шансов победить у Вас не было бы никаких!
Но ведь же не поверил и не мониторил! А все это если от лукавого! Великий Лобановский сказал что результат на табло!А остальное все лирика!
sv_1969
sv_1969 ответ 69Haya96 (раскрыть)
сегодня в 09:40
На следующий сезон свободным агентом!!1
6yh3sjy79px9
6yh3sjy79px9
сегодня в 09:29
Протон, сообщи свой адрес - видишь дедушка-именинник просит!
Да и другим может пригодиться - хочется ведь знать, куда тебе написать, кто ты есть
69Haya96
69Haya96
сегодня в 09:17
Уже поздно, сезон заканчивается.
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