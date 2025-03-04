«Арсенал» хочет подписать нападающего «Лилля»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, в ближайшие недели предложение по канадцу, который летом станет свободным агентом, собирается сделать «Арсенал».
Сейчас только один клуб сделал предложение форварду. «Вест Хэм» предлагает Дэвиду 20 млн евро, в которые входит зарплата, бонусы и агентские выплаты.
Но ведь же не поверил и не мониторил! А все это если от лукавого! Великий Лобановский сказал что результат на табло!А остальное все лирика!
Но ведь же не поверил и не мониторил! А все это если от лукавого! Великий Лобановский сказал что результат на табло!А остальное все лирика!
Да и другим может пригодиться - хочется ведь знать, куда тебе написать, кто ты есть
Да и другим может пригодиться - хочется ведь знать, куда тебе написать, кто ты есть