«Арсенал» хочет подписать нападающего «Лилля»

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сегодня, 09:06

Нападающий «Лилля» может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщается, в ближайшие недели предложение по канадцу, который летом станет свободным агентом, собирается сделать «Арсенал».

Сейчас только один клуб сделал предложение форварду. «Вест Хэм» предлагает Дэвиду 20 млн евро, в которые входит зарплата, бонусы и агентские выплаты.