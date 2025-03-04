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Флик выступил против возможного возвращения Неймара в «Барселону»

сегодня, 08:18

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил сомнения относительно соответствия уровня игры нападающего «Сантоса» Неймара нынешним требованиям клуба.

Это связано с возрастом футболиста и его физической формой, поскольку тренерский штаб делает ставку на молодых игроков и динамичный стиль игры.

Важно отметить, что официально предложение о возвращении Неймара клубом не рассматривается, что свидетельствует об отсутствии единого мнения среди спортивного руководства.

Кроме того, финансовые трудности «Барселоны» могут стать дополнительным препятствием для возможного трансфера бразильца.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:38, ред.
Пусть Неймар за Сантос себя покажет. От этого Барселона с Фликом и будут плясать. Ставить же окончательно крест на идее перехода Нея неразумно по меньшей мере и вот почему...
Основа у Барселона хороша, однако замены на равноценных игроков нет. Типичный пример - матч с Атлетико, где Флик к 75-й минуте посадил часть основы на лавку и чем всё закончилось, известно.
По персоналиям:
1. Те же Фермин и Ферран Торрес не в полной мере соответствуют уровню команды: беготни от них много, но с мячиком они не особо дружат, оттого порят моменты безбожно, что в атаке не есть гуд. Поэтому в качестве ротации Неймар даже сейчас будет предпочтительней этих двоих.
2. Де Йонг - одно название в центре; скоростью голландец никогда не отличался + сейчас выглядит не ахти. Да, лучше стал в отборе, но на весь матч его динамики не хватает.
3. Левандовски играет тоже - от случая к случаю, ибо уже нет былой стабильности.
И это мы ещё не принимаем во внимание естественную убыль из-за травм, которые реальны, и которых пока у Барсы нет (тьфу, тьфу, но тем не менее)

P.S. Одним словом ... лично я не вижу никаких препонов в подписании бразила. А если присовокупить тот факт, что Ней подвинется в плане бабла, то так и вовсе Флик ничего не теряет: потянет бразил темп - вперёд, как говорят, и с песней; не потянет - лавка в помощь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:14
На мой взгляд, сам Неймар не стремится играть за "Барселону", но кому - то выгодно раздувать слухи об этом. Запустил кто - то "дурочку" ( А.Райкин), и пошла волна. А может и не выгодно: сидел Неймар со своими друзьями в бистро на свежем воздухе, попивал коктейль через трубочку и, мечтательно глядя в голубое бразильское небо, вспомнил свою игру в клубе, замечательных друзей - партнёров во главе с Месси, проронил по этому поводу скупую мужскую слезу, и у окружающих сложилось впечатление, что бразилец уже пакует чемоданы с наклейками на испанском языке.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:57
Правильно считает. Для успеха нужны молодые таланты, на перспективу.
xv44ba3q2xhz
xv44ba3q2xhz
сегодня в 09:50
Надеюсь руководство прислушается к тренеру
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:49
При всем уважении к Флику, его мнения никто не станет слушать. Но и в руководстве Барсы не дураки сидят: все эти последние новости о возможном подписании - всего лишь заигрывания с самим игроком и утка для прессы, в реальности, если Ней не выдаст ремонтаду своей пиковой формы, его подписание даже рассматривать не будут, а это вряд ли случится.
112910415
112910415
сегодня в 09:45
хоть против, хоть за ...
в Сантосе ему самое место !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:29
Для того, чтобы Неймару с кайфом потусить в Испании, не обязательно навязывать себя Барселоне. Достаточно просто приехать снять/купить жильё. Не нужно делать плохо Барселоне своим присутствием.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:26
Я тоже против.
nytut394dxrm
nytut394dxrm
сегодня в 09:25
Полностью соглашусь с ГТ. Карнавальный бразилец - это не тот кто нужен Барсе.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:17
25процентный клоун
А причем тут Лео и деньги? Флик думает о игровом процессе и не про то что кто-то украл и принес!Его это меньше всего волнует!Перед ним руководство ставит задачи , которые он должен выполнять по контракту! А время Нея уже прошло и его нахождение в составе может только негативно отразится на игре Барсы!Если что за Лео не топлю)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 09:17
То, что покупка нея офиц не рассматривается свидетельствует о НАЛИЧИИ единого мнения
galem72
galem72
сегодня в 09:14
Ничего подобного Флик не говорил. Это всё додумки испанского журналиста на местном спортивном шоу. Но подобное мнение лежит на поверхности. Неймар сейчас не является участником большого футбола и стать снова им точно не сможет.
Вещий
Вещий
сегодня в 09:12
Так и думал, что Флик выступит против. За Неймаром тянется шлейф активности вне поля. Он травматичен, он уже в возрасте. Неймар едет с ярмарки, так что пусть 20 забивает и играет в Сантосе дальше, Барсе с ним и Неймару в Барсе ловить нечего. Сейчас Барса очень плотно командно прессингует, все пашут, все 11. Добавь туда Неймара или Месси это просто разрушит все механизмы. Хватит там одного Левандовского, но он пашет, а этот что будет делать? Финты, мяч потерял и пешком идти, нырять по памяти.... да ещё и место чьё то занимать. Пусть в Сантосе доигрывает, а мы нормальный футбол будем смотреть. Без него ....
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:11
Флику зачем эта проблема
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 09:10
...но !!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 08:59
Да ушло его время, совсем ушло
adekvat
adekvat
сегодня в 08:55
Ну хоть кто то с головой дружит, пенсионерам надо вовремя уходить, зачем их держать в команде которая хочет побеждать.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:54
Я думаю игроки тоже против
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:38
Нэймар принес барсе кучу денег своим переходом и ЛЧ последнюю для барсы выиграл с Суаресом, в отличии от гнома, который обокрал клуб. Флик должен и об этом не забывать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:30
Ну ещё бы! Флик специалист высокого уровня и как профессионал быстро просчитал все потенциальные риски от этого гипотетического перехода. А как человек возможно и внутренне содрогнулся ,подумав о том, что если ему вдруг навяжут этого игрока .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
Неймар тот ещё жук. Крови способен попить в любой команде...
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