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сегодня, 08:18

Главный тренер «Барселоны» выразил сомнения относительно соответствия уровня игры нападающего «Сантоса» нынешним требованиям клуба.

Это связано с возрастом футболиста и его физической формой, поскольку тренерский штаб делает ставку на молодых игроков и динамичный стиль игры.

Важно отметить, что официально предложение о возвращении Неймара клубом не рассматривается, что свидетельствует об отсутствии единого мнения среди спортивного руководства.

Кроме того, финансовые трудности «Барселоны» могут стать дополнительным препятствием для возможного трансфера бразильца.