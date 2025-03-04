Флик выступил против возможного возвращения Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил сомнения относительно соответствия уровня игры нападающего «Сантоса» Неймара нынешним требованиям клуба.
Это связано с возрастом футболиста и его физической формой, поскольку тренерский штаб делает ставку на молодых игроков и динамичный стиль игры.
Важно отметить, что официально предложение о возвращении Неймара клубом не рассматривается, что свидетельствует об отсутствии единого мнения среди спортивного руководства.
Кроме того, финансовые трудности «Барселоны» могут стать дополнительным препятствием для возможного трансфера бразильца.