Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил гол «Крыльям Советов» в матче 20-го тура РПЛ.
Данный гол стал для 36-летнего нападающего 234-м в его профессиональной карьере, что позволило ему обойти Александра Кержакова и занять первое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
На протяжении своей карьеры Артём Дзюба выступал за восемь различных клубов, а также за национальную сборную. Для достижения отметки в 234 гола ему потребовалось участие в 615 матчах.
А вспоминать 90-е и нулевые смысла нет, потому что в то время, еще оставались осколки советского футбола, футбольное воспитание и обучение. А сейчас- кто кого учит и чему обучает???
А вспоминать 90-е и нулевые смысла нет, потому что в то время, еще оставались осколки советского футбола, футбольное воспитание и обучение. А сейчас- кто кого учит и чему обучает???