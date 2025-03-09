Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

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вчера, 16:49

Нападающий «Акрона» забил гол «Крыльям Советов» в матче 20-го тура РПЛ .

Данный гол стал для 36-летнего нападающего 234-м в его профессиональной карьере, что позволило ему обойти Александра Кержакова и занять первое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

На протяжении своей карьеры Артём Дзюба выступал за восемь различных клубов, а также за национальную сборную. Для достижения отметки в 234 гола ему потребовалось участие в 615 матчах.