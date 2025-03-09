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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

вчера, 16:49
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил гол «Крыльям Советов» в матче 20-го тура РПЛ.

Данный гол стал для 36-летнего нападающего 234-м в его профессиональной карьере, что позволило ему обойти Александра Кержакова и занять первое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

На протяжении своей карьеры Артём Дзюба выступал за восемь различных клубов, а также за национальную сборную. Для достижения отметки в 234 гола ему потребовалось участие в 615 матчах.

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Все комментарии
Estiva
Estiva ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:30
ты сейчас серьёзно сравнил Дзюбу с Мюллером и Индзаги?))
100лет
100лет
вчера в 21:37
Артём Дзюба молодец! Керж пусть дальше топит за европейские "ценности", его можно вычеркнуть... Нужно жить настоящим😎
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:55
Ну что ж, молодЕц. Как бы мы с вами ни относились к Артёму, парень играет и забивает. Останется в анналах российской футбольной статистики.
Василий Копатович
Василий Копатович ответ болельщик из Хакасии (раскрыть)
вчера в 20:42
в то время становились и чемпионами по футболу и по хоккею. это ли не показатель уровня мастерства
Василий Копатович
Василий Копатович
вчера в 20:40
    KSY24
    KSY24
    вчера в 20:30
    Он просто лучший
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:28
    Молодец Дзюба !!! Так и продолжать голы печатать!
    memphis
    memphis ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Можно быть условным Аршавиным, Карпиным или Мостовым (берём их в этот зачёт как футболистов, а не как личности, тем более сейчас)
    протон
    протон ответ болельщик из Хакасии (раскрыть)
    вчера в 19:43
    "Овечкин очень сильно уступает легендарному хоккеисту."
    Овечкин забьёт 1000 и не остановится поверье. Нужно еще учитывать что канадец больше всего играл со слабыми клубами, и достиг той отметки по сравнению с 8 номером.
    Capral
    Capral ответ болельщик из Хакасии (раскрыть)
    вчера в 19:27
    А я Вам больше скажу. Из воспоминаний Л.Буряка, он, и другие футболисты того времени, сами стирали свою форму после игр, и сами же пришивали буквы СССР на футболках. А в гостиницах били комаров на стенах. И при всем этом- были Гениальными и Легендарными футболистами!!!
    болельщик из Хакасии
    болельщик из Хакасии
    вчера в 19:19, ред.
    Почитал комментарии. Что спорить то о нападающих? Лучшая статистика форварда - количество голов за матч. Брать чсило тех, кто забил более 100 голов за карьеру.
    Как сейчас в хоккее Овечкина некоторые сравнивают с Гретцки. Но стоить посмотреть количество сыгранных матчей и становится понятно, что Овечкин очень сильно уступает легендарному хоккеисту.
    Современная медицина помогает спортсменам дольше находиться на пике формы, что позволяет сыграть большое количество матчей. Помню книгу воспоминаний Никиты Симоняна, советского форварда. До 30 лет нападающие редко доигрывали, в 30 многие вешали бутсы на стену в ту эпоху.
    Также считаю, что нужно убрать из статистики забитые пенальти, только голы с игры.
    ABir
    ABir
    вчера в 19:16
    Ничего не попишешь - рекордсмен! Рекорд не просто будет повторить.
    Capral
    Capral ответ Храневец (раскрыть)
    вчера в 19:01
    Конечно, даже нечего обсуждать!!!
    Capral
    Capral ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 18:59, ред.
    Шева- однозначно НЕЗАУРЯДНЫЙ ФУТБОЛИСТ!!!!!!! А сравнение его с тупорылым Холандом- оскорбление не только для самого Шевы, но и для всего европейского футбола!!! Абсолютно разные игроки. Холанд- примитивный позиционщик, а Шева- блуждающий форвард, который не дежурил у ворот соперника, а сам искал мяч, мог разогнать атаку и сам её же блистательно завершал!!! По выражению Л.Буряка- у Шевы было всё изумительно создано для уникального футболиста, но всё же, Блохина, Буряк считает сильнее Шевы... Шевченко- уникальный футболист, с отличным ударом, с отличной физикой, неплохой обводкой, играл головой, а его гол Ювентусу- вообще ШЕДЕВР!!!!!!! А как он поравал ван Галя в 1997г!!!

    Буффон, как-то вспоминал, что из всех нападающих Серии А, против которых он играл, больше всех- он боялся Шеву...
    протон
    протон
    вчера в 18:58
    После завершения карьеры для Рукаки идеальное решение - пойти в Камеди - Клаб. )) Получился бы идеальный клоун. Просто нужно скотчем руки обмотать кто его знает.
    Храневец
    Храневец ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:55, ред.
    Гол в ворота Баварии в суперкубке чего стоит !!!!!! Загляденье ,Баварии ,а не Оренбургу или Сочи !!!!!
    Capral
    Capral ответ Alean (раскрыть)
    вчера в 18:50
    Однозначно- незаурядный форвард европейского класса!!! После игр с Баварией в 1975г., Крамер, лично предлагал киевлянам продать ему Блохина, а в 1982г., Реал предпринимал неоднократно попытки получить Блоху. Блохин, как и Стрельцов, Воронин, Бесков или Симонян- "продукт" советского футбола!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:48
    Реакцией на рекорд Дзюбы удовлетворён!!!
    Дзюба зажёг огонь рекорда!!!
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:47
    Я не сравнивал. Говорю, что не обязательно быть не заурядным, чтобы много забивать и быть достойным лучшего бомбардира.

    Блохина не видел, но видел обладателя золотого мяча Шевченко. Считаешь Шевченко незаурядным игроком? Так вот, я не вижу в нём этого. Больше похож по манере игры на Холанда, чем на незаурядных Месси, Суарес, Салах. Но Андрей обладатель золотого мяча.
    Alean
    Alean ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:46
    Олег Владимирович Блохин. Голов в чемпионатах СССР-211. и 42 гола за Сборную
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 18:40
    Дзюба да Кержаков. Других бомбардиров у нас для вас нет
    nubom
    nubom ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 18:39
    Из советских после 70-х Олег Блохин - вне конкуренции.
    Gotlib
    Gotlib ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 18:36, ред.
    Спасибо за статистику. Я больше интересуюсь статистикой советских чемпионатов. Там до Блохина больше всех забивал, если не путаю Александр Пономарёв, это данные на 1979 год из книги "Атакующая вершины". Там были ещё Федотов, Бесков, Гогоберидзе, Симонян и т. д. Порядок не точный, по памяти.
    Capral
    Capral ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Извини, но когда ты сравниваешь Великих с этим пигмеем- говорить не о чём. Не обижайся и постарайся меня понять правильно.))) Я же незря напомнил советский чемпионат, потому что уровень разный, с нынешним российским футболом. Кому забивали советские футболисты, и кому забивает Дзюба...
    А сравнения с Мюллером и другими Великими, точно не в пользу 74лы.
    nubom
    nubom ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 18:29
    Дзюба забил 108 голов за санкт-петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 30 — за российскую сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», шесть — за тульский «Арсенал», пять — за тольяттинский «Акрон» и один — за «Адана Демирспор».
    Gotlib
    Gotlib ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 18:28
    За московский Спартак вроде играл.
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:28, ред.
    Что значит заурядный? Типа все должны быть как Месси, Суаресы, Роналдиньо чтобы быть достойным звания лучшего бомбардира? Гердом Мюллером многие восхищаются, но его всю игру могло быть не видно, а выскакивал и голы забивал и техникой не обладал. Тот же Пипо Индзаги, блуждал на грани офсайда, ноги подставлял, но был любим болельщиками. Раньше кстати не было такого, чтобы нападающий много забивал, а его хейтили. Называли замыкатель и т.п.
    Lbvfd
    Lbvfd ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:23
    Руки? Ну это не футбол, это хобби.)
    nubom
    nubom
    вчера в 18:23
    У Дзюбы есть всего два минуса - он забивает больше других и не играет за московский клуб...
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 18:16, ред.
    Это примерно как Герд Мюллер забил 14 мячей за два (1970, 1974) ЧМ, а Зубастик побил его рекорд за четыре. Правда потом Клозе также побил этот рекорд за четыре чемпионата.
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