Сычёв объяснил, почему Гильерме отказался переходить в «Иртыш»

Экс-игрок сборной России и президент омского «Иртыша» рассказал источнику о причине отказа бывшего вратаря московского «Локомотива» переходить в сибирский клуб.

3 марта голкипер был назначен координатором по подготовке вратарей молодёжного футбола «железнодорожников».

Он приехал, посмотрел всё своими глазами, оценил условия, но, к сожалению, они его, мягко говоря, не впечатлили: разрушенный стадион и отсутствие инфраструктуры. Я был перед ним честен, он должен был посмотреть своими глазами, что его ждало бы в будущем, но он принял такое решение. Конечно, хотелось бы иметь другую инфраструктуру в городе-миллионнике, но что имеем, то имеем. Близко была вся эта история, но Гильерме посмотрел на это всё и вот так решил.