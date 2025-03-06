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Сычёв объяснил, почему Гильерме отказался переходить в «Иртыш»

сегодня, 15:58

Экс-игрок сборной России и президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал источнику о причине отказа бывшего вратаря московского «Локомотива» Гильерме переходить в сибирский клуб.

3 марта голкипер был назначен координатором по подготовке вратарей молодёжного футбола «железнодорожников».

Он приехал, посмотрел всё своими глазами, оценил условия, но, к сожалению, они его, мягко говоря, не впечатлили: разрушенный стадион и отсутствие инфраструктуры. Я был перед ним честен, он должен был посмотреть своими глазами, что его ждало бы в будущем, но он принял такое решение. Конечно, хотелось бы иметь другую инфраструктуру в городе-миллионнике, но что имеем, то имеем. Близко была вся эта история, но Гильерме посмотрел на это всё и вот так решил.

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Все комментарии
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сегодня в 17:02
Даже в таком большом городе, как Омск, футбол в полной в разрухе. Зато в Москве, где на футбол ходят по 100 болельщиков, дорогущие стадионы растут как грибы.
adekvat
adekvat
сегодня в 16:25
Ему самому лет то уже, сам сыпится потихоньку.
Гость
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