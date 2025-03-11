Тренер «Сабаха» Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам

Главный тренер «Сабаха» из Баку Василий Березуцкий ответил на вопрос о причине антипатии к местным игрокам.
9 марта команда потерпела на выезде поражение от «Шамахи» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата Азербайджана.
Российского специалиста спросили:
Вы отправили в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее «указали на дверь» капитану Эльвину Джамалову. В чём причина антипатии к местным игрокам?
На что Березуцкий ответил:
Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура по ходу матча, а также игра в старте Хаяла подтверждают это. То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят.
Что касается Березуцкого, то, я с трудом представляю его в качестве тренера, но кто его знает, может, что и получится...
Что касается Березуцкого, то, я с трудом представляю его в качестве тренера, но кто его знает, может, что и получится...