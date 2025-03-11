Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАзербайджан. Премьер-лига 2024/2025

Тренер «Сабаха» Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам

вчера, 09:25
ШамахиЛоготип футбольный клуб Шамахи (Баку)1 : 0Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)СабахМатч завершен

Главный тренер «Сабаха» из Баку Василий Березуцкий ответил на вопрос о причине антипатии к местным игрокам.

9 марта команда потерпела на выезде поражение от «Шамахи» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата Азербайджана.

Российского специалиста спросили:

Вы отправили в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее «указали на дверь» капитану Эльвину Джамалову. В чём причина антипатии к местным игрокам?

На что Березуцкий ответил:

Никакой антипатии нет. Выход на поле Сеймура по ходу матча, а также игра в старте Хаяла подтверждают это. То, что я отправил в дубль данных футболистов, связано с их уровнем. Это решение тренерского штаба. Многое зависит и от подхода ребят.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рэтклифф: «Я верю в Аморима, правда»
10 марта
Винисиус Жуниор: «Криштиану Роналду помог мне вернуть уверенность»
10 марта
Аморим: «МЮ никогда не умрёт, это очевидно»
10 марта
Кастелс решил не выступать за сборную Бельгии из-за возвращения Куртуа
09 марта
Капелло: «Гвардиола нанёс огромный ущерб футболу»
09 марта
Хави: «Я допустил несколько управленческих ошибок в „Барселоне“»
08 марта
Сортировать
Все комментарии
56x2dpbxxebh
56x2dpbxxebh
вчера в 12:39
Ну какой тренер из Березуцкого?
112910415
112910415
вчера в 10:52
Вася невиновен !
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:13, ред.
Васе конечно видней , но ведь могут и "слить"...
Capral
Capral
вчера в 10:09
В советское время была одна главная команда в республике- Нефтчи. Замечательная команда, самобытная, агрессивная! А сейчас, наделали разных Сабах, Шабах, не пойми что...
Что касается Березуцкого, то, я с трудом представляю его в качестве тренера, но кто его знает, может, что и получится...
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 09:58
Наверное из за недостатка предложений. Вот и приходится отвечать на провокационные вопросы по моему мнению.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:54
С одной стороны тренеру виднее, а с другой стороны там свой менталитет
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:43
Зачем Березуцкий туда поехал? Отвечать на глупые вопросы?
vwu3y6vxv33y
vwu3y6vxv33y
вчера в 09:39
Просто убирает местных игровых авторитетов, что бы не мешали руководить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 