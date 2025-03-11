Тренер «Сабаха» Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам

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вчера, 09:25

Главный тренер «Сабаха» из Баку ответил на вопрос о причине антипатии к местным игрокам.

9 марта команда потерпела на выезде поражение от «Шамахи» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата Азербайджана.

Российского специалиста спросили:

Вы отправили в дубль Абдуллу Рзаева и Шакира Сеидова, а ранее «указали на дверь» капитану Эльвину Джамалову. В чём причина антипатии к местным игрокам?

На что Березуцкий ответил: