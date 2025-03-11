«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Венделу

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вчера, 10:33

Петербургский «Зенит» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) по удалению полузащитника команды в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Об этом источнику сообщил глава комитета .

«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого.

Футболист был удалён на 74-й минуте игры за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. После поединка главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о проявлении расизма со стороны болельщиков, а также сообщил, что один из игроков воронежского клуба изображал обезьяну.