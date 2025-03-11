«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Венделу

Петербургский «Зенит» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по удалению полузащитника команды Вендела в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого.
Футболист был удалён на 74-й минуте игры за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. После поединка главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о проявлении расизма со стороны болельщиков, а также сообщил, что один из игроков воронежского клуба изображал обезьяну.
Многие команды успешно играют без столба.
Многие команды успешно играют без столба.
Мне, к примеру, очень понравился полупас, полунавес на Угальде, в игре с Оренбургом. Этот гол, мне напомнил гол В.Онищенко в ворота Боруссии, в КЧ в 1977г., один в один!!! Но это навес был конкретный, по ситуации. А просто, от нечего делать, навесы не нужны- это стиль киевского Динамо-70х, Торпедо и Шахтера, силовых команд...
Мне, к примеру, очень понравился полупас, полунавес на Угальде, в игре с Оренбургом. Этот гол, мне напомнил гол В.Онищенко в ворота Боруссии, в КЧ в 1977г., один в один!!! Но это навес был конкретный, по ситуации. А просто, от нечего делать, навесы не нужны- это стиль киевского Динамо-70х, Торпедо и Шахтера, силовых команд...
А проигрывая и у Бескова команда иногда играла тупо в навал, сплошные навесы. Достаточно матч с Араратом вспомнить, проигранный 3-2 в Ереване.
А проигрывая и у Бескова команда иногда играла тупо в навал, сплошные навесы. Достаточно матч с Араратом вспомнить, проигранный 3-2 в Ереване.
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Итак так возвращаюсь к тому с чего начал - В случаи с Венделом с его стороны присутствовали элементы не спортивного поведения , значит красная карточка показана правомерно.
Итак так возвращаюсь к тому с чего начал - В случаи с Венделом с его стороны присутствовали элементы не спортивного поведения , значит красная карточка показана правомерно.
Я, однозначно, в игре с Зенитом буду болеть за Величайший советский Клуб!!!!!!! Но что из этого получится, посмотрим...
Я, однозначно, в игре с Зенитом буду болеть за Величайший советский Клуб!!!!!!! Но что из этого получится, посмотрим...