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«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Венделу

вчера, 10:33
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Петербургский «Зенит» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по удалению полузащитника команды Вендела в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого.

Футболист был удалён на 74-й минуте игры за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. После поединка главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о проявлении расизма со стороны болельщиков, а также сообщил, что один из игроков воронежского клуба изображал обезьяну.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Вот ты говоришь нет качественных исполнителей навесов. Ты вероятно слыхал об игроке Шахтера В.Старухине, Светлая ему Память. Так вот, он, головой забил больше, чем ногами, и забивал из разных положений. И не сказать, что партнеры у него были очень мастеровитые: Сафонов, Соkоловский, Роговский- были игроки среднего уровня, но Старухин играл головой лучше всех в союзе!!!
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 22:09
Ну так если виноваты исполнители передач, значит стоит как-то видоизменить игру, перестроиться. Или у Станковича не хватает фантазии?
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07
Зенитушка мог себе позволить тандем форвардов, имея зубодробительного опорника.
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Мало. В этом виноваты исполнители передач.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 21:57
Мартинс? И много он забил головой?
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 21:56
Я всегда был за то, чтобы Спартак играл без столба, вспоминая футбол Бескова. Но сейчас в Спартаке нет убийственной атаки- ни в лице Угальде, ни в лице других атакующих игроков. Поэтому, именно этому Спартаку нужен качественный столб, который мог бы стягивать на себя оборону соперников, освобождая плацдарм для партнеров. Яркий пример тому- тандем форвардов Дзюба-Азмун.
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:51
Мартинс.
Многие команды успешно играют без столба.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 21:44
Ну так к чему ты это говоришь? В Казани, во 2-м тайме начались беспорядочные навесы. Вопрос: на кого, кто в Спартаке играет головой? Это вопрос к тренеру. Спартак не обойдется без грамотного столба- это очевидно...
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39
Как может быть навес отчаяния, если Маркиньос смотрит в штрафную и делает навес на ту высоту на которую Угальде в жизни не допрыгнет?
Ев17
Ев17
вчера в 21:18
скоро будут на одно колено становиться перед венделами и им подобными
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:25
Дуарте всё равно плох как и Бабич в первых двух матчах был. На Зенит надо Абену выпускать чтобы у людей хотя бы ставка точно зашла)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:54, ред.
Ну по мне самое максимум это ничья , а так согласен с тобой....у Спартака две пробоины перед этой игрой. Это Денисов и удаление Дуарте...
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 17:58
Ты все время путаешь разные понятия- зрячие навесы и навесы отчаяния. Конечно, и у Спартака были навесы, но тогда, когда в этом была необходимость, и потому что в команде были Великие мастера этих навесов. Тот же Боря Поздняков мог пройти по флангу и сделать ювелирный навес, с которого, даже невысокий Федя мог забить головой. Всё правильно. Но навесы Станковича- это навесы ради навесов, а это уже многое меняет. Вобщем, посмотрим, как сыграют с Зенитом, тогда и обсудим...

Мне, к примеру, очень понравился полупас, полунавес на Угальде, в игре с Оренбургом. Этот гол, мне напомнил гол В.Онищенко в ворота Боруссии, в КЧ в 1977г., один в один!!! Но это навес был конкретный, по ситуации. А просто, от нечего делать, навесы не нужны- это стиль киевского Динамо-70х, Торпедо и Шахтера, силовых команд...
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:48
Тот же Черенков в большинстве своём забивал головой в разряженной штрафной.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 17:45
Кстати, на счет навесов. Навесы тоже бывают разные, такие как у Станковича- тупые и в никуда, или, такие, как к примеру гол Самохина головой в Киеве, после выверенного паса, после чего спартачи выиграли-2:0 в 1979г. Или, даже взять гол Черенкова головой в ворота сб.Украины на Спартакиаде народов СССР в 1979г., в полуфинале. А навес этот сдел, мой Замечательный знакомый А.Ф.Маховиков!!! Но это были навесы зрячие, а не навесы отчаяния, как в Казани, в том то и суть...
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:43
Конечно в качестве. Если навесы летят на метр выше, чем может выпрыгнуть Угальде.
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
Не надо брать крайности. Конечно, всякое бывало, даже у Бескова, но это не был стиль Спартака и Бескова. А вот частые навесы у Станковича становятся системой, когда соперник закрывается и спартачи не знают что делать... Ну конечно, дело не в игроке, а в качестве навесов. Ты не видел гол Шармаха в 1978г., в ворота Перу, когда чувак пролетел несколько метров праллельно земле и головой вонзил мяч в ворота соперника!!! Да что там Шармах, возьми гол Блохина Спартаку, в 1981г., в Киеве, когда Блоха, почти касаясь носом земли, в падении забил и киевляне выиграли-2:0!!! И таких примеров могу привести массу. Надо просто быть реалистом и иметь мужество признавать ошибки...
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
Очень даже совместимые, даже если взглянуть на то время как твой любимый дельфин что-то мог. Он не мало головой забил. Дело в качестве навесов и в том на кого их делаешь.

А проигрывая и у Бескова команда иногда играла тупо в навал, сплошные навесы. Достаточно матч с Араратом вспомнить, проигранный 3-2 в Ереване.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:21
Ну я лично всё уже увидел, ставить буду на Зенит все очки КП) вернее ставки не найти)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:02, ред.
Посмотрим с зенитом на сколько мы готовы...этот матч будет , как лакмусовая бумага...проявит. ...Здесь еще и кубок , как он интересно с составом варировать будет..
.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:35
Денисов безусловно виноват, но Рубин сожрал прессингом Денисова вместе со всем Спартаком. Виноват Максименко что отдал Денисову пас вместо того чтобы выбивать вперёд. Виноват Станкович что команда не готова была к такой игре противника и такому давлению. И что после первого гола получила второй и была ещё сильнее смята виноват тренер. Они не готовы к возобновлению чемпионата. Они не готовы к сопротивлению середняка даже. В итоге приходит понимание что это все тренерские провалы.
albucid
albucid
вчера в 14:07
Если отбросить словоблудие, то по мнению некоторых питерских деятелей получается, что любой зенитовский негр, если ему вдруг что-то померещится, может безнаказанно показывать свой средний палец всем российским болельщикам. Конгениально, Киса!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:00
А я вот думаю не Рахимов обыграл весь Спартак , а неуклюжесть Денисова в очередной раз поставила сразу в невыгодное положение команду Пропустили первый рассроились , даку и компания воодушивились и второй вкатили...Считаю , что денисов с самого начала полностью поломал игру ...Трудно с 0-2 побеждать , но бывает конечно такое но не для Спартака в тот день и в той игре...
Брулин
Брулин ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:55
Если отменят,то со следующего матча можно будет "факи" друг другу показывать безнаказанно, а что, веселее будет.
lotsman
lotsman
вчера в 13:15
Какая отмена? Вендел головой не думал, когда палец показывал, теперь уж пусть будет так, как положено быть.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:39
Я всегда говорил и говорю, что Спартак и навесы- две вещи несовместны!!!
h4b86vj9vp2r
h4b86vj9vp2r
вчера в 12:37
Божина пожизненно отстранить от футбола, воронежский стадион - до конца сезона.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:29
Не, там был тупой навал, навесов было невероятное множество, один только Солари подавал 8 раз в штрафную. Другое дело что это был именно что очень тупой навал, я помню как навесы один за одним улетали за лицевую так ни с кем и не встретившись
Варвар7
Варвар7 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 12:26
Но почему? Кто и воспринял этот жест на свой счёт и из не причастных (многие следят за всеми перипетиями на поле ). Среди них могли быть дети , женщины в их праздничный день. Ведь мы с Вами , часто были свидетелями случаев , когда игроков вступивших в конфликт даже между собой и обменявшихся непристойными жестами обоих удаляли с поля (и того кто начал и того кто ответил) за не спортивное поведение - ведь свидетелями этого непотребства становятся люди пришедшие на стадион за другим зрелищем , уже не говорю , что трансляцию матча наблюдают тысячи и тысячи телезрителей и если уж кто то как Вы говорите не поймёт в чём дело , так комментаторы матча постараются объяснить это во всей красе . Ну и потом СМИ тоже не останутся в стороне.
Итак так возвращаюсь к тому с чего начал - В случаи с Венделом с его стороны присутствовали элементы не спортивного поведения , значит красная карточка показана правомерно.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:19
Всё верно и по делу, кроме навала- ничего во 2-м тайме от Станковича не было. Кое-кто пишет, что матч был огонь. Где они увидели огонь- в каком эпизоде, на какой минуте?))) Заурядный тренер Рахимов, тупо и однообразно переиграл Станковича, при этом, ничего гениального не придумав. Я и раньше говорил, когда все восторгались осенним ярким отрезком Спартака, что это- всего лишь эмоции и кураж, но ничего глобалного тренерского там не было. И про Угальде говорил, что он очень уязвимый форвард и очень зависимый, которому нужен манёвр, пространство, но если соперник закрывается, то у него сразу появляются проблемы.

Я, однозначно, в игре с Зенитом буду болеть за Величайший советский Клуб!!!!!!! Но что из этого получится, посмотрим...
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