Опубликована заявка сборной Германии на 1/4 финала Лиги наций

Опубликована заявка сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций. 20 марта немецкая команда сыграет с Италией в гостях, а 23 марта состоится ответный поединок.
Вратари: Оливер Бауманн, Александер Нюбель, Штефан Ортега.
Защитники: Ян Биссек, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.
Полузащитники: Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анжело Штиллер.
Нападающие: Йонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.
В Бундес тоже ещё не всё ясно. Не надо было проигрывать у себя последней команде.
В Бундес тоже ещё не всё ясно. Не надо было проигрывать у себя последней команде.
Думаю вряд ли.
Думаю вряд ли.
многим доказывать, что они лучшие немцы, на данным момент!
Особенно впереди Бурка, Кляйну и У(н)даву...!!! (запоминать удобно)
многим доказывать, что они лучшие немцы, на данным момент!
Особенно впереди Бурка, Кляйну и У(н)даву...!!! (запоминать удобно)