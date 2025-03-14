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Опубликована заявка сборной Германии на 1/4 финала Лиги наций

сегодня, 09:40

Опубликована заявка сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций. 20 марта немецкая команда сыграет с Италией в гостях, а 23 марта состоится ответный поединок.

Вратари: Оливер Бауманн, Александер Нюбель, Штефан Ортега.

Защитники: Ян Биссек, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

Полузащитники: Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анжело Штиллер.

Нападающие: Йонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:49
Приветствую! Ну Байер то вроде подарком не воспользовался!А на счет игрок Баварии согласен!Им ЛН не нужна от слова СОВСЕМ!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:10, ред.
Думаю тоже.
В Бундес тоже ещё не всё ясно. Не надо было проигрывать у себя последней команде.
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:01
Травмирован.
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:53
травмирован
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:48, ред.
Горецка, Киммих, Сане, Мусиала... А будет ли костяк Баварии рвать *опу в турнире с сомнительным статусом, когда на носу 1/4 ЛЧ с Интером ?
Думаю вряд ли.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:16
С таким составом немцев и у нас шанс был бы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:15
Вирца не нашел почему-то......
adekvat
adekvat
сегодня в 11:07
А Нойера куда дели?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:02
Нафиг кому дались эти товарищеские матчи
n3up5gjhd5dg
n3up5gjhd5dg ответ 9gkfbvfz9pur (раскрыть)
сегодня в 11:00
Немцы, всё равно видятся фаворитами.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:33
Половины даже не слышал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:33
При именам мощная команда. Нападающие так себе у Нагельсманна)))
shur
shur
сегодня в 10:32, ред.
...хоть мы и не в Англии, но всё как то туманно в Бундестиме! Надо
многим доказывать, что они лучшие немцы, на данным момент!
Особенно впереди Бурка, Кляйну и У(н)даву...!!! (запоминать удобно)
9gkfbvfz9pur
9gkfbvfz9pur
сегодня в 10:16
Надо признать, не самая сильная сборная.
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