Опубликована заявка сборной Германии на 1/4 финала Лиги наций

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сегодня, 09:40

Опубликована заявка сборной Германии на матчи 1/4 финала Лиги наций. 20 марта немецкая команда сыграет с Италией в гостях, а 23 марта состоится ответный поединок.

Вратари: Оливер Бауманн, Александер Нюбель, Штефан Ортега.

Защитники: Ян Биссек, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, , Нико Шлоттербек, Джонатан Та.

Полузащитники: , Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Гросс, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Анжело Штиллер.

Нападающие: Йонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.