Ничего себе, Дзюба вернулся в сборную спустя четыре года. А вот капитана «Зенита» игнорируют

1741892414

вчера, 22:00

Артём хочет побить голевой рекорд.

Карпин услышал просьбу ветерана из «Акрона»

Дзюба накануне побил рекорд Кержакова, став самым результативным футболистом в истории российского футбола. Скромный рекорд, не дотягивает даже до 250 голов. Зато Артём выше всех легенд. Ещё забил в Кубке страны «Спартаку», хотя тот мяч не помог «Акрону» пройти дальше. Зато ветеран в неплохой форме, что позволило Карпину забыть личный конфликт. Бывший тренер «Спартака» едва не дрался с экс-нападающим «красно-белых» при встречах за пределами поля.

А сейчас Валерий Георгиевич услышал просьбу Дзюбы. У сборной два рекордсмена по голам. Артём и Кержаков. Александр завершил карьеру, а Дзюба скоро прекратит играть в большой футбол. Форварда вызвали, ведь впереди не матчи плей-офф Лиги наций, а поединки против Гренады и Замбии. Вряд ли футболисты Карпина имеют представление об этих соперниках. Зато будет общая практика. И в окончательном составе национальной команды нашлось место Дзюбе.

У Тюкавина из «Динамо» травма, пропустит много месяцев. У Соболева в «Зените» нет выдающейся игры, хотя на сборах Александр смотрелся неплохо. Решение вызвать нападающего «Ростова» Комличенко не вызывает вопросов. Николай из российских нападающих оставил лучшее впечатление в первых матчах года. Также понятно, почему взяли Мусаева. Тамерлан сражается за место под солнцем в ЦСКА , а у «армейцев» проблески в игре. Есть вопросы лишь по Сергееву.

Нападающий «Крыльев Советов» не провел сильные поединки. Зато Карпин собрал четверку тяжелых форвардов. То есть можно угадать схему со столбом на острие. А вот Чалова не позвали. Нападающий ПАОКа появляется на замену в составе младшего Луческу. Карпин дал возможность Фёдору спокойно готовиться к клубным поединкам. С нападающим разобрались. От Дзюбы ждут гола, а вот в другой линии есть одно странное решение Валерия Георгиевича и его штаба.

В сборной игнорируют Дугласа Сантоса из «Зенита»

Бразильский латераль петербуржцев получил российский паспорт. Это значит, что его можно вызывать на неофициальные поединки сборной. Хотя у Дугласа Сантоса есть один матч за команду Бразилии, вряд ли коллектив Карпина боится дисквалификации за нарушение правил ФИФА . Уже не играют в официальных турнирах. Тренер говорит, что решили дать Сантосу время разобраться в желаниях. Хотя у Дугласа было много лет, чтобы расставить приоритеты, он мечтает о «селесао».

У сборной Бразилии больше нет левого защитника в стиле Роберто Карлоса или Марсело. Легенды ушли, у тренера Доривала слева заиграл Абнер из «Лиона». Вот только разве молодой футболист намного мощнее, чем опытный капитан «Зенита»? Дуглас Сантос не проводит сейчас лучший сезон в РПЛ . Но заявление Карпина, что Горшков, Круговой и Сильянов сильнее заслужили вызов, чем вожак чемпионов РПЛ , вызывают удивление. Во-первых, Горшков – резервист Сантоса.

Во-вторых, Сильянов не прошел отбор в «Зенит», хотя им интересовались зимой. Также молодой защитник, которого Карпин знает по работе в «Ростове», не является сейчас ведущим в «Локомотиве» в стартовых играх нового года. В-третьих, ЦСКА перешел на четыре защитника в линию. Круговой проигрывал борьбу Мойзесу как левый оборонец. О какой заслуженности Карпин говорит, когда слева в обороне проблемная позиция? Даже Скопинцев живее, чем любой из тройки.

Вот только у Карпина нет любви к «Зениту» и Сантосу. И нет желания ставить на левого латераля «Динамо», хотя Дмитрий заслужил по первым матчам после гола ЦСКА вызов не меньше, чем Горшков, сыгравший 4 минуты в двух матчах РПЛ за «Зенит». Понятно, что Карпин всегда может оправдать любое кадровое решение простым фактом, что матчи сборной не имеют турнирного значения. Слева в обороне можно поставить хоть молодого вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

Не трогали Сафонова и Головина, будут эксперименты

Матвей и Александр не приедут из Франции. Из всех легионеров пригласили только Антона Миранчука из «Сьона». А вот его брат Алексей останется в США . Решения правильные, ведь Гранаду и Замбию в московских матчах с разницей в шесть дней можно обыграть любым составом сборной России. Второй соперник вызывает больше опасений. Однако вряд ли африканцы готовы рисковать здоровьем, чтобы навредить запасным голкиперам сборной Карпина. А вратарей хватает.

Логично вызвали первых номеров лидеров РПЛ – Агкацева, Латышонка и Максименко. Четвертым голкипером оказался Ставер, тоже логичное решение. Вратарь «Рубина» хорошо начал год. В обороне не хватает крутого левого защитника, как уже сказано выше. Зато Осипенко и Дивеев в заявке, то есть два сильнейших центральных бека могут в кои веки сыграть вместе. Также можно обратить внимание на вызов Ибишева из «Ахмата», ему удался недавним матч против «Локомотива».

Справа в защите выбор между Ваханией, Адамовым и универсальным Сильяновым. А вот в центре поля невероятно много хороших вариантов. Хотя Глушенков разочаровал в стартовых матчах нового года в «Зените», Карпин решил поддержать дерзкого плеймейкера. Максим получил вызов в сборную. Хотя солировать может Батраков. Юный лидер «Локомотива» снова создает голы, не потерял форму за зиму. Если отталкиваться от игры, то выделяется несколько хавбеков.

Запомнился Кисляк из ЦСКА . Матвей быстрее пришел в форму, чем более опытные коллеги. Фомин в «Динамо» не сразу, но напомнил о себе. У Черникова после травмы Сперцяна будет больше практики в основе «Краснодара», причем в более высокой позиции. Вингеры записаны у Карпина в полузащиту. Из списка выделяется Пиняев. У крайнего форварда «Локомотива» неплохая форма. Показательно, что вызвали Пруцева, но не позвали Умярова из «Спартака». Карпин так видит.