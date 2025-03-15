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«Локомотив» переиграл «Динамо»

15 марта 2025, 21:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

На 38-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд усилиями Дмитрия Воробьёва. Артур Гомес на 45-й сравнял счёт. Второй мяч в составе хозяев поля забил Александр Сильянов на 76-й.

«Локо» занимает 4-е место в чемпионате России (40 очков). «Динамо» идёт 5-м (39 баллов).

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Все комментарии
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 марта в 15:20
слушай...Саша -тот кто Царь, тоже не признает -гастарбайтеров)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
16 марта в 09:49
Не признаю тренеров гопников.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 марта в 07:41
)))))..Анатолий приветствую!...Слушай, ты чего так на Личку-в личку?))))
69Haya96
69Haya96
16 марта в 00:52
Знаете, что забавного в РПЛ? Сегодня «Спартаку» предстоит обыграть «Зенит» на родном стадионе, но, скорее всего, им это не удастся, и они сыграют вничью, а Краснодар не сможет обыграть Ростов до этого матча и также, скорее всего, сыграет вничью... И так, до последнего тура.

А Локо с победой!
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
16 марта в 00:32
С победой Эль Локо!
амурец
амурец
16 марта в 00:22
Локо с победой
Kolymchanin
Kolymchanin
15 марта в 23:47
Очень жаль! Надо было выносить паровозов еще в первом тайме, но увы, нам не повезло. Хорошо хоть хоккеисты порадовали.
Николай 1
Николай 1
15 марта в 23:43
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопросы журналистов после встречи с «Локомотивом» (1:2).

— За последнюю неделю мы сыграли три игры, и можно сказать, что провели их на высоком уровне. Проиграли ЦСКА 1:2, хотя хорошо сыграли вдесятером. Сегодня наша игра была ещё лучше.
Ну что же, с таким прогрессом ждем самой лучшей игры в сезоне с Краснодаром в последнем туре и счета в ней примерно так 1:5?
Николай 1
Николай 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
15 марта в 23:31
Марцел Личка: «Нам нужно играть не только красиво, но и подтянуть реализацию» 15 марта.
CCCP1922
CCCP1922
15 марта в 23:11
Ну и что теперь скажет Личка?
Николай 1
Николай 1
15 марта в 23:05
Ну что же, будем с братьями - армейцами за пятое место бороться.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
15 марта в 22:16
Ну не всегда ты бываешь объективным, но ладно...)))
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
15 марта в 22:14
Стараюсь быть объективным. Но мои комментарии по этому матчу, а не по истории матчей.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
15 марта в 22:04
Ой, я тебя умоляю- отвернулась фортуна. А как она отвернулась от Локо в 1-м круге, тебе напомнить? Всё в этой жизни возвращается, просто надо быть объективным.
Брулин
Брулин
15 марта в 22:02
Макарова, конечно, надо куда-то отдать или продать, чтобы даже соблазна не было его выпускать.
efjxrsdm25mq
efjxrsdm25mq
15 марта в 22:02
После трех тусклых матчей сегодняшнего дня матч Локомотив-Динамо выглядел просто образцовым, больше повезло Локомотиву, его и с нужной победой!
Capral
Capral
15 марта в 22:00
Анатолий Кандауров.

Всё четко и по делу!!!!!!! Про Карраскаля- сказано на все 1000%!!!!!!! Два человека, которые держат чеха в игре- Карраскаль и Бителло, при этом, никакой тренерской мысли. Тот же Оренбург, только усиленный банкирским баблом и отличными футболистами.
Сп62
Сп62
15 марта в 21:56
Первый тайм не давал оторваться даже на минуту. От Динамо отвернулась фортуна. Во втором тайме игра стала больше позиционной и рваной. Повезло Локомотиву. Игра порадовала и драматизмом, и трагизмом (эпизод с Макаровым).
баск
баск
15 марта в 21:54, ред.
Ввиду переполненого лазарета у Динамо сегодня в очередной раз оказался
эспериментальным не только состав, но и расположение игроков по позициям.

Так, Касереса, едва успевшего оказаться в команде и лишь начавшего
осваиваться на своём правом фланге, Личка сегодня двинул в центр обороны, где тот, кажется, никогда не играл.

Локомотив, впрочем, тоже был далёк от боевого состава, поскольку не могли сегодня помочь команде Баринов, Карпукас и Самошников, да и Монтес начал игру на лавке.

Тем самым, исход матча во многом зависел от того, кто допустит меньше ошибок, и мы их допустили, пожалуй, побольше, во всяком случае, голевых.

Первый тайм в исполнении Динамо был довольно неплох, особенно первые
минут 20, обстучали штанги, могли забивать не раз, но ограничились одним. Проявилось отсутствие Тюкавина- Ярик Гладышев на его позиции был медлителен, нерасторопен, слишком подолгу думал и много терял.

А после перерыва хозяева владели мячом, и не то чтобы много создали, но полностью контролировали игру и нас, по сути, на поле почти не было.
Дальние забросы в расчёте на то, что кто-то убежит, были примитивны, да и убегать оказалось некому, все выдохлись.

Физически Локомитив был подготовлен явно лучше, хотел победить и заслужил свою победу.
У нас же четвёртое поражение в чемпе, резко осложнённые шансы на
дальнейшую борьбу, слабоватый функционал и много невыразительной игры..
derrik2000
derrik2000
15 марта в 21:54, ред.
Как то не понял.
Вроде и футбол быстрый и временами качественный - скучать, по крайней мере, не давал - но всё равно ощущение не то...
Может быть, от того, что Динамо 2/3 матча было намного лучше Локомотива: владело инициативой, атаковало... Словом ближе были к победе, но последнюю треть как будто что-то у БГ- игроков переключилось: стали медленно думать и передвигаться, словом, сложилось ощущение, что ребятишки (хотя с какого боку они - РЕБЯТИШКИ???) решили докатать ничейку.
Но паровозы были с этим категорически не согласны.
Потому и 2-1 в их пользу.
Могло быть и 3-1, но какой-то НАНОмиллиметровый офсайт судья у игрока Локо узрел...
Capral
Capral
15 марта в 21:52, ред.
Чудо по фамилии Макаров, недоразумение шварц купил за 9млн евро. Воистину гениальный ход...
Что касается игры, то Радимов правильно сказал: ничего фантастического в голе ростовщиков не было. Сыграли не просто на разорванном пространстве, но на космической дыре в центре поля и в обороне Локо. Первый гол в ворота ростовщиков- ошибка Лунёва, причем детская... Ну и вообще, не было Баринова- некому было контролировать центр поля, отсюда и дикие провалы железнодорожников. К футболy Галактионова много вопросов, и с каждым разом их всё больше и больше. В принципе, всё объективно, в первом круге Локо создал моментов на две игры, но проиграл, сегодня, справедливость вернула команде должок. В футболе как и в жизни, должны быть определенные логика и закономерность...

Локо с победой!!!!!!!
Futurista
Futurista
15 марта в 21:48
Если всё сложить и поделить на 2 примерно равная игра...но удача на стороне Локомотива...
За адекватность
За адекватность
15 марта в 21:47
Хороший матч. Первый тайм так вообще огонек. Ежели кратко, то ответный гол "бело-голубые" расчертили конечно по красоте, да и в целом в тайме первом по моментам явно превзошли оппонента, но реализация... При том что Воробьев головой конечно тоже неплохо уложил круглого. Тайм второй хоть был и не такой яркий, но нерв игры не отпускал до последних минут. В итоге Сильянов принес "железнодорожникам" победу. "ВАРили" конечно этот гол товарищи облаченные данными полномочиями не просто долго, а очень долго. Ну и Макаров в концовке конечно выдал. В общем болельщиков "Локо" с победой, Пиняеву и Артуру здоровья, болельщикам "Динамо" не расстраиваться. Как-то так на мой взгляд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
15 марта в 21:46
Все верно. Макаров - это воплощение игры сегодняшнего Динамо. Более бестолкового сочетания тренера Лички и Макарова придумать трудно. При таком обилии игроков в составе Личка как торговец на рынке. у которого глаза разбежались от покупателей, тасует состав самым бестолковым образом. Одно светлое пятно в Динамо и то подарок от ЦСКА - дружеского клуба- это Караскаль. Динамо в первом тайме выглядело порой прилично, но это не благодаря Личке, а вопреки. Первый гол Локо - элементарная ошибка защиты Динамо, которую Марцел не научил азам игры при подаче соперником угловых. Одним словом, мне остается посочувствовать дружественному клубу, которые влипли с этим чешским паном Марцелом.
Если чешское пиво это Вилкопоповецкий Козел, то Личка просто козел.
Gotlib
Gotlib
15 марта в 21:45, ред.
Макар себя считает игроком уровня Платини, если вместо подачи в штрафную площадь на головы партнерам, бьёт по воротам с острого угла, и естественно не забивает. Да ещё и Бителло помешал нанести удар по воротам. Короче Макар деградирует, нужно от него избавляться.
94pqkyfgfgwe
94pqkyfgfgwe
15 марта в 21:43
Отскочили локовцы! Динамовцы не заслужили поражение. Справедливее была бы ничья
112910415
112910415
15 марта в 21:42
видно, Локомотиву больше хотелось победить !
Алексей Филин
Алексей Филин
15 марта в 21:42, ред.
Макарова в зенит или спартак!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
15 марта в 21:42, ред.
Да, Дружище, теперь, можно только вспоминать счастливое и милицейское время...
Но ролик, как всегда- в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
sv_1969
sv_1969
15 марта в 21:40
Не срослась ничейка 2-2! Ну что же бывает!Болел Локо с Победой!
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