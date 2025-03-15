«Локомотив» переиграл «Динамо»

1742063611

15 марта 2025, 21:33

«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

На 38-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд усилиями Дмитрия Воробьёва. Артур Гомес на 45-й сравнял счёт. Второй мяч в составе хозяев поля забил Александр Сильянов на 76-й.

«Локо» занимает 4-е место в чемпионате России (40 очков). «Динамо» идёт 5-м (39 баллов).