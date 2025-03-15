«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).
На 38-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд усилиями Дмитрия Воробьёва. Артур Гомес на 45-й сравнял счёт. Второй мяч в составе хозяев поля забил Александр Сильянов на 76-й.
«Локо» занимает 4-е место в чемпионате России (40 очков). «Динамо» идёт 5-м (39 баллов).
Если чешское пиво это Вилкопоповецкий Козел, то Личка просто козел.
Если чешское пиво это Вилкопоповецкий Козел, то Личка просто козел.
Что касается игры, то Радимов правильно сказал: ничего фантастического в голе ростовщиков не было. Сыграли не просто на разорванном пространстве, но на космической дыре в центре поля и в обороне Локо. Первый гол в ворота ростовщиков- ошибка Лунёва, причем детская... Ну и вообще, не было Баринова- некому было контролировать центр поля, отсюда и дикие провалы железнодорожников. К футболy Галактионова много вопросов, и с каждым разом их всё больше и больше. В принципе, всё объективно, в первом круге Локо создал моментов на две игры, но проиграл, сегодня, справедливость вернула команде должок. В футболе как и в жизни, должны быть определенные логика и закономерность...
Локо с победой!!!!!!!
Что касается игры, то Радимов правильно сказал: ничего фантастического в голе ростовщиков не было. Сыграли не просто на разорванном пространстве, но на космической дыре в центре поля и в обороне Локо. Первый гол в ворота ростовщиков- ошибка Лунёва, причем детская... Ну и вообще, не было Баринова- некому было контролировать центр поля, отсюда и дикие провалы железнодорожников. К футболy Галактионова много вопросов, и с каждым разом их всё больше и больше. В принципе, всё объективно, в первом круге Локо создал моментов на две игры, но проиграл, сегодня, справедливость вернула команде должок. В футболе как и в жизни, должны быть определенные логика и закономерность...
Локо с победой!!!!!!!