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«Унион» отобрал очки у «Баварии»

сегодня, 19:24
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Унион» и «Бавария» сыграли вничью в матче 26-го тура Бундеслиги (1:1).

На 75-й минуте мюнхенская команда вышла вперёд — голом отметился Лерой Сане. Берлинцы отыгрались на 84-й усилиями Бенедикта Холлербаха.

«Унион» занимает 13-е место в чемпионате Германии (27 очков). «Бавария» лидирует (62 балла).

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:31
В сложное положение себя Бавария поставила, Бохум, Унион, а ведь могли уже Салатницу праздновать. И ты прав, нынешняя Бавария на два фронта не тянет. Впрочем, как и Байер, но он мня волнует в меньшей степени. И не исключаю, что Штутгарт, очки у Байера может отнять
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 20:26
Привет, Алексей!!!
Ты не поверишь, но я расстроен не меньше. Я, так же как ты надеюсь на победу Баварии в Бундесе, но очень боюсь, что игры на два фронта команда не потянет, а сейчас, для мюнхенцев, важней всего именно Бундеслига. За поражение в ЛЧ, никто команду не осудит, но если снова пропустят вперед Байер- это точно, никто с рук Компани не спустит, потому что трагедия прошлого сезона глубоко засела в руководстве Баварии... В любом случае, кто бы не стал чемпионом в этом сезоне- Байер или Бавария- это будет очень некомпетентный чемпион, потому что оба клуба на чемпиона не похожи. Баварии предстоят сложнейшие матчи, но поражение от Хоффенхайма, дома, никто Компани не простит- это предел идиотизма!!!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 20:19
ну хорошо! крайние два матча подпадают! но про матч с Байером автобус не едет)))время покажет!
Palex
Palex ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:57
Чем объяснить? Может тем, что Бавария не научилась при Компани, вскрывать автобус?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:55
Прошли те времена, когда Бавария Мюнхен выносило соперников по Бундеслиге в одну калитку. Конечно же Бавария и в этом сезоне уже уверенно лидирует в турнирной таблице. И возможно, сегодняшний матч это последствия противостояния с Байером в Лиге Чемпионов. Усталость даёт о себе знать. Чем Байер станет ближе к Баварии в турнирной таблице, тем интереснее будет Бундеслига. Посмотрим, что на покажут подопечные Компани...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:53
непросто будет Баварии дальше.
сложные матчи ЛЧ и Бундеслиги, каждый как финал.
Байер теперь может все ресурсы и силы отдать в гонке за 1 место.
sv_1969
sv_1969 ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 19:52
Всякое бывает! Иначе чем объяснить что в трех из пяти крайних матчей потеряны очки! 0-0 с Байером и там отскочили ...Бохум дома 2-3 и вот этот матч! Все равно думаю что то сломалось в механизме Баварии!
Palex
Palex ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:46
При кризисе в четвертьфинал ЛЧ не выходят
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:44
Привет, дружище! Очень расстроен, сегодняшней игрой. Если Байер возьмёт три очка, то вопрос с чемпионством ,для Баварии осложняется, но тем не менее верю в
положительный исход. И как выясняется, то Байер тоже оказался очень сырой, да и Алонсо тоже
nah7hnhma7ur
nah7hnhma7ur
сегодня в 19:38
Бавария уже на расссслабоне
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:33
У Баварии похоже кризис !Иначе в чем дело?
Capral
Capral
сегодня в 19:32
Если сегодняшнюю потерю очков еще можно оправдать, соперник непростой, то поражение в предыдущем туре, дома, от последней команды- объяснить невозможно. Вот поэтому, нет уверенности в чемпионстве Баварии, не чемпионская эта игра, а идиотская, никому ненужная ротация в прошлой игре- преступление!!! Не представляю, как Бавария думает играть с Интером. Если Компани не выиграет Салатницу, ему это не простят. Ну, что делать, сам виноват, оправдания нет.
Если завтра Байер выиграет в Штутгарте, что вполне вероятно, разница в очках сократится до 6 пунктов, а это уже нервяк, для сырой Баварии Компани.
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