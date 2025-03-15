«Унион» отобрал очки у «Баварии»

«Унион» и «Бавария» сыграли вничью в матче 26-го тура Бундеслиги (1:1).
На 75-й минуте мюнхенская команда вышла вперёд — голом отметился Лерой Сане. Берлинцы отыгрались на 84-й усилиями Бенедикта Холлербаха.
«Унион» занимает 13-е место в чемпионате Германии (27 очков). «Бавария» лидирует (62 балла).
Если завтра Байер выиграет в Штутгарте, что вполне вероятно, разница в очках сократится до 6 пунктов, а это уже нервяк, для сырой Баварии Компани.
Если завтра Байер выиграет в Штутгарте, что вполне вероятно, разница в очках сократится до 6 пунктов, а это уже нервяк, для сырой Баварии Компани.
положительный исход. И как выясняется, то Байер тоже оказался очень сырой, да и Алонсо тоже
положительный исход. И как выясняется, то Байер тоже оказался очень сырой, да и Алонсо тоже