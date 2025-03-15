«Ноттингем Форест» нанёс поражение «Ипсвичу»

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сегодня, 19:54

«Ипсвич» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в матче 29-го тура АПЛ (2:4).

Счёт открыл Никола Миленкович на 35-й минуте. Антони Эланга на 37-й удвоил преимущество «лесников», а на 41-й сделал дубль. В составе «трактористов» первым голом отметился Йенс-Лис Каюсте на 82-й. Четвёртый мяч гостей провёл Жоао Педро Силва на 87-й. Ещё один гол хозяев поля записал на свой счёт на 90+3-й.

«Ипсвич» занимает 18-е место в чемпионате Англии (17 очков). «Ноттингем Форест» идёт 3-м (54 балла).