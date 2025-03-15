«Торпедо» выиграло у «Нефтехимика» в поединке Первой лиги

«Нефтехимик» уступил «Торпедо» в матче 24-го тура Первой лиги (0:1).
Голом в составе московской команды отличился Йесон Гузман на 76-й минуте.
«Нефтехимик» занимает 11-е место (29 очков). «Торпедо» лидирует (47 баллов).
|Нефтехимик0 : 1Торпедо
|Матч завершен
«Нефтехимик» уступил «Торпедо» в матче 24-го тура Первой лиги (0:1).
Голом в составе московской команды отличился Йесон Гузман на 76-й минуте.
«Нефтехимик» занимает 11-е место (29 очков). «Торпедо» лидирует (47 баллов).
Добавил вип, но напомню, что при систематических нарушениях вип статус могут снять.
Добавил вип, но напомню, что при систематических нарушениях вип статус могут снять.