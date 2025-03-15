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«Торпедо» выиграло у «Нефтехимика» в поединке Первой лиги

сегодня, 20:00
НефтехимикЛоготип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Нефтехимик» уступил «Торпедо» в матче 24-го тура Первой лиги (0:1).

Голом в составе московской команды отличился Йесон Гузман на 76-й минуте.

«Нефтехимик» занимает 11-е место (29 очков). «Торпедо» лидирует (47 баллов).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 20:35
Спасибо!Да я вроде стараюсь веси себя корректно!Ну люблю потролить нашего бюджетного лидера! И сразу вопрос извините конечно! Разве слово гегемон ругательное! Ведь же разрешено у нас тут - кони мясные бомжи!
alexgurzan
alexgurzan ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:27
Добрый вечер.
Добавил вип, но напомню, что при систематических нарушениях вип статус могут снять.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:20, ред.
Товарищи админы! VIP то теперь можно выписать? Или опять не катит)))
3t66y7u4888j
3t66y7u4888j
сегодня в 20:13
Торпедо в РПЛ! Автозаводы интереснее Балтики
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