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«Манчестер Сити» не смог переиграть «Брайтон»

сегодня, 19:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ (2:2).

На 11-й минуте счёт открыл Эрлинг Холанд, реализовав пенальти. Первис Эступиньян на 21-й восстановил равенство. На 39-й «горожане» вышли вперёд усилиями Омара Мармуша. Автогол Абдукодира Хусанова на 48-й позволил «чайкам» отыграться.

«Ман Сити» занимает 5-е место в чемпионате Англии (48 очков). «Брайтон» идёт 7-м (47 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:50
МС опять не смог ...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:45, ред.
Рекорд Холанда. Гол Мармуша. Дебютный мяч Хусанова в АПЛ. Что-то здесь лишнее...
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 20:35
Кажется в МС проблем много, чтобы со следующего сезона включиться в борьбу за большие титулы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:27
и возможно, МС только в пользу пойдет если один сезон проведут без Лиги чемпионов
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:26
и хорошо. что Барса избавилась от Гюндогана
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:25
Брайтону немного везения)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:24
Брайтон мог и побеждать, а сити как всегда в этом сезоне....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:15
А до дна ещё долго плыть не подскажете?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 20:12, ред.
Ну это классика этого сезона..
уже не удивляюсь, когда читаю, что горожане кому то уступили или поделили очки. Им бы с такими результатами в лч попасть)
Честно говоря, для меня удивительно, как Гвардиола этого допустил. Проспал момент, как говорится
memphis
memphis
сегодня в 20:09
Забвение...
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