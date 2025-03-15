«Манчестер Сити» не смог переиграть «Брайтон»

1742057672

сегодня, 19:54

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура АПЛ (2:2).

На 11-й минуте счёт открыл Эрлинг Холанд, реализовав пенальти. Первис Эступиньян на 21-й восстановил равенство. На 39-й «горожане» вышли вперёд усилиями Омара Мармуша. Автогол Абдукодира Хусанова на 48-й позволил «чайкам» отыграться.

«Ман Сити» занимает 5-е место в чемпионате Англии (48 очков). «Брайтон» идёт 7-м (47 баллов).