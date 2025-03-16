Дарвин Нуньес может перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал»

«Ливерпуль» готов продать нападающего Дарвина Нуньеса в летнее трансферное окно.
Как сообщается, интерес к уругвайцу проявляет «Арсенал». В подписании форварда лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.
«Ливерпуль» готов продать нападающего Дарвина Нуньеса в летнее трансферное окно.
Как сообщается, интерес к уругвайцу проявляет «Арсенал». В подписании форварда лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.
Арсенал накупит всяких стерлингов, хаверцев, жезусов и кивиоров...
Арсенал накупит всяких стерлингов, хаверцев, жезусов и кивиоров...