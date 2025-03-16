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Дарвин Нуньес может перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал»

сегодня, 13:47

«Ливерпуль» готов продать нападающего Дарвина Нуньеса в летнее трансферное окно.

Как сообщается, интерес к уругвайцу проявляет «Арсенал». В подписании форварда лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:01
Артета не разбирается в качественных игроках.
Арсенал накупит всяких стерлингов, хаверцев, жезусов и кивиоров...
Valeron24
Valeron24
сегодня в 14:19
Почему бы и нет) Артета его переформатирует психологически, и начнёт Дарвин колотить голешники, данные то у него отличные!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:09
Нет, Дарвину нужно идти в Атлетико или же в условный Бетис
ywrcj55v9j2k
ywrcj55v9j2k
сегодня в 13:54
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