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В «Калуге» сообщили, что болельщики клуба не участвовали в массовой драке

сегодня, 08:51
Динамо-2Логотип футбольный клуб Динамо-2 (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КалугаКалугаМатч завершен

Болельщики «Калуги», прибывшие на матч с «Динамо-2» при помощи футбольного клуба, не участвовали в массовой драке в Химках. Об этом сообщили ТАСС в клубной пресс-службе.

16 марта в оперативных службах сообщили источнику, что в подмосковных Химках произошла драка между футбольными фанатами. Собеседник агентства добавил, что драка произошла перед игрой Второй лиги. В пресс-службе «Калуги» отметили:

Футбольный клуб «Калуга» помогал в организации одного микроавтобуса. Эти болельщики не принимали участия в драке.

Как сообщили источнику в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. В главке полиции Подмосковья рассказали:

В дежурную часть УМВД России по городу Химки поступило сообщение от местных жителей о том, что на Соколовской улице в микрорайоне Новогорск у одного из домов происходит конфликт между гражданами.

Полицейские предварительно установили, что между двумя компаниями мужчин произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. В ГУ МВД России по Московской области сообщили:

Установлены возможные участники потасовки — 7 человек, на трёх из которых составлены административные протоколы.

В ведомстве отметили, что за медицинской помощью никто не обращался, заявлений по данному факту не поступало.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:16
Ну ожидаемо было, всё-таки вчера такой матч Динамо 2 - Калуга.
a7ph84wzh8aj
a7ph84wzh8aj
сегодня в 09:47
Было бы из-за чего драться. Это же втордив !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:42, ред.
А кто участвовал? Они со своими подрались? Что то не сходится. А может быть это всё не имеет отношения к футболу вообще? Просто случилась драка, а её наши доблестные журналисты решили присовокупить к матчу который вряд ли ещё чем то примечательным отличился. Черный пиар второго дивизиона)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:36
Сначала прошла информация в драке участвовало примерно 30 человек. Сейчас постепенно начинает выяснятся , что кто то , что организовывал (микроавтобус) . Потом выяснится , что кто просто смотрел рядом. Ну правильно три "стрелочника" назначены.
tdtp6f6gd5mv
tdtp6f6gd5mv
сегодня в 09:31
В "Калуге" сообщили, что её болельщики в принципе не могут участвовать ни в какой массовой драке ввиду недостаточного для этого их общего количества
Вещий
Вещий
сегодня в 09:30
Ну хоть полиции работенка нашлась и то уже плюс...
adekvat
adekvat
сегодня в 09:18
Клуб по интелектуальному конкурсу группу набирал, такие драться не могут.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 08:56
Пусть с этим полиция разбирается.
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