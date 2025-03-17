В «Калуге» сообщили, что болельщики клуба не участвовали в массовой драке

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сегодня, 08:51

Болельщики «Калуги», прибывшие на матч с «Динамо-2» при помощи футбольного клуба, не участвовали в массовой драке в Химках. Об этом сообщили ТАСС в клубной пресс-службе.

16 марта в оперативных службах сообщили источнику, что в подмосковных Химках произошла драка между футбольными фанатами. Собеседник агентства добавил, что драка произошла перед игрой Второй лиги. В пресс-службе «Калуги» отметили:

Футбольный клуб «Калуга» помогал в организации одного микроавтобуса. Эти болельщики не принимали участия в драке.

Как сообщили источнику в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. В главке полиции Подмосковья рассказали:

В дежурную часть УМВД России по городу Химки поступило сообщение от местных жителей о том, что на Соколовской улице в микрорайоне Новогорск у одного из домов происходит конфликт между гражданами.

Полицейские предварительно установили, что между двумя компаниями мужчин произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. В ГУ МВД России по Московской области сообщили:

Установлены возможные участники потасовки — 7 человек, на трёх из которых составлены административные протоколы.

В ведомстве отметили, что за медицинской помощью никто не обращался, заявлений по данному факту не поступало.