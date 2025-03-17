Мартинс на русском обратился к болельщикам после победы над «Зенитом»

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс на русском языке обратился к болельщикам команды после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.
Футболист сделал дубль в прошедшей игре.
Привет, ребята! Спасибо большое! Давай! Вперёд, «Спартак»!
- Что надо делать, чтобы забивать?
- Для начала надо научиться попадать в створ!
- Что надо делать, чтобы забивать?
- Для начала надо научиться попадать в створ!
Мартинс конечно промоторил вчера, пропахал на высочайшем уровне!!! Как коварный соперник не бил его, не толкал, а парень неистово шел вперед, вёл за собой партнеров и сделал результат!!!!!!! Правильно однажды сказал гл.редактор еженедельника "Футбол-Хоккей" Г.Радчук: "Темнокожие футболисты- Милостью Божьей"!!!
Вперед, Спартак!!!!!!! Пора возвращать- былые Величие и Славу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мартинс конечно промоторил вчера, пропахал на высочайшем уровне!!! Как коварный соперник не бил его, не толкал, а парень неистово шел вперед, вёл за собой партнеров и сделал результат!!!!!!! Правильно однажды сказал гл.редактор еженедельника "Футбол-Хоккей" Г.Радчук: "Темнокожие футболисты- Милостью Божьей"!!!
Вперед, Спартак!!!!!!! Пора возвращать- былые Величие и Славу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!