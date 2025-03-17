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Мартинс на русском обратился к болельщикам после победы над «Зенитом»

сегодня, 11:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс на русском языке обратился к болельщикам команды после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

Футболист сделал дубль в прошедшей игре.

Привет, ребята! Спасибо большое! Давай! Вперёд, «Спартак»!

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 14:34
Отношение его к игре характеризует эпизод, когда уже лёжа у боковой, он пытался сыграть в мяч головой. Такого я за 60 с лишним лет в футболе не видел. Это огонь!
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:33
Во многом с Вами согласен, но если образно- пора возвращать Славу и Честь- Величайшему советскому Клубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4RT
4RT
сегодня в 14:22
Молодец! Отгружай по два в каждом матче!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:17
Славу возвращать боюсь что не с этим тренером и не с этим логотипом на майке и людьми в руководстве. А в целом я не против конечно, давно жду
albucid
albucid
сегодня в 13:04
Бонгонда, Барко и Маркиньос спрашивают у Мартинса:
- Что надо делать, чтобы забивать?
- Для начала надо научиться попадать в створ!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ k9whgcaxjfhd (раскрыть)
сегодня в 12:25
сняли с языка, точнее говорил это я еще в начале сезона
112910415
112910415
сегодня в 12:23
славный парень !
3f55jqnr3rsa
3f55jqnr3rsa
сегодня в 12:03
Молодец Мартинс, чувствует себя героем
k9whgcaxjfhd
k9whgcaxjfhd
сегодня в 12:01
объективно лучший и самый стабильный футболист спартака последних двух-трех лет
nikolah
nikolah
сегодня в 11:57
Уголёк был вчера в огне.
mat73
mat73
сегодня в 11:54
Люксембург одолел Зенит)))
Capral
Capral
сегодня в 11:43, ред.
Оказывается и в Люксембурге бывают Достойные Таланты!!!!!!! Мне приятно- я там был!!!
Мартинс конечно промоторил вчера, пропахал на высочайшем уровне!!! Как коварный соперник не бил его, не толкал, а парень неистово шел вперед, вёл за собой партнеров и сделал результат!!!!!!! Правильно однажды сказал гл.редактор еженедельника "Футбол-Хоккей" Г.Радчук: "Темнокожие футболисты- Милостью Божьей"!!!

Вперед, Спартак!!!!!!! Пора возвращать- былые Величие и Славу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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