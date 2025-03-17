Мартинс на русском обратился к болельщикам после победы над «Зенитом»

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сегодня, 11:20

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» на русском языке обратился к болельщикам команды после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ .

Футболист сделал дубль в прошедшей игре.