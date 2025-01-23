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«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения Канчельскиса

вчера, 13:58

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» поздравила с днём рождения главного тренера брянского «Динамо» Андрея Канчельскиса и опубликовала его фото в форме «красных дьяволов».

С днём рождения, бывший вингер «Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения Канчельскиса

Сегодня Андрею Антанасовичу исполнилось 56 лет.

Напомним, Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» с июля 1991 года по июль 1995 года (161 матч, 36 голов и 16 ассистов). С манкунианцами уроженец Кировограда выиграл Кубок Английской лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии, дважды АПЛ и Суперкубок УЕФА.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 16:26, ред.
...тогда это был взрыв! Представте себе у Битлов Пол простудился
и вместо его Леха Глызин выступает, сильно?! Играть в те годы за МЮ, с ужасным Кантаной под руководством сэра Алекса,фантастика!
Как же было интересно смотреть,как парень из Союза рвёт оборону
очередного английского Клуба! И заметьте,что АПЛ тогда был на высоте!!! Здоровья и спасибо за футбол!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:28
Наши поздравления! Таких титулованных футболистов в РФ больше не имеется!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:02
Пузырёк то Андрюхе прислали?
Гость
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