«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения Канчельскиса

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вчера, 13:58

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» поздравила с днём рождения главного тренера брянского «Динамо» и опубликовала его фото в форме «красных дьяволов».

С днём рождения, бывший вингер «Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Сегодня Андрею Антанасовичу исполнилось 56 лет.