«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения Канчельскиса

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» поздравила с днём рождения главного тренера брянского «Динамо» Андрея Канчельскиса и опубликовала его фото в форме «красных дьяволов».
С днём рождения, бывший вингер «Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Сегодня Андрею Антанасовичу исполнилось 56 лет.
Напомним, Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» с июля 1991 года по июль 1995 года (161 матч, 36 голов и 16 ассистов). С манкунианцами уроженец Кировограда выиграл Кубок Английской лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии, дважды АПЛ и Суперкубок УЕФА.
и вместо его Леха Глызин выступает, сильно?! Играть в те годы за МЮ, с ужасным Кантаной под руководством сэра Алекса,фантастика!
Как же было интересно смотреть,как парень из Союза рвёт оборону
очередного английского Клуба! И заметьте,что АПЛ тогда был на высоте!!! Здоровья и спасибо за футбол!
и вместо его Леха Глызин выступает, сильно?! Играть в те годы за МЮ, с ужасным Кантаной под руководством сэра Алекса,фантастика!
Как же было интересно смотреть,как парень из Союза рвёт оборону
очередного английского Клуба! И заметьте,что АПЛ тогда был на высоте!!! Здоровья и спасибо за футбол!