АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока марта

Английская Премьер-Лига опубликовала список претендентов на награду лучшему игроку месяца по итогам марта.
Голосование завершится 31 марта. В список вошли шесть футболистов:
Полузащитник Жанриснер Беллегар («Вулверхэмптон») — три результативные передачи.
Вингер Антони Эланга («Ноттингем Форест») — два гола.
Хавбек Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 2 забитых мяча и столько же ассистов.
Защитник Никола Миленкович («Ноттингем Форест») — гол и результативный пас.
Полузащитник Деклан Райс («Арсенал») — один гол.
Защитник Ян ван Хеке («Брайтон энд Хоув Альбион») — один забитый мяч.
Остаётся задаться формальными признаками, например максимумом результативных действий, либо совокупной оценкой за два матча.
По обоим признакам лучший- Фернандеш..
Остаётся задаться формальными признаками, например максимумом результативных действий, либо совокупной оценкой за два матча.
По обоим признакам лучший- Фернандеш..
все пасы идут через его ноги, но полная зависимость от настроя,
то в не куда, то особо точно и тоже самое с голами, не хочу про метлу раз в год вспоминать, здесь уже расчёт на удачу, нежели
на стабильность игрока!
все пасы идут через его ноги, но полная зависимость от настроя,
то в не куда, то особо точно и тоже самое с голами, не хочу про метлу раз в год вспоминать, здесь уже расчёт на удачу, нежели
на стабильность игрока!