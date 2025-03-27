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АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока марта

вчера, 20:41

Английская Премьер-Лига опубликовала список претендентов на награду лучшему игроку месяца по итогам марта.

Голосование завершится 31 марта. В список вошли шесть футболистов:

Полузащитник Жанриснер Беллегар («Вулверхэмптон») — три результативные передачи.

Вингер Антони Эланга («Ноттингем Форест») — два гола.

Хавбек Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 2 забитых мяча и столько же ассистов.

Защитник Никола Миленкович («Ноттингем Форест») — гол и результативный пас.

Полузащитник Деклан Райс («Арсенал») — один гол.

Защитник Ян ван Хеке («Брайтон энд Хоув Альбион») — один забитый мяч.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:51
Бруну должен выиграть!
shur
shur ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:29
...по чесноку ! Португалец единственный из этой непонятной команды, кто больше всех передвигается на поле ,естественно
все пасы идут через его ноги, но полная зависимость от настроя,
то в не куда, то особо точно и тоже самое с голами, не хочу про метлу раз в год вспоминать, здесь уже расчёт на удачу, нежели
на стабильность игрока!
баск
баск
вчера в 21:30
В марте всего два тура сыграно, по такой фактуре выбирать игрока целого месяца- занятие довольно бессмысленное.

Остаётся задаться формальными признаками, например максимумом результативных действий, либо совокупной оценкой за два матча.
По обоим признакам лучший- Фернандеш..
shlomo
shlomo
вчера в 21:14
Отдал бы свой голос за Бруну
2v6sgrdr4cnu
2v6sgrdr4cnu
вчера в 21:03
Вингер с Ноттингема круче всех сыграл
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:00
Видимо игроки заслужили попасть в этот список...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:53
Странно что здесь Дзюбы нет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:53
Бруну Фернандеш.
когда игра идет. у португальца все получается.
голы, голевые и предголевые.
кстати, Фернандеш 6 футболист в истории МЮ (и первый после ухода Уэйна Руни), имея 50+ голов и 50+ асс в АПЛ.
и скоро обойдет великого Эрика Кантона, достаточно оформить 3 гола и 2 паса.
а на каком бы дне находился бы МЮ без Бруну?! ))
конечно. есть минусы. очень не нравится, когда Бруну спорит и истерит.
но люди все имеют слабости)) главное, его сильные стороны!
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