Анчелотти — лучший итальянский тренер сезона 2023/24

Федерация футбола Италии объявила главного тренера «Реала» Карло Анчелотти лучшим итальянским тренером сезона 2023/2024 и вручила ему приз «Золотая скамейка» за достижения в карьере.
Под руководством Анчелотти мадридский клуб одержал победу в Ла Лиге, уступив лишь единожды за весь сезон, и выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
Кроме того, был выбран лучший тренер сезона 2023/24 в Серии А. Им стал Симоне Индзаги («Интер»). Второе место занял Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), третье — Винченцо Итальяно («Болонья»).