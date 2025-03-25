Анчелотти — лучший итальянский тренер сезона 2023/24

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сегодня, 00:14

Федерация футбола Италии объявила главного тренера «Реала» лучшим итальянским тренером сезона 2023/2024 и вручила ему приз «Золотая скамейка» за достижения в карьере.

Под руководством Анчелотти мадридский клуб одержал победу в Ла Лиге, уступив лишь единожды за весь сезон, и выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Кроме того, был выбран лучший тренер сезона 2023/24 в Серии А. Им стал («Интер»). Второе место занял («Аталанта»), третье — («Болонья»).