Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2024/2025

Анчелотти — лучший итальянский тренер сезона 2023/24

сегодня, 00:14

Федерация футбола Италии объявила главного тренера «Реала» Карло Анчелотти лучшим итальянским тренером сезона 2023/2024 и вручила ему приз «Золотая скамейка» за достижения в карьере.

Под руководством Анчелотти мадридский клуб одержал победу в Ла Лиге, уступив лишь единожды за весь сезон, и выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Кроме того, был выбран лучший тренер сезона 2023/24 в Серии А. Им стал Симоне Индзаги («Интер»). Второе место занял Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), третье — Винченцо Итальяно («Болонья»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПеллегрини признан лучшим тренером Ла Лиги в марте
Вчера, 18:05
40-летний Вагнер Лав выиграл трофей в Бразилии
Вчера, 14:32
Рафинья: «Просто претендовать на „Золотой мяч“ – уже победа»
22 марта
7 тренеров, выигравших Кубок Лиги в своем дебютном сезоне. В эту компанию мог попасть Слот
22 мартаЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Англия подарит памятные кепки каждому игроку, выступавшему за сборную
21 марта
ОфициальноОлисе признан лучшим игроком «Баварии» в феврале
17 марта
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 06:50
Какая большая разница прошлый и нынешний сезон?
kwqveran4uf5
kwqveran4uf5
сегодня в 06:43
Выбирали специалисты, им виднее все стороны деятельности тренера, а не субъективное мнение некоторых болельщиков.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:53, ред.
Дайте ка угадаю, а в РПЛ Семак и в АПЛ Гвардиолла? И ещё вопрос: а скамейка полноразмерная? Вообще неправильная награда для тренера, тренеру надо золотую бровку дарить, а золотая скамейка должна быть комичная награда тому футболисту который выиграл больше всего титулов не выходя на поле. Вообще чего то развелось прям наград - золотой щиток, золотая штанга, золотой газон.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:51
Лучший итальянский тренер если выбирать, то из Де Дзерби и Симоне Индзаги
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:39
Папа Карло легенда при жизни..
ABir
ABir
сегодня в 02:25
В прошлом сезоне Карло действительно был вне конкуренции, особенно среди итальянцев.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 02:13
Заслужил, и не поспоришь
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:25
Болонья была сенсацией.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:37
А почему так долго думали? Сезон давно закончился.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 