«Реал» готов потратить 100 млн евро на подписание двух игроков «Борнмута»

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вчера, 11:49

«Реал» намерен усилить свою оборону двумя молодыми и перспективными защитниками «Борнмута» и . Руководство «сливочных» готово потратить 100 миллионов евро для приобретения этих двух талантливых игроков в летнее трансферное окно.

Сумма потенциального трансфера Хёйсена оценивается в 60 миллионов евро, а Керкежа 40 миллионов евро.

Также за этими игроками следит «Ливерпуль».