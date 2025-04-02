«Реал» готов потратить 100 млн евро на подписание двух игроков «Борнмута»

«Реал» намерен усилить свою оборону двумя молодыми и перспективными защитниками «Борнмута» Милошем Керкежем и Дином Хёйсеном. Руководство «сливочных» готово потратить 100 миллионов евро для приобретения этих двух талантливых игроков в летнее трансферное окно.
Сумма потенциального трансфера Хёйсена оценивается в 60 миллионов евро, а Керкежа 40 миллионов евро.
Также за этими игроками следит «Ливерпуль».
и трудности с приобретением будут солидные
и трудности с приобретением будут солидные
Или предлагаешь как щас всё оставить, когда в защите хавбеки Вальверде с Васкесом куралесят, поскольку ставить толком некого ?
P.S. Лыжи, тем более старые, - не в тему...
Или предлагаешь как щас всё оставить, когда в защите хавбеки Вальверде с Васкесом куралесят, поскольку ставить толком некого ?
P.S. Лыжи, тем более старые, - не в тему...
Могу предложить ещё старые лыжи с балкона за 100 💲
Могу предложить ещё старые лыжи с балкона за 100 💲
Скажу так, оба эти игрока однозначно нужны Реалу. Один усилит центр обороны, второй легко и на долго заменит Менди...! Но есть одно но, если Хейсен с радостью пойдет в Реал, то вот Керкеж сейчас очень близок к Ливерпулю, плюс там играет его земляк и хороший друг Собослай, так что венгра будет заполучить сложнее! А так, это усиление на долгие годы (если травмы не загубят парней)
Скажу так, оба эти игрока однозначно нужны Реалу. Один усилит центр обороны, второй легко и на долго заменит Менди...! Но есть одно но, если Хейсен с радостью пойдет в Реал, то вот Керкеж сейчас очень близок к Ливерпулю, плюс там играет его земляк и хороший друг Собослай, так что венгра будет заполучить сложнее! А так, это усиление на долгие годы (если травмы не загубят парней)