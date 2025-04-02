Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» готов потратить 100 млн евро на подписание двух игроков «Борнмута»

вчера, 11:49

«Реал» намерен усилить свою оборону двумя молодыми и перспективными защитниками «Борнмута» Милошем Керкежем и Дином Хёйсеном. Руководство «сливочных» готово потратить 100 миллионов евро для приобретения этих двух талантливых игроков в летнее трансферное окно.

Сумма потенциального трансфера Хёйсена оценивается в 60 миллионов евро, а Керкежа 40 миллионов евро.

Также за этими игроками следит «Ливерпуль».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Суарес рассказал, что мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал» в 2013-м
Вчера, 11:44
СлухиАнтони может перейти в «Атлетико»
Вчера, 11:02
«Тоттенхэм» сообщил, за какую сумму готов продать Ромеро в «Атлетико»
Вчера, 10:42
В Саудовской Аравии уверены, что Салах всё ещё думает о смене клуба
Вчера, 10:24
«Байер» хочет подписать защитника сборной Румынии
Вчера, 10:18
МЮ и «Тоттенхэм» проявляют интерес к игроку «Кристал Пэлас»
Вчера, 10:07
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Agamaga___05 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:30
...да кто вам даст то,мечтатель...!!!
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:54
....может Барсе поможем, под процент, как раз нужная сумма...?!
Incredulous
Incredulous ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:06
Это не Реал решил, а журналисты.
Kwentin
Kwentin
вчера в 17:20
у Челси появился конкурент?)
112910415
112910415
вчера в 14:03
игроки-то хорошие
и трудности с приобретением будут солидные
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:50
Иногда старые лыжи лучше новых)))) Если смазаны чем надо)))))))
STVA 1
STVA 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:49
Дык Дэвис вроде переподписал контракт с Баварией!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
А как иначе, если клуб ставит задачу брать ушастого ежегодно ?
Или предлагаешь как щас всё оставить, когда в защите хавбеки Вальверде с Васкесом куралесят, поскольку ставить толком некого ?

P.S. Лыжи, тем более старые, - не в тему...
RM_35
RM_35
вчера в 12:46
надо брать!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:37
Реал решил всё скупить. Трента из Ливерпуля, Хёйсена из Бормута, Девиса из Баварии...
Могу предложить ещё старые лыжи с балкона за 100 💲
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:29
Что то Реал ,так расщедрился,видать хорошие игроки !
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:25
Реал решил конкретно поднаср@ть Ливерпулю??? Мало того, что забрали у них ТАА, так еще и сразу две трансферные цели Ливерпуля хотят переманить)))!!
Скажу так, оба эти игрока однозначно нужны Реалу. Один усилит центр обороны, второй легко и на долго заменит Менди...! Но есть одно но, если Хейсен с радостью пойдет в Реал, то вот Керкеж сейчас очень близок к Ливерпулю, плюс там играет его земляк и хороший друг Собослай, так что венгра будет заполучить сложнее! А так, это усиление на долгие годы (если травмы не загубят парней)
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:57
Оба хороши и перспективны! Но венгр мне больше нравится!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 