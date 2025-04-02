«РБ Лейпциг» может пригласить Глазнера на пост главного тренера

Главный тренер английского клуба «Кристал Пэлас» Оливер Глазнер может возглавить «РБ Лейпциг» в следующем сезоне.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, предварительные переговоры с представителями австрийского специалиста уже проведены.
В случае согласия тренера присоединиться к «РБ Лейпциг» клубу придётся выплатить компенсацию английской команде, поскольку действующий контракт Глазнера истекает только в 2026 году.
Ранее «Лейпциг» объявил об уходе Марко Розе с поста главного тренера. Команду до завершения текущего сезона будет возглавлять Жолт Лёв.
посмотрим, что будет делать Гласнер
посмотрим, что будет делать Гласнер