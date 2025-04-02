«РБ Лейпциг» может пригласить Глазнера на пост главного тренера

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вчера, 15:42

Главный тренер английского клуба «Кристал Пэлас» может возглавить «РБ Лейпциг» в следующем сезоне.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, предварительные переговоры с представителями австрийского специалиста уже проведены.

В случае согласия тренера присоединиться к «РБ Лейпциг» клубу придётся выплатить компенсацию английской команде, поскольку действующий контракт Глазнера истекает только в 2026 году.

Ранее «Лейпциг» объявил об уходе с поста главного тренера. Команду до завершения текущего сезона будет возглавлять .