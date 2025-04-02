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«РБ Лейпциг» может пригласить Глазнера на пост главного тренера

вчера, 15:42

Главный тренер английского клуба «Кристал Пэлас» Оливер Глазнер может возглавить «РБ Лейпциг» в следующем сезоне.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, предварительные переговоры с представителями австрийского специалиста уже проведены.

В случае согласия тренера присоединиться к «РБ Лейпциг» клубу придётся выплатить компенсацию английской команде, поскольку действующий контракт Глазнера истекает только в 2026 году.

Ранее «Лейпциг» объявил об уходе Марко Розе с поста главного тренера. Команду до завершения текущего сезона будет возглавлять Жолт Лёв.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:34
Марко Розе спасибо за два трофея и удачи)
посмотрим, что будет делать Гласнер
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:50
Почему бы и не попробовать! Неплохой тренер
Гость
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