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Сафонов показал трофей Клубного чемпионата мира

вчера, 12:19

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в своём Telegram-канале опубликовал видео, в котором он находится рядом с трофеем Клубного чемпионата мира.

Буквально недавно я говорил вам, что ничего интересного особо не происходит. Но посмотрите, что у нас здесь есть. Это трофей Клубного чемпионата мира. Вы уже наверняка видели, как он открывается, с помощью замочка вот здесь. Но мне сказали, что мы можем посмотреть, потрогать и подвигать, только когда мы его выиграем. Поэтому будет классно, если он останется у нас на базе и мы сможем потом его рассмотреть получше.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 17:25
Его нужно сначала завоевать, а потом показывать.
протон
протон
вчера в 15:41
Офигеть он же ещё на клубном ЧМ за ПСЖ может сыграть. В группе шанс наверняка дадут. Помимо кубка и нескольких игр в чемпионате это очень приличный сезон для второго вратаря. Иной раз в клубах первый номер стоит вообще во всех матчах без шанса для дублёра.
aszqgf8549gh
aszqgf8549gh
вчера в 15:36
А казачок то засланный
shlomo
shlomo
вчера в 13:16
На трофеи нужно не смотреть и рассматривать, а зарабатывать их на поле...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:05, ред.
Интересная мотивация выиграть турнир, не ради денег и славы, а чтобы замочек открыть и посмотреть что там, ФИФА уделали УЕФА одним махом
nubom
nubom
вчера в 12:43
Когда плавать научитесь, тогда в бассейн и воду нальем...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:26, ред.
Если Донна и дальше будет в рамке стоять, как и в ответке с Ливером..., Мотька точно его потрогает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:23
Мотя - ищи отмычки! )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:21
Надо очень для этого постараться.
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