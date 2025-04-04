Сафонов показал трофей Клубного чемпионата мира

Вратарь ПСЖ в своём Telegram-канале опубликовал видео, в котором он находится рядом с трофеем Клубного чемпионата мира.

Буквально недавно я говорил вам, что ничего интересного особо не происходит. Но посмотрите, что у нас здесь есть. Это трофей Клубного чемпионата мира. Вы уже наверняка видели, как он открывается, с помощью замочка вот здесь. Но мне сказали, что мы можем посмотреть, потрогать и подвигать, только когда мы его выиграем. Поэтому будет классно, если он останется у нас на базе и мы сможем потом его рассмотреть получше.