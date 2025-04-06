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«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Браги»

вчера, 10:34

«Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением защитника «Браги» и сборной Мали Сику Ниакате, чтобы компенсировать возможный уход своего игрока обороны Ибраимы Конате в ПСЖ. Также интерес к Ниакате проявляют другие клубы АПЛ («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Вест Хэм») и команды Серии А («Болонья»). Сообщается, что «Брага» готова продать игрока за 30 миллионов евро.

Ниакате перешёл в португальский клуб из «Генгама» в июле 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 3 мяча, отметился ассистом и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает малийца в 6 миллионов евро.

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STVA 1
STVA 1
вчера в 10:39
Для игрока португальского клуба это было бы большое повышение
Гость
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