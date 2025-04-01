«Санкт-Паули» продал стадион кооперативу за более чем 27 миллионов евро

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вчера, 23:32

Спустя почти пять месяцев завершился этап подписки на кооператив «Санкт-Паули».

Осенью 2024 года клуб выставил на продажу более 20 тысяч акций своего стадиона «Миллернтор» по цене 850 евро за каждую, чтобы решить свои финансовые трудности. Их мог приобрести любой желающий. Такая инициатива стала первой в немецком профессиональном футболе и высшей европейской лиге.

31 марта в 23:59 этап подписки официально завершился. В итоге членами кооператива стали более 21 тысячи человек, общая стоимость проданных акций составила больше 27 млн евро. При этом это ещё предварительные цифры, поскольку интерес к кооперативу вновь резко возрос под конец этапа. Процесс обработки всех данных может занять несколько дней.