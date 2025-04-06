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Тедеев: «Ещё с игры с „Ростовом“ нас захватила эпидемия»

сегодня, 01:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сообщил, что в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:1) некоторые его игроки вышли на поле имея повышенную температуру.

Ещё с игры с «Ростовом» нас захватила эпидемия. У нас только вчера порядка 12 футболистов получали дополнительное лечение, потому что у многих была температура, у всех этих 12 из них. К сожалению, мы потеряли тут же сразу пятерых. Но такое случается, и низкий поклон футболистам и особенно медицинскому штабу, который вчера ещё, понимая и видя, что у футболистов есть температура… Они сегодня вышли с первых минут. И тот уровень подготовленности позволил сегодня им, несмотря на эту сложную ситуацию, сыграть — и сыграть достаточно прилично.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 02:25
Неужели не существует положения о переносе матча, если в команде эпидемия?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:05
Да в таком состоянии тяжеловато играть...
Гость
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