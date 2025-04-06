Тедеев: «Ещё с игры с „Ростовом“ нас захватила эпидемия»

Главный тренер «Акрона» сообщил, что в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:1) некоторые его игроки вышли на поле имея повышенную температуру.

Ещё с игры с «Ростовом» нас захватила эпидемия. У нас только вчера порядка 12 футболистов получали дополнительное лечение, потому что у многих была температура, у всех этих 12 из них. К сожалению, мы потеряли тут же сразу пятерых. Но такое случается, и низкий поклон футболистам и особенно медицинскому штабу, который вчера ещё, понимая и видя, что у футболистов есть температура… Они сегодня вышли с первых минут. И тот уровень подготовленности позволил сегодня им, несмотря на эту сложную ситуацию, сыграть — и сыграть достаточно прилично.