Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

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вчера, 08:16

«Интер Майами» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (3:1).

На 9-й минуте гости открыли счёт усилиями Аарона Лонга. Команда из Флориды отыгралась на 35-й — голом отметился Лионель Месси. На 61-й Ноа Аллен вывел хозяев поля вперёд, а на 84-й Месси забил ещё один мяч, реализовав пенальти.

По сумме двух игр «Интер Майами» победил со счётом 3:2 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Ванкувер Уайткепс».