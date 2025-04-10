Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Чемпионов КОНКАКАФ 2025

Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

вчера, 08:16
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 1Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-АнджелесМатч завершен

«Интер Майами» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (3:1).

На 9-й минуте гости открыли счёт усилиями Аарона Лонга. Команда из Флориды отыгралась на 35-й — голом отметился Лионель Месси. На 61-й Ноа Аллен вывел хозяев поля вперёд, а на 84-й Месси забил ещё один мяч, реализовав пенальти.

По сумме двух игр «Интер Майами» победил со счётом 3:2 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Ванкувер Уайткепс».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ переиграл «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
09 апреля
Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Боруссию» Дортмунд
09 апреля
«Арсенал» крупно обыграл «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов
08 апреля
«Бавария» уступила «Интеру» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
08 апреля
Отрыв «Краснодара», чемпионство ПСЖ. Итоги тура в лигах топ-5 и РПЛ
08 апреля
«Ньюкасл» разгромил «Лестер» в матче АПЛ
08 апреля
Сортировать
Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga______05 (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Мбаппе в финале ЛЧ играл с ПСЖ о чем ты? лигу 1 поставь меня тренером и я возьму этот донный чемпионат. Боруссия в прошлом сезоне отскочила от ПСЖ, финал должен был быть ПСЖ - Реал. Месси игрок тепличных условий, что было в Барсе что теперь в Аргентине и Майями. в ПСЖ этого не было поэтому он и провалился и его пнули как раз в МЛС что бы ему Бэкхэм предоставил все условия для комфорта, даже тренера подогнал и даже форму теперь его спонсор сделал смесь аргентины и майями.
резьба
резьба ответ Agamaga______05 (раскрыть)
вчера в 19:18
«Считаю ли я «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов? Да. Когда я переходил сюда, это была одна из главных причин. Как я говорил в своей прощальной речи в «Барселоне», пока я играю, я буду до последнего момента стараться выигрывать трофеи. Одна из причин того, что я решил перейти в «ПСЖ», – здесь отличная команда, у клуба есть желание расти и выиграть Лигу чемпионов после стольких лет попыток сделать это. Вот поэтому я решил перейти сюда – и это и мои цели тоже», — сказал Месси.
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 18:52
Месси с ПСЖ чемпионат выиграл, он там не мешал их главной звезде, после ухода которого ПСЖ заиграл новыми красками.
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga______05 (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
тебе Роналду не дает покоя просто, Месси в ПСЖ все видели его "разницу", после этого ПСЖ хоть вздохнул спокойно и фаворит теперь на ЛЧ, а не это где всю МЛС подогнали под хотелки гнома
резьба
резьба
вчера в 15:09
Я считаю, что в связи с этим эпохальным достижением, обладатель золотого мяча уже фактически ясен всему миру.
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:05
У него фанатов и там хватает, судя по ажиотажу вокруг Интер. Уровень МЛС не тот чтоб смотреть матчи.
Сейчас столько информации, что наелись футболом и турнирами все, поэтому только выборочно. И только европейские.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:50
Золотой мяч ему
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga______05 (раскрыть)
вчера в 11:30, ред.
Да португал хоть все финалы проигрывает, речь не об этом.
Мне вот это и интересно было, что смотрят ли местные фанаты Месси матчи МЛС или нет, люди же отбитые бывают по разному
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:26
Мы и европейские матчи не успеваем смотреть, не говоря про американские. Дело не в том, что кто-то смотрит, а кто-то нет, дело в том, что он и там делает разницу как и в Европе. Саудовскую Лигу кто смотрит? Но вот Роналду, например, проиграл 8 финалов.
Agamaga______05
Agamaga______05
вчера в 11:23
Где бы не играл, Месси делает разницу и побеждает.
Это далёк от того, что ты можешь проиграть 8 финалов в новом клубе на низком уровне.
112910415
112910415
вчера в 10:52
этот парень своё дело знает !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:30, ред.
Кто то вообще смотрит это за пределами Сев.Америки?🙃 Мне кажется даже персофаны Моськи не смотрят игры американского «соккера».
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 09:52
Месси по игре хорош.. 👍.. Опять накидал Льорису на глазах у Жиру.. Где-то мы это уже видели.. Хе.. 🤌😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:36
Миранчука на него не хватает!))
AKH
AKH
вчера в 09:29
Осталось добить Ванкувер Кенакс и ЗМ в кармане..
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 09:20
👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:13
Ну это по-любому ЗМ)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:10
Ещё может старичок
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:46
Игра что называется в удовольствие. Ты всё в жизни достиг, заработал большие деньги, тебя знают и уважают, теперь можно расслабиться и наслаждаться солнечными пляжами Майами, высоким уровнем жизни и время от времени играть в футбол, не особо напрягаясь, да ещё выигрывать какие-то титулы и призы.
Месси в полной мере живёт по правилу "жизнь удалась".
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:42
Как обычно просто сделал результат..
galem72
galem72
вчера в 08:24
Молодцы! Месси прокачал ответный замес. С победой Майами! В полуфинале с Ванкувером будет очень сложно. Всё-таки это лидер Западной конференции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 