Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (3:1).
На 9-й минуте гости открыли счёт усилиями Аарона Лонга. Команда из Флориды отыгралась на 35-й — голом отметился Лионель Месси. На 61-й Ноа Аллен вывел хозяев поля вперёд, а на 84-й Месси забил ещё один мяч, реализовав пенальти.
По сумме двух игр «Интер Майами» победил со счётом 3:2 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Ванкувер Уайткепс».
Сейчас столько информации, что наелись футболом и турнирами все, поэтому только выборочно. И только европейские.
Сейчас столько информации, что наелись футболом и турнирами все, поэтому только выборочно. И только европейские.
Мне вот это и интересно было, что смотрят ли местные фанаты Месси матчи МЛС или нет, люди же отбитые бывают по разному
Мне вот это и интересно было, что смотрят ли местные фанаты Месси матчи МЛС или нет, люди же отбитые бывают по разному
Это далёк от того, что ты можешь проиграть 8 финалов в новом клубе на низком уровне.
Это далёк от того, что ты можешь проиграть 8 финалов в новом клубе на низком уровне.
Месси в полной мере живёт по правилу "жизнь удалась".
Месси в полной мере живёт по правилу "жизнь удалась".