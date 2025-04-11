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«Реал» определился с трансферной целью на позицию левого защитника

вчера, 23:06

«Реал» продолжает поиск нового левого защитника.

Ранее активно обсуждался трансфер Альфонсо Дэвиса из «Баварии», однако канадец недавно продлил контракт с немецким клубом.

По данным источника, «Реал» рассматривает альтернативные варианты. В приоритете — Нуну Мендеш, выступающий за ПСЖ. Однако парижский клуб не заинтересован в переговорах по этому игроку.

Учитывая напряженные отношения между «Реалом» и ПСЖ, трансфер Мендеша в мадридский клуб представляется маловероятным.

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Erwurt89
Erwurt89
сегодня в 02:20
За Дениса 50-зажали,хотели за 30(минус5) теперь Мендеша за 100(минус 30 берут)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
))) Понял вас, Илюша, понял. Между первой и второй перерывЧИК небольшой. )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:46
А в итоге Реал так и не определился))) а название статьи совсем другое))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ilya Seedyakin (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Нуну то в душе наверняка хочет..., вот только беда, что контракт с ПСЖ у него до 2029г.

Да и вообще... не хотеть в Реал - это сумасшествие.
Гость
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