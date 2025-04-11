«Реал» определился с трансферной целью на позицию левого защитника

«Реал» продолжает поиск нового левого защитника.
Ранее активно обсуждался трансфер Альфонсо Дэвиса из «Баварии», однако канадец недавно продлил контракт с немецким клубом.
По данным источника, «Реал» рассматривает альтернативные варианты. В приоритете — Нуну Мендеш, выступающий за ПСЖ. Однако парижский клуб не заинтересован в переговорах по этому игроку.
Учитывая напряженные отношения между «Реалом» и ПСЖ, трансфер Мендеша в мадридский клуб представляется маловероятным.
Да и вообще... не хотеть в Реал - это сумасшествие.
Да и вообще... не хотеть в Реал - это сумасшествие.