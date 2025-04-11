«Реал» определился с трансферной целью на позицию левого защитника

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вчера, 23:06

«Реал» продолжает поиск нового левого защитника.

Ранее активно обсуждался трансфер из «Баварии», однако канадец недавно продлил контракт с немецким клубом.

По данным источника, «Реал» рассматривает альтернативные варианты. В приоритете — , выступающий за ПСЖ . Однако парижский клуб не заинтересован в переговорах по этому игроку.