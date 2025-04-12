«Ноттингем» дома проиграл «Эвертону»

«Ноттингем» проиграл «Эвертону» (0:1) в матче 32-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре в дополнительное ко второму тайму время забил полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре.
«Ноттингем» идёт на 3-м месте (57 очков), «Эвертон» занимает 14-е место (38 очков).
Лесники такими играми могут и не попасть в ЛЧ....хотя они сыроваты для нее
Лесники такими играми могут и не попасть в ЛЧ....хотя они сыроваты для нее
их клуб сумел сделать то что не получается у Ливерпуля.
для ЛЧ Ноттингэм Форест слабоват.
на Гудисон Парк в первом круге лесники лучше смотрелись.
сегодня примитив тактика, отдать мяч и территорию, оставить впереди
одинокое дерево Вуда и верить контратаки реактивных трио
Хадсона-Одои, Эланги и Гибза- Уайта.
такие вещи Дэвид Мойес давно видел и раскусил.
их клуб сумел сделать то что не получается у Ливерпуля.
для ЛЧ Ноттингэм Форест слабоват.
на Гудисон Парк в первом круге лесники лучше смотрелись.
сегодня примитив тактика, отдать мяч и территорию, оставить впереди
одинокое дерево Вуда и верить контратаки реактивных трио
Хадсона-Одои, Эланги и Гибза- Уайта.
такие вещи Дэвид Мойес давно видел и раскусил.