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«Ноттингем» дома проиграл «Эвертону»

вчера, 18:55
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Ноттингем» проиграл «Эвертону» (0:1) в матче 32-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре в дополнительное ко второму тайму время забил полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре.

«Ноттингем» идёт на 3-м месте (57 очков), «Эвертон» занимает 14-е место (38 очков).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:17
что Мойес сделал с ирисками?!? в последних 10 играх проиграли только Ливерпулю..
Лесники такими играми могут и не попасть в ЛЧ....хотя они сыроваты для нее
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:36
повод гордиться фанатам Эвертона))
их клуб сумел сделать то что не получается у Ливерпуля.
для ЛЧ Ноттингэм Форест слабоват.
на Гудисон Парк в первом круге лесники лучше смотрелись.
сегодня примитив тактика, отдать мяч и территорию, оставить впереди
одинокое дерево Вуда и верить контратаки реактивных трио
Хадсона-Одои, Эланги и Гибза- Уайта.
такие вещи Дэвид Мойес давно видел и раскусил.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:46
Как-то слишком неожиданно Ноттингем Форест проиграл, да ещё и дома... Видимо расслабился, рассчитывал малой кровью победить Эвертон. Зря, клуб из Ливерпуля сейчас на хорошем ходу, способен дать бой любому сопернику. Возможно хозяева ещё пожалеют об этих трёх очках.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:42
Ну я кстати ожидал что Форест будет терять очки после неубедительной игры против МЮ, да и Брайтона в кубке. Закономерно. Форест почему то решил всех в эконом режиме обыгрывать, не стараясь, за что конечно иногда надо платить. Недавно за ними слежу, не знаю, может они всегда низовые играют матчи? Последние три точно такие вышли. Ну короче не убеждают меня пока ничем кроме места в таблице
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:21
Эвертон красава... тихим сапом набирают очки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:58
Вот и "Ириски" подсластили себе "пилюлю"...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:57
Думал что лесники дома одолеют Эвертон
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