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Компани: «В последних двух матчах „Бавария“ нанесла 50 ударов»

сегодня, 00:21

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал выступление команды в последних матчах. В минувший вторник мюнхенский клуб потерпел поражение от миланского «Интера» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2). В субботу команда сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2).

В сложившейся ситуации, осложнённой травмами игроков, сохранение сил и единства команды является первостепенной задачей. Наши болельщики видели, что в последних двух матчах мы нанесли в сумме 50 ударов – и это не ложь. 50 ударов по воротам команд, играющих в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тем не менее, у команды крепкий менталитет и вера в собственные силы, что позволяет ей оставаться грозным соперником даже при наличии травмированных игроков.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:23
Интер опасный соперник. В финале грозный Сити еле справился с Интером. С тех пор конечно прошло время, но настрой на матч, они это умеют делать. ...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:19, ред.
Футбол не бокс, тут не просто удары, а голы нужны...
112910415
112910415
сегодня в 10:13
ни медалей, ни очков за это не дают ...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:04, ред.
Ничего мы и Пепа в этом сезоне видели с отмазками, уж Компани оправдывающегося точно переживём, не велика беда. Сам себя не защитишь никто не защитит. Единственное что это всё от критики то не поможет, не будет такого "эксперта" который вдруг скажет "блин, а он же прав, в чего это я так с ним грубо и несправедливо, я конечно не прав похоже, хорошо они играют". Очень вряд ли такое случится, себя только переубеждать такими речами если вдруг неуверенность накрыла. Толпа сурова ей результат подавай, или просто наплюй на её мнение - это тоже выход до поры до времени вполне рабочий.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 06:54, ред.
Если бить по воротам от своих ворот, не развивая атаки, то можно и сто раз пробить. Компани не понимает, что своими словами унижает свой клуб. Если вы столько бьёте и не забиваете, то значит у вас бездарные нападающие, которые не могут даже один гол соорудить из обилия ударов.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:45
Да уж.... была машина стала велосипедом...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 05:54
Да хоть 250 ударов, голов нет!
adekvat
adekvat
сегодня в 05:20
Главное качество, а не количество.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:43
50 ударов это много, но они пустые
ABir
ABir
сегодня в 02:55
Чемпионат Бавария выиграет, а вот чтобы пройти в ЛЧ через Интер, придется серьезно попотеть и напрячься.
Capral
Capral
сегодня в 01:21
Грозным соперником, сейчас, Бавария ни для кого не является, а 50 ударов в молоко- не признак благополучия. Травмы, да- это серьёзно и очень неприятно.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:19
В футболе важнее голы и очки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:45
Значит бьют у вас одни Кержаковы)))
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