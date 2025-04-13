Компани: «В последних двух матчах „Бавария“ нанесла 50 ударов»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал выступление команды в последних матчах. В минувший вторник мюнхенский клуб потерпел поражение от миланского «Интера» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2). В субботу команда сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2).

В сложившейся ситуации, осложнённой травмами игроков, сохранение сил и единства команды является первостепенной задачей. Наши болельщики видели, что в последних двух матчах мы нанесли в сумме 50 ударов – и это не ложь. 50 ударов по воротам команд, играющих в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тем не менее, у команды крепкий менталитет и вера в собственные силы, что позволяет ей оставаться грозным соперником даже при наличии травмированных игроков.