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Карасёва не будут назначать на матчи «Динамо»

вчера, 15:08

В судейском корпусе признали, что судья Сергей Карасёв постоянно допускает ошибки, из-за которых страдает «Динамо». Последней каплей стали спорные решения Карасёва в игре 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «бело-голубыми» (3:1). С большой долей вероятности Карасёв больше не получит назначения на матчи «Динамо».

Напомним, «бело-голубые» обратились в ЭСК РФС по двум моментам матча с ЦСКА.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 18:29, ред.
Вот и славно, давно пора.
Гафин с Пивоваровым молодцы, что добились бана этого деятеля на матчи Динамо.
О его предвзятом отношении к нашему клубу в футбольной среде не знает разве что ленивый.

А куда там дальше назначать/не назначать этого корифея, это дело РФС.
Gotlib
Gotlib ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:19, ред.
"Карасёв, Сухой и Шадыханов не получат назначения на ближайшие матчи РПЛ.
Глава департамента судейства Милорад Мажич выразил своё недовольство работой бригады видеопомощи арбитрам (VAR) и главного арбитра в матче между ЦСКА и «Динамо», особо подчеркнув эпизод с грубым подкатом Кирилла Глебова в адрес Муми Нгамалё на 90-й минуте".
Gotlib
Gotlib ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 16:58
Пусть судит, нам его кровь не нужна, лишь бы нам больше не гадил. А к другим командам он относится ровно и специально никому палки в колёса не вставляет, если ошибается, то не умышленно. Если косяков много, то тут уже нужно ставить вопрос о соответствии должности.
112910415
112910415
вчера в 16:56
хм ... уникальный случай
протон
протон
вчера в 16:36
В общем, если коротко, Карась хорошо судил еврокубковые матчи, а в РПЛ без скандалов не обходилось, оказался очень хитрым судьёй изворотливый как уж.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:34
Если к работе Карасёва есть вопросы у судейского корпуса, то следует его отстранить от судейства в принципе, а не только от матчей с участием москоского Динамо.
протон
протон ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 16:32
Получается что так. отношение к Динамо у Карасёва предвзятое, судейский корпус решил что к остальным клубам такого не будет, но Карасев найдёт выход, но кто же очередная жертва?!)))
Lbvfd
Lbvfd ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 16:27
Если признали, что страдает постоянно Динамо, значит предвзятое судейство, так? Если это признано, то этого судью надо вообще отстранить от судейства, а его не будут назначать только на матчи с участием Динамо. Значит он будет судить другие матчи с таким обвинением?
Capral
Capral
вчера в 16:26
Лимон.

Так может всех неугодных в топку, чтоб не мешали?!
Смотрю, гафло совсем совесть потерял. А впрочем, какая там нафиг совесть у банкира.
Но это ещё не окончательное решение. И не забывай, что Карась- судья международной категории, а это значит, что просто так, вам от него не отмазаться...
протон
протон
вчера в 16:21
Странное решение в духе нашего времени . От игр Динамо его отстранили и выходит , что пускай и дальше портачит , но уже с другими командами ? Мистика какая-то . Может Карасёва следует уже насовсем отстранить , чтобы не страдали от его судейства другие команды ? Пока не поздно , а то потом та же байда пойдёт .
Gotlib
Gotlib ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Главное, что ПРИЗНАЛИ ошибки Карася.А дальше пусть его в мясорубку сунут или на курорт отправят... для Динамо это не важно, а важно то, что его больше не будет на наших играх. Теперь ещё с Кукуяном не мешало бы разобраться, так как это худший, после Карася судья для Динамо.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 16:01
Вообще то интересная ситуация. Если Карасёв предвзято судит Динамо, значит его надо наказывать. А если его не наказывают и будут ставить на другие матчи, то на каком основании Динамо выбирает себе судей? А завтра другие команды начнут выбирать, кто будет судить их матчи, что тогда?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:32
Это Динамо не поможет.... Тренер бело-голубых вместо того чтобы признать свою недоработку, стал заниматься демагогией - "лучше играли ЦСКА и Локомотива...", теперь на Карасева наехали... А Личка не пробовал танцевать?) Не получается?))
Я знаю из-за чего, причина таже, что и в провалах тренерской работы, мешают коки))
Capral
Capral
вчера в 15:31
Ну это вообще- Нонсенс!!!!!!! Так может и судей, банкирская нечисть будет выбирать на свои игры, а там глядишь и результаты нужные подогнать можно!!! Нигде такого не встречал!!! Да это похлеще, чем Зенит!!! Даже Медведев себе такого не позволял... Называется дожились...
bn65t2d2fpr2
bn65t2d2fpr2
вчера в 15:15
Предвзятое отношение Карасёва обидело Динамо
Гость
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