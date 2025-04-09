Карасёва не будут назначать на матчи «Динамо»

В судейском корпусе признали, что судья Сергей Карасёв постоянно допускает ошибки, из-за которых страдает «Динамо». Последней каплей стали спорные решения Карасёва в игре 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «бело-голубыми» (3:1). С большой долей вероятности Карасёв больше не получит назначения на матчи «Динамо».
Напомним, «бело-голубые» обратились в ЭСК РФС по двум моментам матча с ЦСКА.
Гафин с Пивоваровым молодцы, что добились бана этого деятеля на матчи Динамо.
О его предвзятом отношении к нашему клубу в футбольной среде не знает разве что ленивый.
А куда там дальше назначать/не назначать этого корифея, это дело РФС.
Гафин с Пивоваровым молодцы, что добились бана этого деятеля на матчи Динамо.
О его предвзятом отношении к нашему клубу в футбольной среде не знает разве что ленивый.
А куда там дальше назначать/не назначать этого корифея, это дело РФС.
Глава департамента судейства Милорад Мажич выразил своё недовольство работой бригады видеопомощи арбитрам (VAR) и главного арбитра в матче между ЦСКА и «Динамо», особо подчеркнув эпизод с грубым подкатом Кирилла Глебова в адрес Муми Нгамалё на 90-й минуте".
Глава департамента судейства Милорад Мажич выразил своё недовольство работой бригады видеопомощи арбитрам (VAR) и главного арбитра в матче между ЦСКА и «Динамо», особо подчеркнув эпизод с грубым подкатом Кирилла Глебова в адрес Муми Нгамалё на 90-й минуте".
Так может всех неугодных в топку, чтоб не мешали?!
Смотрю, гафло совсем совесть потерял. А впрочем, какая там нафиг совесть у банкира.
Но это ещё не окончательное решение. И не забывай, что Карась- судья международной категории, а это значит, что просто так, вам от него не отмазаться...
Так может всех неугодных в топку, чтоб не мешали?!
Смотрю, гафло совсем совесть потерял. А впрочем, какая там нафиг совесть у банкира.
Но это ещё не окончательное решение. И не забывай, что Карась- судья международной категории, а это значит, что просто так, вам от него не отмазаться...
Я знаю из-за чего, причина таже, что и в провалах тренерской работы, мешают коки))
Я знаю из-за чего, причина таже, что и в провалах тренерской работы, мешают коки))