Карасёва не будут назначать на матчи «Динамо»

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вчера, 15:08

В судейском корпусе признали, что судья постоянно допускает ошибки, из-за которых страдает «Динамо». Последней каплей стали спорные решения Карасёва в игре 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «бело-голубыми» (3:1). С большой долей вероятности Карасёв больше не получит назначения на матчи «Динамо».