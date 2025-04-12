В махачкалинском «Динамо» рассказали, как вратарь команды добрался до отеля

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» рассказал, как вратарь команды добрался до отеля, в котором остановилась команда. После матча со «Спартаком» (2:1) клубный автобус уехал без футболиста.

Тимуру было тяжело нести статуэтку (приз лучшему игроку матча), но добрался нормально, все хорошо. Отослали ему видео. Он вернулся с ребятами — Агаларовым и Ражабом Магомедовым, они проходили допинг-контроль.

На такси или на метро? Их ждал специальный минивэн, который всех довез. Все было красиво, все обыграли как надо.