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В махачкалинском «Динамо» рассказали, как вратарь команды добрался до отеля

вчера, 15:56

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как вратарь команды Тимур Магомедов добрался до отеля, в котором остановилась команда. После матча со «Спартаком» (2:1) клубный автобус уехал без футболиста.

Тимуру было тяжело нести статуэтку (приз лучшему игроку матча), но добрался нормально, все хорошо. Отослали ему видео. Он вернулся с ребятами — Агаларовым и Ражабом Магомедовым, они проходили допинг-контроль.

На такси или на метро? Их ждал специальный минивэн, который всех довез. Все было красиво, все обыграли как надо.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:58
Может когда ни будь в Дагестане сложат сказание, как Тимур статуэтку нёс! )
Vilar
Vilar
вчера в 16:40
Приключения дагестанцев со статуэткой в Москве.
протон
протон
вчера в 16:37, ред.
Что то темнят они. А зачем тогда Тимоха за автобусом бежал?
Бежал за автобусом и сдавал допинг-тест одновременно, получается)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:19
Всё обыграли как надо, особенно Спартак
Гость
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