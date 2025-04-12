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Часы Салаха стоят 725 000 фунтов стерлингов

вчера, 19:34

Вчера, 11 апреля, во время подписания нового контракта с «Ливерпулем» нападающий Мохамед Салах был в новых часах Richard Millie Tourbillon.

Стоимость таких часов составляет около 725 000 фунтов стерлингов.

Часы Салаха стоят 725 000 фунтов стерлингов

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112910415
112910415
сегодня в 10:40
продаст в трудные времена )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:54, ред.
Богатый Восточный человек любит козырять своими материальными благами. Дворцы, предметы роскоши и старины, уникальные драгоценности, дорогая живность ( лошади, собаки, дикие кошки и т.д.) Это у них в крови и это - смысл жизни (один из).
Самые состоятельные американцы ( обычно научного склада люди)... они другие. Сами по себе другие. Всё мирское и сверкающее не вызывает у них такую бурю эмоций. Система ценностей у людей расположена в другом измерении; она абсолютно иная. Им гораздо интересней с точки зрения престижа, к примеру, владеть клиникой, где успешно лечат большинство форм рака, причём в запущенном состоянии..., и всё это в то время, когда остальная - львиная часть "прогрессивного человечества" тихо-мирно мрёт от онкологии, даже не веря в такую реальность.

P.S. Салах ? Ну естественно он далеко не американец, что по уровню богатства, что по интеллекту. Пусть носит и любуется часиками. Его право. Как поёт Чиж и компания: "Каждый ловит свой собственный кайф..." ))
Futurista
Futurista ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Неудачный пример...машина это прежде всего безопасность жизней и надёжность...так что отдаю предпочнение мерседесу)...
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 20:01
часы Montana в своё время выглядели круче
Igo0rek
Igo0rek ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:01
Так можно что угодно подвести. Машина тоже должна просто ехать, так какая разница, едешь ты на жигулях или на Мерседесе? Если ты сейчас скажешь, что Мерседес это понты, на жиге лучше, я со смеху сдохну.
Igo0rek
Igo0rek ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:56
У Билла Гейтса есть еще Таг Хойер, что уже многое говорит о его вкусе, а вернее о его отсутствии.
Futurista
Futurista
вчера в 19:46, ред.
У потомков египетских фараонов понты превыше всего)...Часы Билла Гейтса...50$....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:45
Не факт, что он их вообще покупал.
Тут скорее бартер был, с хорошей доплатой Салаху за такую рекламу и сотрудничество.
А так вообще, это его двухнедельная зарплата, может себе позволить.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:44
Да, выглядят они на 725 пенсов
протон
протон
вчера в 19:40
Салах один раз часы наденет на фотосессию, и забудет. А люди в своем коллективе месяцы трудились. Цвет и дизайн как будто пластика для детей.
Futurista
Futurista
вчера в 19:38
Не делайте из часов культа...как сказал бы О.Бендер....часы должны показывать точное время...
Гость
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