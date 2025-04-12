Вчера, 11 апреля, во время подписания нового контракта с «Ливерпулем» нападающий Мохамед Салах был в новых часах Richard Millie Tourbillon.
Стоимость таких часов составляет около 725 000 фунтов стерлингов.
Вчера, 11 апреля, во время подписания нового контракта с «Ливерпулем» нападающий Мохамед Салах был в новых часах Richard Millie Tourbillon.
Стоимость таких часов составляет около 725 000 фунтов стерлингов.
Самые состоятельные американцы ( обычно научного склада люди)... они другие. Сами по себе другие. Всё мирское и сверкающее не вызывает у них такую бурю эмоций. Система ценностей у людей расположена в другом измерении; она абсолютно иная. Им гораздо интересней с точки зрения престижа, к примеру, владеть клиникой, где успешно лечат большинство форм рака, причём в запущенном состоянии..., и всё это в то время, когда остальная - львиная часть "прогрессивного человечества" тихо-мирно мрёт от онкологии, даже не веря в такую реальность.
P.S. Салах ? Ну естественно он далеко не американец, что по уровню богатства, что по интеллекту. Пусть носит и любуется часиками. Его право. Как поёт Чиж и компания: "Каждый ловит свой собственный кайф..." ))
Самые состоятельные американцы ( обычно научного склада люди)... они другие. Сами по себе другие. Всё мирское и сверкающее не вызывает у них такую бурю эмоций. Система ценностей у людей расположена в другом измерении; она абсолютно иная. Им гораздо интересней с точки зрения престижа, к примеру, владеть клиникой, где успешно лечат большинство форм рака, причём в запущенном состоянии..., и всё это в то время, когда остальная - львиная часть "прогрессивного человечества" тихо-мирно мрёт от онкологии, даже не веря в такую реальность.
P.S. Салах ? Ну естественно он далеко не американец, что по уровню богатства, что по интеллекту. Пусть носит и любуется часиками. Его право. Как поёт Чиж и компания: "Каждый ловит свой собственный кайф..." ))
Тут скорее бартер был, с хорошей доплатой Салаху за такую рекламу и сотрудничество.
А так вообще, это его двухнедельная зарплата, может себе позволить.
Тут скорее бартер был, с хорошей доплатой Салаху за такую рекламу и сотрудничество.
А так вообще, это его двухнедельная зарплата, может себе позволить.