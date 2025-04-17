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УЕФА объявил команду недели в Лиге чемпионов

вчера, 18:48

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую команду, составленную из лучших игроков текущей недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).

Защитники: Бенжамен Павар («Интер»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Якуб Кивиор («Арсенал»), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Деклан Райс («Арсенал»), Джон МакГинн («Астон Вилла»).

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Сехру Гирасси («Боруссия» Дортмунд).

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:13
Имею ввиду что Барселона никакой не гранд и не фаворит турнира на мой взгляд, что они слишком не стабильные и могут проиграть кому угодно и когда угодно
Deemon37
Deemon37
вчера в 20:55
Лучший вратарь который пропустил 3 гола
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:44
Как обычно- никого...
Дортмунд- красава, классную стрижку им создал. Всегда бы так. Это я про Доpтмунд)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga______05 (раскрыть)
вчера в 20:08
Обязательно. ЛЧ - это лицо клуба в Мире. Примера - это междусобойчик.)
sihafazatron
sihafazatron ответ Agamaga______05 (раскрыть)
вчера в 19:55
Не хотел брать, но все-таки взял
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:49
Не обязательно в ЛЧ на Бернабеу, можно и в Ла Лиге на Бернабеу. Кто сильнее тот будет громить Реал на любом стадионе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga______05 (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
На Бернабеу ? Ты ничего не путаешь ?
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:32
Так Дембеле вроде не был согласен с этим, и не принял награду.
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:31
МС громил.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:28, ред.
Учтиво на сей раз УЕФА поступил. Воткнули всех понемногу, включая игроков из клубов, которые вылетели.
Нормальный состав..., хотя я б всех полевых из Арсенала записал. Уделали Мадрид по всем статьям на Бернабеу. Кто такое делал последний раз в ЛЧ ?! На память лишь Аякс Хаговский всплывает..., да Ювентус.
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:08
Имел ввиду, что на этой неделе в пролете) а что там в полуфиналах будет поглядим с интересом)) явных фаворитов нету и это отлично для нейтрального зрителя
Bad Listener
Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:00
Барса ещё нет, но с верой и надеждой на Интер скажу что это временно)
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:59
Да барса и реал в пролете))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:58
А где же лучший игрок матча в Бирмингеме? За что демебелю награду дали до сих не понимаю)))
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 18:52
Вроде все правильно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:49
Символично и показательно отсутствие игроков Барсы
Гость
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