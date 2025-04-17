УЕФА объявил команду недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую команду, составленную из лучших игроков текущей недели Лиги чемпионов.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).
Защитники: Бенжамен Павар («Интер»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Якуб Кивиор («Арсенал»), Нуну Мендеш (ПСЖ).
Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Деклан Райс («Арсенал»), Джон МакГинн («Астон Вилла»).
Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Сехру Гирасси («Боруссия» Дортмунд).
Дортмунд- красава, классную стрижку им создал. Всегда бы так. Это я про Доpтмунд)))
Дортмунд- красава, классную стрижку им создал. Всегда бы так. Это я про Доpтмунд)))
Нормальный состав..., хотя я б всех полевых из Арсенала записал. Уделали Мадрид по всем статьям на Бернабеу. Кто такое делал последний раз в ЛЧ ?! На память лишь Аякс Хаговский всплывает..., да Ювентус.
Нормальный состав..., хотя я б всех полевых из Арсенала записал. Уделали Мадрид по всем статьям на Бернабеу. Кто такое делал последний раз в ЛЧ ?! На память лишь Аякс Хаговский всплывает..., да Ювентус.