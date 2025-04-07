Звёзды «Зенита» и неудачливый форвард «Спартака». Антигерои жесткого 23-го тура РПЛ

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сегодня, 16:56

У четырех игроков красные карточки.

Вратарь

Андрей Лунёв («Динамо»)

Вратари не были в центре внимания в новом туре. Только Лунёв решил выйти на первый план, часто ошибаясь до перерыва в дерби ЦСКА и «Динамо». Андрей не привез гол самостоятельно, а после перерыва немного успокоился. Но пришлось проиграть. Лунёв пропустил мяч над собой после удара Гуарирапы. Также Андрей был плох в подсказках защитникам «Динамо».

Защитники

Алексей Сутормин («Ростов»)

Вингер «Спартака» Маркиньос получил травму после жесткого и бессмысленного подката Сутормина прямо в ногу сопернику. Алексей нарушил правила на бровке далеко от ворот. Безрассудные фолы с риском нанести травму должны наказываться красными карточками. Сутормин сильно подставил «Ростов», его команда пропустила в итоге три мяча от «Спартака».

Георгий Джикия («Химки»)

Замешкался в борьбе с Касинтурой, позволил форварду «Динамо» из Махачкалы забить важный первый мяч в игре. Оборона «Химок» разваливалась после этого ещё несколько раз. Ошибался и Джикия, и все его напарники. Но поскольку в защите только Георгий – бывший игрок сборной России, то с него спрос ещё выше. Получили четыре гола от «Динамо» из Махачкалы.

Егор Тесленко («Рубин»)

Второй тур подряд защитники «Рубина» зарабатывают красные карточки. Тесленко допустил глупую ошибку. Жестко подкатился под форварда «Крыльев Советов» Сергеева далеко от ворот. Егор получил справедливое второе предупреждение. Тесленко должен благодарить форварда «Рубина» Даку, что лидер команды заработал пенальти и спас свою команду от поражения.

Данил Степанов («Химки»)

Степанов упускал соперника по левому флангу. Не помогал центральным защитникам «Химок». У Данила есть полезные оборонительные действия, но это объясняется характером поединка. «Динамо» из Махачкалы атаковало, а «Химки» неудачно отбивались. Степанов не помог в нападении и не справился в защите. В этот раз даже голкипер Кокарев не спас свою команду.

Полузащитники

Маркус Вендел («Зенит»)

После игры с «Локомотивом» устроил пьянку с друзьями. Футболист знает, что является игроком «Ботафого», ему сложно выкладываться за «Зенит». Семаку нужны голевые передачи Маркуса, но Вендел без ассистов в РПЛ с конца сентября. В обороне тоже плох. Единственный гол «Локомотива» на совести Маркуса. Баринов отобрал у соперника мяч и прописался в сборной тура.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Батраков и полузащитники «Локомотива» слишком часто удачно огрызались. «Зенит» привычно контролировал мяч, но не заставил голкипера Митрюшкина страдать. Москвичи сумели перекрыть провал против «Крыльев Советов». Но если хавбеки самарцев играют против «Локомотива» лучше, чем звёздные Барриос и Вендел, то им самое место в этом составе.

Константин Кучаев («Ростов»)

У «Спартака» забивали все полузащитники из основы. Три гола – три хавбека. Конечно, Кучаев не мог всегда выручить «Ростов» вблизи от собственных ворот. Зато опытный Константин должен был грамотнее сыграть с мячом в центре поля. Кучаев лишился сильных напарников Глебова и Саравии, но не стал лидером «Ростова» в центре поля. Экс-игрок ЦСКА умеет играть лучше.

Нападающие

Педро Энрике («Зенит»)

Ещё один автор глупого удаления в новом туре. Мостовой плохо сыграл на фланге у «Зенита», был заменен в перерыве на Педро. Защитники «Локомотива» являлись легкой добычей для нападающих разных клубов. Но Педро не сумел раскрыться в атаке. А в концовке поединка явно сбил соперника при контратаке. Зря нарушил правила, теперь не сыграет с «Краснодаром».

Леви Гарсия («Спартак»)

Станкович оставил Угальде на скамейке. Но оказалось, что худшим по уровню формы из двух центральных нападающих является не Манфред, а новичок Гарсия. Ещё один слабый поединок от Леви в матче, где соперник быстро остался в меньшинстве. Угальде вышел на поле и сделал ассист на Барко, а у Гарсии после пяти матчей в РПЛ ни одного голевого действия.

Лусиано Гонду («Зенит»)

Аргентинец появился с первых минут, но затерялся. Обычно Гонду намного полезнее. Против него сыграли нестабильные Морозов и Монтес, но форвард «Зенита» не справился с задачами. Не забил. От поражения спасли Глушенков и Соболев, которые появились на замену. Нападающие стали проблемой для Семака. У главного фаворита сезона ни одного стабильного форварда.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Личку из «Динамо» оправдывают персональные ошибки футболистов и апрельский снегопад в дерби с ЦСКА . Его команда не играла ужасно. Альбу из «Ростова» оправдывает красная карточка Сутормина. В равных составах южане были непростым соперником для «Спартака». Тренера «Химок» не выбираем, его защита попала под горячую руку Касинтуре и Агаларову. А вот Семак, играя против кризисного «Локомотива», не учел вообще ни один из уроков, которыми одарили публику предыдущие соперники Галактионова. «Зенит» не победил неготового к подвигам соперника. Более того, до случайного гола Соболева в концовке матча петербуржцы и Семак должны были проиграть. «Зенит» огорчает поклонников слабым уровнем футбола.

Необдуманность тура. Серия красных карточек

Четыре удаления и все очень странные. Форвард Сахархизан из «Оренбурга» вышел на замену и наступил сопернику на ногу. Зачем так грубо играть, если твоя команда побеждает «Пари НН», а до финального свистка считанные секунды? Сутормин нанес травму Маркиньосу после подката в центре поля. Подставил команду. Вингер Педро из «Зенита» не смог грамотно оценить ситуацию. Его соперник убегал в контратаку, но рисковал упустить мяч за бровку. Педро явно остановил игрока «Локомотива», из-за чего пропустит важнейший матч против «Краснодара». Наконец, опытный защитник «Рубина» Тесленко повторил негативный опыт Грицаенко в прошлом туре. Четыре удаления, из которых всех четырех можно было избежать.