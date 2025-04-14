Блондины из «Зенита» и победители «Спартака». Символическая сборная 24-го тура РПЛ

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сегодня, 14:36

Удачный тур для петербуржцев.

Вратарь

Тимур Магомедов («Динамо» Махачкала) – спокойствие тура

Митрюшкин старался спасти «Локомотив», но пропустил в Казани и проиграл. А вот Магомедов пропустил гол от «Спартака», но победил. Заменил в основе талантливого Волка и был надежен. Потащил парочку непростых ударов футболистов «Спартака». Тимур – молодой голкипер, это его первый сезон в РПЛ . Показал реакцию и умение выбрать позицию.

Защитники

Густаво Мантуан («Зенит») – универсал сезона

Важность Густаво стала понятной, когда отбывал дисквалификацию в прошлом туре. На матч против «Краснодара» вышел на привычной и не родной для вингера позиции справа в обороне. Не позволил Оласе и Олусегуну совершить прорыв по флангу. Потом играл на позиции слева в атаке, что тоже умеет. Мантуан заслужил уважение, ведь работает на команду.

Надер Гандри («Ахмат») – помощник весны

У центрального защитника «Ахмата» был дубль в ворота «Рубина». А теперь его мяч против «Ростова» открыл путь к уникальной серии. «Ахмат» больше не идет на прямой вылет, как в недавнем прошлом. По результатам весенних туров собрали 10 очков, как у одного из лидеров «Спартака». Опытный защитник из Туниса поможет выбраться из зоны стыковых матчей.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – надежность сезона

С начала года у ЦСКА 16 очков из 18 возможных, а у «Зенита» всего 11. Разницу формирует игра «армейцев» в защите. Даже когда Роша играет без Дивеева, то с другим напарником бразилец остается важным звеном в успехе ЦСКА . В воротах был запасной голкипер Тороп, «Оренбург» старался доводить атаки до ударов. В итоге ЦСКА не пропустил от аутсайдера.

Кирилл Печенин («Крылья Советов») – штрафной тура

Опытный белорусский защитник решил навредить «Химкам». «Крылья Советов» одержали важную волевую победу против команды Заболотного. Хотя форвард забил первым, в ответ Печенин реализовал штрафной и сделал решающую голевую передачу на Сергеева. Иван забил рекордный гол за «Крылья Советов», а Печенин надежно сыграл по всему флангу и у чужих ворот.

Полузащитники

Иван Обляков ( ЦСКА ) – проворство тура

«Армейцы» легко могли сыграть вничью против «Оренбург» без своевременного гола Облякова. Иван вспомнил прошлое, когда отличался чаще. Удачно проскочил защитников и не оставил шансов голкиперу. Обляков становится зрелым мастером. Может многому научиться у Пьянича, который весной контролирует игру ЦСКА . Иван уже хорош, а может быть ещё лучше.

Максим Глушенков («Зенит») – настырность тура

Глушенков спас «Зенит» от поражения против бывшего клуба «Локомотива». Вышел в основе против «Краснодара» и сыграл намного лучше, чем в неудачных прошлых матчах. Сумел разозлиться, принял участие во второй голевой атаке. В концовке поединка забил после передачи Вендела. Вот такой Глушенков нужен в основе «Зенита» как свободный художник.

Хуссем Мрезегуэ («Динамо» Махачкала) – «реваншист»

Один удар в матче против «Спартака» принес Мрезегуэ гол, который стал в итоге победным для «Динамо» из Махачкалы. Новичок РПЛ обыграл «красно-белых» и усложнил им путь к чемпионству. Фактически Станковича остановил алжирец, который в первом круге был удален в матче против «Спартака». Хуссем выучил урок и стал соавтором сенсации тура.

Нападающие

Луис Энрике («Зенит») – упрямство недели

Нравится, что новичок «Зенита» упрямый игрок. Хотя на дистанции от него не всегда получают зрелый футбол, молодой правый вингер умеет сыграть самостоятельно. Четвертый гол в ворота «Краснодара» крайне важен для «Зенита». Во-первых, получат премиальные, а говорят о 24 миллионах рублей на игрока. Во-вторых, вышли вперед по личным встречам с конкурентом.

Дардан Шабанхаджай («Рубин») – проход сезона

Австриец проскочил всех соперников из «Локомотива», которых встретил на пути к Митрюшкину. Голкипера тоже оставил не у дел. Великолепный гол запомнится надолго. «Рубин» обыграл «Локомотив», а Дардан подчеркнул древнюю проблему тренера Галактионова. Не получается поставить надежный футбол в московской команде при работе без мяча.

Андрей Мостовой («Зенит») – ловкость тура

Был в правильном месте в правильный момент. Сначала среагировал на сейв голкипера «Краснодара» и сравнял счет по голам. Затем принял активное участие во второй голевой атаке «Зенита». Мостовой мог остаться на скамейке, если бы Педро не схватил глупую красную карточку в прошлом туре? Теперь не узнаем. Вингер Андрей выручил тренера Семака.

Главный тренер

Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала) – стабильность недели

Семака выручило мастерство футболистов. «Краснодар» развалился в обороне. Сергей Богданович правильно настроил «Зенит», но это смертельное оружие по меркам РПЛ . А вот наставник «Динамо» снова показал достойный футбол против соперника, который намного мощнее. «Спартак» проиграл клубу из Махачкалы, поскольку Биджиев ставит грамотный футбол. Эмоциональный, взрывной, с ошибками в обороне, но живой и приятный. Хасанби Биджиев громил «Крылья Советов» и «Химки», а теперь переиграл в Москве «Спартак».

Премиальные сезона. «Зениту» за разгром «Краснодара»

Петербуржцам не хватало просто победы, поскольку при равенстве очков они бы уступали «Краснодару» без правильной разницы мячей. А вот 4:1 – уверенный результат, который перекрывает поражение в два мяча в гостях. Атака Семака сработала здорово, Гонду, Глушенков, Мостовой и Энрике справились с обороной Агкацева. Семак не стал отрицать, что руководство «Зенита» обещало футболистам по 24 миллиона рублей за победу над «Краснодаром» с нужным счетом. Богато живут и могут в седьмой раз подряд стать чемпионами в РПЛ .

Сенсация тура. «Динамо» из Махачкалы обыграло «Спартак»