УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Янн Зоммер («Интер»).
Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Вильям Салиба, Журрьен Тимбер (оба — «Арсенал»), Нуну Мендеш (ПСЖ).
Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Деклан Райс («Арсенал»), Николо Барелла («Интер»).
Нападающие: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
P.S. Короч., неправильно это всё и кривобоко как то ...
P.S. Короч., неправильно это всё и кривобоко как то ...