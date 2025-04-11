Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеЛига чемпионов 2024/2025

УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов

вчера, 10:47

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Янн Зоммер («Интер»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Вильям Салиба, Журрьен Тимбер (оба — «Арсенал»), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Деклан Райс («Арсенал»), Николо Барелла («Интер»).

Нападающие: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Хвича Кварацхелия (ПСЖ).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Звёзды «Зенита» и неудачливый форвард «Спартака». Антигерои жесткого 23-го тура РПЛ
07 апреляRoman Novikov в блоге Символические антисборныеКомментарии4
Великолепные хавбеки «Спартака» и джокер ЦСКА. Ключевые герои 23-го тура РПЛ
07 апреляRoman Novikov в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии7
Составлена сборная лучших игроков по системе «гол+пас» в этом сезоне
03 апреля Фото
Соболев в компании звёзд «Спартака» и «Локомотива». Яркие антигерои 22-го тура РПЛ
01 апреляRoman Novikov в блоге Символические антисборныеКомментарии10
Четыре разгрома и сенсация в матче «Локомотива». Символическая сборная 22-го тура РПЛ
31 мартаRoman Novikov в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии9
Опубликована символическая сборная за всю историю «Челси»
25 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
Haizenberg
Haizenberg ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:40
Риторческий вопрос. Макс, нет у него никакого кандидата, если это не игрок Реала. Играл бы Ямаль в Реале, такие бы оды воспевал, это же очевидно. Его терзает, что на данный момент нет игрока в Реале, который бы конкурировал с Ямой, как в свое время Криш и Месси.
ytzzwmceg76k
ytzzwmceg76k
вчера в 12:48
Все из команд победителей.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:38
Крутится барабан, раскручивается игрок...))) Совмещение приятного с полезным.
Futurista
Futurista
вчера в 12:33, ред.
Ямаля суют в каждую бочку теперь)...крутится денежный барабан...
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 12:26
Команда не для СуперЛиги от Чеферина.. 🤭
nikolah
nikolah
вчера в 12:01, ред.
Не смотрел другие матчи, но мне кажется Аугусто также заслуживает тут быть из Интеристов, хорошая игра в дефе, предголевой навес на Тюрама и голевая во втором голешнике.

Увидел, что за расстановка, вопросов нет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:54
Нормальный состав,пойдет !
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:40
Не знаю, мне все равно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
Это к теме не относиться.
Так кто лучше Ямы справа в атаке ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:37
Макс, не хочу тебя обидеть, но твой лайк долго буду помнить. Извини, и постарайся правильно меня понять.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:33
ОК, Вить. Кто твой кандидат на лучшего правого вингера тура...? А заодно сравним с Ямой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:30, ред.
Некорректно впихивать только тех, кто в командах-победительницах. Важна должна быть качественная составляющая отдельно взятого игрока, а не итоговый результат. К примеру Олисе из Баварии намного продуктивнее был, чем Барела..., причём как в индивидуальном, так и в командном смысле. Сколько моментов он создал, и как в целом играл, - Барела там и рядом не стоял...

P.S. Короч., неправильно это всё и кривобоко как то ...
Capral
Capral
вчера в 11:30, ред.
Ну, Ямаль теперь, как и пистон будет присутствовать во всех мыслимых и немыслимых виртуальных сборных. Райс- однозначно, без вопросов. Игру ПСЖ не видел. Зоммер был неплох, но и Бавария, кроме навала ничего особенного не организовала. У Барсы, как обычно, никого из защитников, играют, исключительно за счёт атаки. Вообще не вижу смысла в таких сборных тура, ничего незначащих и ни о чем не говорящих...Можно конечно выделить, одного двух игроков, но не создавать сборные...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:19
Радует попадание в сборную Хвичи...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:12
И снова Педри в пролете))) но хорошо что матч закончился без травм,та команда недели заслужит
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:08
Я не видел игры Интера, но Куртуа был хорош. Да, пропустил 3 гола, но сколько спас!
Вещий
Вещий
вчера в 11:05
Хорошая сборная получилась....:))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Составлять сборную по четырем играм ещё.....ерунда по-моему
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:48, ред.
Да, Зоммер тоже вне конкуренции, как и Райс. А так если команду недели выбирать а не сборную то это безусловно Арсенал)

Мне вот интересно у них всегда схема 4-3-3 или она варьируется при необходимости?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 