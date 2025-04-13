Сенсация от «Спартака» и разгром в центральном матче. Символическая антисборная 24-го тура Премьер-Лиги

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вчера, 22:19

Много футболистов больших клубов.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар»)

В сложном поединке «Зенита» и «Краснодара» гости открыли счет. Но затем забивали футболисты петербуржцев. Агкацев помог Мостовому сравнять счет. Явная техничная ошибка голкипера. Удар Глушенкова был непростым, но стоило отразить мяч иначе. Защитники не подстраховали голкипера, но Станислав пропустил в итоге четыре мяча. Неудачный матч для вратаря.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Защитник на угловом должен думать, прежде чем подставлять голову под летящий мяч. Денисов технично забил в ворота собственного вратаря Максименко. На старте матча против «Динамо» из Махачкалы «Спартак» смотрелся плохо. Как и его молодой правый латераль. После поражения от новичка лиги вернутся разговоры о подписании опытного защитника.

Сесар Монтес («Локомотив»)

«Рубин» не обыгрывал «Локомотив» в РПЛ много лет подряд. А теперь выиграли 1:0. Победный гол получился красивым. Шабанхаджай проскочил всех соперников, которых встретил. У Монтеса было чуть больше времени, чтобы грамотно выбрать позицию. Мексиканец зачем-то побеждал занимать место в стороне от мяча и соперника. Сесар – очень странный игрок.

Казымджан Караташ («Оренбург»)

Молодой турецкий защитник не помог своей команде в домашнем поединке против ЦСКА . А вот Облякову подсобил, когда не помешал забить первый важный для «армейцев» гол. Мяч позволил фавориту довести дело до ещё одного успеха. ЦСКА , конечно, в хорошей форме, но в Оренбурге им здорово помогали разные защитники соперника. Караташ не впечатлил.

Джованни Гонсалес («Краснодар»)

Правый защитник «Краснодара» сыграл настолько плохо, что попадает в состав, невзирая на наличие коллеги Денисова. В решающем матче тура и, быть может, всего сезона, «горожане» допускали атаки через Мостового и Глушенкова по левому флангу атаки «Зенита». Уругваец Джованни не понравился ни без мяча, ни в атаке. Слабый поединок и предсказуемая замена.

Полузащитники

Хесус Медина («Спартак»)

Наглости крайнему форварду «Спартака» не занимать. Вышел на замену и пошел бить пенальти. Ветеран команды Зобнин не понял, почему Медина забрал мяч, ведь штатный пенальтист Барко был на поле. Видать, лидер «Спартака» не был уверен в себе. А Хесус себя переоценил. Попал в перекладину. Активизировались разговоры об уходе Медины из «Спартака».

Даниил Шанталий («Ростов»)

Пробовал сыграть в стиле Глебова. Молодой полузащитник пытался работать глубже, чтобы «Ростов» мог атаковать «Ахмат» большим числом игроков. Но часто Даниил переходил в опорную зону на привычную позицию. Нигде себя не показал. Важно отметить слабый футбол Кучаева и Байрамяна, но 20-летний полузащитник тоже не порадовал, а «Ростов» уступил «Ахмату».

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Ключевой футболист лидера РПЛ должен иначе работать на поле главного конкурента. Сперцян сыграл вяло. Не связывал команду с нападающим Кордобой. Не всегда мог подстраховать Кривцова и Черникова без мяча. Эдуард не создавал моменты со стандартов. Не смог заставить Барриоса и Вендела нервничать. Неудачный поединок для очень сильного хавбека.

Нападающие

Жоау Батчи («Краснодар»)

Батчи поменяли во втором тайме, поскольку у него ничего не получилось. Брак в передачах 30 %, ни одного удара по воротам Латышонка, ни одного созданного момента. С такой игрой вингера «Краснодара» Дугласу Сантосу было крайне просто надежно отработать в обороне. Батчи должен был прибавить после перерыва, но остановился и заслужил досрочный уход с поля.

Леви Гарсия («Спартак»)

Основной нападающий Угальде в слезах покинул поле на 33-й минуте, но травма оказалась несерьезной. Леви Гарсия снова получил шанс в футболке «Спартака». Бил по воротам, но нападающего оценивают по голам. У Гарсии их нет, а его команда дома проиграла очень скромному сопернику. «Динамо» из Махачкалы – смелый коллектив, но «Спартак» сам виноват.

Олакунле Олусегун («Краснодар»)

В решающий момент тренеру Мусаеву не хватило футболистов уровня шведа Классона и француза Кабелла. Атакующие хавбеки такого класса могли организовать опасные атаки у ворот Латышонка. Кривцов и Кордоба придумали гол, и это исключение. Олусегун не сумел обыграть Мантуана один в один. У нигерийца участие всего в одной полезной атаке «Краснодара».

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Мало что получилось у Лички в матче с «Пари НН». Тренер придумал много перестановок, чтобы сохранить силы на игру с ЦСКА в Кубке. В итоге «Динамо» потеряло очки. «Локомотив» проиграл «Рубину», такое в РПЛ случается редко. Тренер Галактионов тоже виноват, что не поставил команде нормальную игру в защите. Голкипер не может спасать вечно. Но «Спартак» именно был в чемпионской борьбе, а Станкович допустил нестабильную игру против середняка. Нет смысла в победе над «Зенитом», если в новом году проиграли «Рубину» и «Динамо» из Махачкалы. Гости действовали задорно и смело, а «Спартак» чаще допускал ошибки, чем принимал верные решения. Домашнее поражение отбросило москвичей от конкурентов.

Особенность тура. Неудачи многих лидеров в таблице