Составлена сборная лучших игроков по системе «гол+пас» в этом сезоне

Опубликована сборная лучших игроков на своих позициях в топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас».
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити», 3)
Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ, 17), Иньиго Мартинес («Барселона», 8), Габриэль («Арсенал», 8), Алехандро Гримальдо («Байер», 15).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 32), Флориан Вирц («Байер», 28), Джуд Беллингем («Реал», 24).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», 54), Харри Кейн («Бавария», 45), Рафинья («Барселона», 47).
Байкал, друг мой. А кто сказал, при 10 играх протон порезвится с низкими кефами? Он такое не говорил. Тактика меняется от текущей ситуации , а победа была чистой случайностью на точный счёт в гр Заболотного.
Байкал, друг мой. А кто сказал, при 10 играх протон порезвится с низкими кефами? Он такое не говорил. Тактика меняется от текущей ситуации , а победа была чистой случайностью на точный счёт в гр Заболотного.
Первое место было 16290 очков, а на втором акке, который занял второе место было и того меньше очков всего 12700.
Первое место было 16290 очков, а на втором акке, который занял второе место было и того меньше очков всего 12700.