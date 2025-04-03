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Составлена сборная лучших игроков по системе «гол+пас» в этом сезоне

вчера, 15:17

Опубликована сборная лучших игроков на своих позициях в топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас».

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити», 3)

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ, 17), Иньиго Мартинес («Барселона», 8), Габриэль («Арсенал», 8), Алехандро Гримальдо («Байер», 15).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 32), Флориан Вирц («Байер», 28), Джуд Беллингем («Реал», 24).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», 54), Харри Кейн («Бавария», 45), Рафинья («Барселона», 47).

Составлена сборная лучших игроков по системе «гол+пас» в этом сезоне

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:51
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:48
    Отличная сборная ничего не скажешь
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 15:47
    Спасибо!!!
    drug01
    drug01 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:46
    Верно так и было, молодец вопросов нет... Поздравляем!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:40, ред.
    Кстати для сведения, что бы не было спекуляции о моих мефических очков для ставок.
    Первое место было 16290 очков, а на втором акке, который занял второе место было и того меньше очков всего 12700.
    ek3s86bnn3m8
    ek3s86bnn3m8
    вчера в 15:33
    Приличная сборная собралась, только без нападающих Реала
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 15:32, ред.
    Вратарь Эдерсон в атаке эффективнее нападающего Соболева, больше вообще не знаю что можно сказать про эту новость интересного и захватывающего
    Гость
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