Составлена сборная лучших игроков по системе «гол+пас» в этом сезоне

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вчера, 15:17

Опубликована сборная лучших игроков на своих позициях в топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас».

Вратарь: («Манчестер Сити», 3)

Защитники: ( ПСЖ , 17), («Барселона», 8), («Арсенал», 8), («Байер», 15).

Полузащитники: («Манчестер Юнайтед», 32), («Байер», 28), («Реал», 24).

Нападающие: («Ливерпуль», 54), («Бавария», 45), («Барселона», 47).