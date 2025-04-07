Великолепные хавбеки «Спартака» и джокер ЦСКА. Ключевые герои 23-го тура РПЛ

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сегодня, 09:31

Есть подвиги во всех линиях.

Вратарь

Евгений Ставер («Рубин») – резкость недели

В новом туре голкиперы не были на первом плане. Отдельные скучали, как Максименко из «Спартака». У других не было особых шансов. А иные ошибались. Ставер сыграл надежно, хотя пропустил от Сергеева. В волжском дерби «Крыльев Советов» и «Рубина» у самарцев семь ударов в створ ворот гостей, но только один гол. Ставер защитил казанцев от поражения.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак») – внимательность тура

В матче против «Ростова» на фланге Денисова многих ждали неудачи. Напарник Бонгонда провел слабый матч. Мохеби, основной соперник, получил травмы. А вот Денисов сыграл внимательно. Даниил вынес мяч из ворот «Спартака», оставив Максименко шанс на «сухарь» в родном городе голкипера. Даниил сыграл здорово и был полезен в обороне.

Игорь Дивеев ( ЦСКА ) – контратака тура

В прошлом туре в основе был Роша. Против «Динамо» оба защитника сыграли классно. Дивеев, если не считать желтой карточки, оказался даже ярче и важнее коллеги на пути к победе в дерби. «Динамо» переиграли после контратаки. Игорь отобрал мяч, пошел вперед и выдал четкую передачу на Глебова. Поймали соседей, а Гаурирапа забил победный мяч.

Кайо («Краснодар») – король воздуха

У «Акрона» с Дзюбой и Бакаевым не было ни одного удара в створ ворот Агкацева. Несколько раз опасно били мимо. Защитники «Краснодара» сыграли здорово. Кроме прямых действий – у Кайо 3 отбора, 4 выноса мяча и 8 перехватов, бразилец забил победный гол упрямому середняку. «Краснодар» не потерял очки в новом туре, в отличие от конкурентов из «Зенита».

Лукас Оласа («Краснодар») – подача недели

В плотной чемпионской гонке любое действие может стать решающим. Любой голевой эпизод в итоге способен принести титул. Без подачи Оласы с угла поля «Краснодар» не смог бы обыграть упрямый «Акрон». Уругваец, как и его напарник Кайо, провел качественный поединок против команды Дзюбы. Оласа не дал развернуться на фланге Бакаеву и помогал в защите.

Полузащитники

Наиль Умяров («Спартак») – полезность тура

До удаления Сутормина матч против «Ростова» был невероятно сложным для «Спартака». Даже в большинстве не сразу нашли путь к чужим воротам. Но когда Умяров забил после подачи Барко ударом головой, всё изменилось. Дальше трио хавбеков «красно-белых» – Мартинс тоже отличился, воспользовалось большинством на поле. Умяров провел классный матч.

Дмитрий Баринов («Локомотив») – прессинг тура

Когда голкипер Латышонок решил рукой отправить мяч Венделу, Баринов был в три раза дальше, чем Маркус. Но хавбек «Зенита» не успел укротить снаряд, а прессинг Баринова привел к важному забитому мячу. Дмитрий не только подкараулил ошибку одного из лидеров соперника, но также взял реванш у себя за поединок прошлого тура против «Крыльев Советов».

Эсекьель Барко («Спартак») – плеймейкер недели

Шесть моментов создал для напарников, а ещё трижды сам был на ударных позициях. У Барко гол плюс пас после перерыва против «Ростова». Эсекьель неудачно сыграл в Грозном, но не мог себе позволить плохой футбол против десятерых игроков «Ростова». Удаление упростило «Спартаку» путь, но Барко в матчах любого уровня может проявить себя. Очень сильный хавбек.

Нападающие

Кирилл Глебов ( ЦСКА ) – джокер выходных

Девятнадцатилетний атакующий хавбек появился на замену. Стал участником решающей контратаки. Именно после передачи Глебова забил Гуарирапа, ещё один джокер Николича. Невысокий форвард «армейцев» удачно сыграл против уставшего Кутицкого. Сначала сделал голевой пас, а потом на другом фланге заработал пенальти после фола защитника «Динамо».

Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала) – четкость недели

Можно похвалить сразу нескольких нападающих. Сергеев помог «Крыльям Советов» не проиграть «Рубину». Гуарирапа вышел на замену и забил «Динамо». Но у Агаларова два гола, ассист и участие в четвертой удачной атаке «Динамо» из Махачкалы. «Химки» не выдержали натиск нападающих соперника. Агаларов напомнил, что был лучшим снайпером сезона в РПЛ .

Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) – бенефис тура

Нападающие «Динамо» сыграли здорово. Касинтура не оставил Джикии и вратарю «Химок» шансов. Именно Эгаш открыл голевой счет. Затем у нападающего получился случайный ассист на напарника. Ещё Касинтура заработал для «Динамо» пенальти. А чтобы завершить бенефис, помог Агаларову сделать дубль. Четыре гола «Динамо» — четыре раза включался Касинтура.

Главный тренер

Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала) – энергия тура

Понравилось желание футболистов «Динамо» в игре против «Химок». Разгромили соперника. Не первый подобный результат с начала года. В борьбе за спасение важно показывать энергичность. У «Динамо» атаковал даже защитник Пальцев. Касинтура и Агаларов порадовали количеством голевых действий. А настроил новичка РПЛ на такой футбол главный тренер. Хасанби Биджиев справляется с работой, невзирая на перепады в результатах. «Динамо» порой ныряет на уровень второй лиги по игре, но это команда с характером. Николичу против «Динамо» и Станковичу против «Ростова» было проще в силу классных исполнителей. А Биджиев построил команду без огромного количества звезд.

Заруба недели. Дерби ЦСКА и «Динамо»